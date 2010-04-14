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AMD yeni güney köprüsü SB810'da ertelemeye gidiyor

9 yıl
7,1b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni yonga seti modellerini 27 Nisan'da duyurmaya hazırlanan AMD, güney köprülerinden SB810 için ertelemeye gidebilir. 890FX, 880G ve 870 çipsetlerini pazara sunacak olan firmanın, ekonomik modeller için geliştirdiği SB810 köprüsünü henüz hazır olmadığı için ileri bir tarihe ötelediği belirtiliyor. Bu kapsamda pazara sunulacak 880G ve 870 çipsetli anakartlarda güney köprüsü olarak SB710 devam edileceği konuşulmakta.

890GX ve 890FX gibi üst seviye çipset modellerinde SB850 köprüsüyle devam edecek olan AMD'de, SB810'un ne zaman hazır olacağı ise henüz bilinmiyor. Öte yandan AMD'nin 990FX+SB950 yonga seti üzerinde çalıştığı da belirtiliyor. Bulldozer tabanlı yeni nesil AMD işlemciler için geliştirilen ve 2011'de hazır olması beklenen yeni yonga setinin Soket AM3+ işlemcilere destek sunacağı belirtiliyor.


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drserk 9 yıl
çıksın artık şu 890 GX-FX...
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renklem 9 yıl
890GX çıktı ancak FX çıkmadı.
Umarım çok uzatmazlar
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BarGoS 9 yıl
am3+ ? bulldozer sağlam gelicek sanırım 990FX falan ağız sulandırıyor :)
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grafiker 9 yıl
Bence AMD rakiplerin kozunu bekliyor... diğer bir olasılık ise yeni nesil işlemcilerini oturtup uyumluluk sorunlarını en aza indirerek çıkartacak.
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hak_an 9 yıl
sb 710 ve sb 810 giriş seviyesi kullanıcıların ucuz sistemler oluşturmak için tercih edeceği seçenekler
bu kullanıcıların güney köprüsünün sağladığı yenilikleri çok fazlada kullanmayacağını düşünerek ertelenmiş olabilirmi..
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