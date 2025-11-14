AMD Adrenalin 25.11.1 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD, düzenli sürücü güncellemelerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi bilgisayarlar söz konusu olduğunda donanım bir yana sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Son olarak AMD, ekran kartları için Adrenalin 25.11.1 sürücü güncellemesini yayınladı. Bu sürümle birlikte yeni oyun desteği ve optimizasyonlar da sürücüye eklenmiş durumda.

AMD Adrenalin 25.11.1 sürücüsü yayınlandı

Yeni Adrenalin sürücüsü, ilk kez AMD Ryzen 5 7500X3D için resmi olarak destekliyor. Oyun tarafında ise Call of Duty: Black Ops 7, Anno 117: Pax Romana ve ARC Raiders için optimizasyonlar sunulmuş durumda. Ayrıca AMD Yazılımı: Adrenalin Sürümü Uygulamasında CPU ölçümleri/ayarlarının görüntülenme sorunu da düzeltildi.

Öte yanda Cyberpunk 2077'de Path Tracing etkinken yaşanna kapanma sorunu, AMD Ryzen AI 9 HX 370'te Battlefield 6 kapanma sorunu ve Anti-Lag 2 özelinde yaşanan sorunlar halen çözülebilmiş değil. AMD Adrenalin 25.11.1 sürücüsüne buradan ulaşabilirsiniz. Çözülen sorunlar da dahil olmak üzere detaylı sürüm notları ise şu şekilde;

Yeni Ürün Desteği

AMD Ryzen 5 7500X3D

Yeni Oyun Desteği

Call of Duty: Black Ops 7

Anno 117: Pax Romana

ARC Akıncıları

Düzeltilen Sorunlar

Radeon Overlay kullanıldığında Easy Anti-Cheat etkinken oyun oynarken ara sıra uygulama çökmeleri gözlemlenebilir.

AMD Yazılım Yükleme Yöneticisi kullanılarak grafik sürücüsü güncellendikten sonra AMD Yazılımı: Adrenalin Sürümü Uygulamasında CPU ölçümleri/ayarları görünmeyebilir.

Bilinen Sorunlar

Cyberpunk 2077'de Path Tracing etkinken kaydedilmiş bir oyun yüklenirken ara sıra uygulama çökmesi veya sürücü zaman aşımı gözlemlenebilir. AMD, geliştiriciyle birlikte en kısa sürede yayınlanacak bir çözüm üzerinde aktif olarak çalışmaktadır.

AMD Ryzen AI 9 HX 370'te Battlefield 6 oynarken aralıklı uygulama çökmesi veya sürücü zaman aşımı gözlemlenebilir

Radeon RX 7000 serisi ürünlerde medyalar arasında görev geçişi yaparken Roblox Player (Car Zone Racing & Drifting) oynarken aralıklı uygulama çökmesi veya sürücü zaman aşımı gözlemlenebilir.

Bazı AMD Grafik Ürünlerinde AMD Record and Stream ile Battlefield 6 oynarken doku titremesi veya bozulması görülebilir.

Radeon RX 9070 XT gibi bazı AMD Grafik Ürünlerinde Radeon Anti-Lag 2 etkinleştirilmişken Counter-Strike 2 (DX11) oynarken Radeon Anti-Lag 2 seçeneği kullanılamayabilir. Bu sorunu yaşayan kullanıcıların geçici bir çözüm olarak Vulkan API'sini kullanmaları önerilir.

Bazı yüksek bant genişliğine sahip HDMI 2.1 ekranlar bekleme modundayken kullanıldığında, ara sıra sistem çökmeleri gözlemlenebilir. Bu sorunu yaşayan kullanıcıların geçici bir çözüm olarak DisplayPort bağlantısı kullanmaları önerilir.

