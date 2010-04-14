AMD yeni güney köprüsü SB810'da ertelemeye gidiyor

Yeni yonga seti modellerini 27 Nisan'da duyurmaya hazırlanan AMD, güney köprülerinden SB810 için ertelemeye gidebilir. 890FX, 880G ve 870 çipsetlerini pazara sunacak olan firmanın, ekonomik modeller için geliştirdiği SB810 köprüsünü henüz hazır olmadığı için ileri bir tarihe ötelediği belirtiliyor. Bu kapsamda pazara sunulacak 880G ve 870 çipsetli anakartlarda güney köprüsü olarak SB710 devam edileceği konuşulmakta.

890GX ve 890FX gibi üst seviye çipset modellerinde SB850 köprüsüyle devam edecek olan AMD'de, SB810'un ne zaman hazır olacağı ise henüz bilinmiyor. Öte yandan AMD'nin 990FX+SB950 yonga seti üzerinde çalıştığı da belirtiliyor. Bulldozer tabanlı yeni nesil AMD işlemciler için geliştirilen ve 2011'de hazır olması beklenen yeni yonga setinin Soket AM3+ işlemcilere destek sunacağı belirtiliyor.