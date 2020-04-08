AMD yongaseti sürücüsündeki sorunları düzeltti

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AMD Ryzen işlemcileriyle donanımsal alanda başarılı bir şekilde ilerliyor. Firma son dönemde bu başarısını yazılım kanadına da taşımayı başardı. Ekran kartı tarafında yüz güldüren sonuçlar elde eden AMD, çipset sürücüsünde de iyileştirmeye gitti.

Güncel arayüz

300 ve 400 serisine ek olarak AMD’nin kendi geliştirdiği X570 yongasetini de kapsayan destek listesiyle gelen yeni yazılımda ilk başta dikkat çeken değişiklik Radeon Software Adrenalin 2020 Edition’da kullanılan arayüz.

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2.04.04.111 sürümüyle IOV ve USB 3.0 sürücülerindeki kullanımdan kaldırılan aygıt ID’lerini kaldıran firma genel sistem kararlılığı geliştirmelerini de ihmal etmemiş.

Sürücünün kurulumu esnasında C diskinin hedef konum olarak seçilememesi hatasının yanı sıra yaşanan donma ve çökmeleri de gideren yamayla bazı mobil AMD işlemcili dizüstülerdeki ekran dönme sorunları da çözülmüş. Ayrıca nadir de olsa 7. nesil APU’lu sistemlerde yaşanan sistem donması da ortadan kaldırılmış.

Ayrıca Bkz. "AMD StoreMI’yi geliştirmeyi durdurdu"

Bununla birlikte kurulum esnasında Windows Installer’in pop-up bildirim göndermesi ve kurulum penceresinin yerinin değiştirilmesiyle pencerede titreme sorunları varliğini sürdürmeye devam ediyor.

https://www.techpowerup.com/265550/amd-posts-updated-chipset-drivers-that-fix-installer-bugs-and-stability-issues

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