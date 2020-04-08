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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD yongaseti sürücüsündeki sorunları düzeltti

    Kırmızı ekip güncel platformu için geliştirdiği sürücüsündeki can sıkıcı sorunları gideren bir yama yayınladı.
    3 sa.
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    Anakart
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD yongaseti sürücüsündeki sorunları düzeltti
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    AMD Ryzen işlemcileriyle donanımsal alanda başarılı bir şekilde ilerliyor. Firma son dönemde bu başarısını yazılım kanadına da taşımayı başardı. Ekran kartı tarafında yüz güldüren sonuçlar elde eden AMD, çipset sürücüsünde de iyileştirmeye gitti.

    Güncel arayüz

    300 ve 400 serisine ek olarak AMD’nin kendi geliştirdiği X570 yongasetini de kapsayan destek listesiyle gelen yeni yazılımda ilk başta dikkat çeken değişiklik Radeon Software Adrenalin 2020 Edition’da kullanılan arayüz.

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    2.04.04.111 sürümüyle IOV ve USB 3.0 sürücülerindeki kullanımdan kaldırılan aygıt ID’lerini kaldıran firma genel sistem kararlılığı geliştirmelerini de ihmal etmemiş.

    Sürücünün kurulumu esnasında C diskinin hedef konum olarak seçilememesi hatasının yanı sıra yaşanan donma ve çökmeleri de gideren yamayla bazı mobil AMD işlemcili dizüstülerdeki ekran dönme sorunları da çözülmüş. Ayrıca nadir de olsa 7. nesil APU’lu sistemlerde yaşanan sistem donması da ortadan kaldırılmış.

    Ayrıca Bkz. "AMD StoreMI’yi geliştirmeyi durdurdu"

    Bununla birlikte kurulum esnasında Windows Installer’in pop-up bildirim göndermesi ve kurulum penceresinin yerinin değiştirilmesiyle pencerede titreme sorunları varliğini sürdürmeye devam ediyor.



    https://www.techpowerup.com/265550/amd-posts-updated-chipset-drivers-that-fix-installer-bugs-and-stability-issues Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    soporo (Alperen Özkan) 3 sa. en beğenilen
    Kurulumun sonunu görmek garip hissettirdi
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    northwood (_ _) 3 sa. soporo
    O zaman spoiler vermeyin hocam lütfen
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    münşi (Ramazan Karatopcu) 2 sa.
    Chipset driver %25 50 75 100 dedi ve Finished yazısını gördüm ya ben şok :))
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    soporo (Alperen Özkan) 3 sa. en beğenilen
    Kurulumun sonunu görmek garip hissettirdi
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    northwood (_ _) 3 sa. soporo
    O zaman spoiler vermeyin hocam lütfen
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