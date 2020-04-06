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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD StoreMI’yi geliştirmeyi durdurdu

    Kırmızı ekibin depolama alanında kullanıcıların daha hızlı bir sistem elde etmesini sağlayan StoreMI indirme bağlantısı kaldırıldı.
    2 gün (Son Güncelleme: 8 sa.)
    2,6b
    2
    17
    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD StoreMI’yi geliştirmeyi durdurdu
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    AMD’nin güncel işlemcileriyle kullanıma sunduğu StoreMI teknoloji yayınlanan duyuruya göre artık daha fazla geliştirilmeyecek. Firma yeni bir çözümün hazırlığında olduğunu da müjdeledi.

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    StoreMI tedavülden kalktı

    Sistemde bağlı bulunan SSD ve HDD sürücülerini tek bir disk haline getirerek işlemlerin disk ihitiyacına göre SSD veya geleneksel sürücüye konumlanmasını sağlayan StoreMI geçtiğimiz ayın sonu itibariyle destek veya güncelleştirme almayacak.

    Bununla birlikte hali hazırda yazılımı kullanan kullanıcıların kullanımına ise engel olunmayacak. AMD yazılımın indirme bağlantısını sitesinden kaldırmakla birlikte harici kaynaklardan indirmelere karşı da uyarıda bulunmuş.

    AMD StoreMI’yi geliştirmeyi durdurdu
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    Ayrıca Bkz. "GDDR5 stokları tükeniyor"

    İçinde bulunduğumuz çeyrek içerisinde StoreMI’nin yerini alacak ve baştan dizayn edilmiş bir yapıya sahip olacak yazılımı da müjdeleyen firma yeni uygulama hakkında detay vermemiş. 2 GB DRAM önbellek ayrılmasını da sağlayan StoreMI NVMe ile kombine edilen HDD’li sistemlerde yüklenme sürelerini 3 kata kadar kısaltabiliyordu.



    https://www.amd.com/en/technologies/store-mi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    lterlemez 7 sa.
    Bir nevi yazılımla disk dizisi yapmaktan farklı değil. İki ssd (birisi sata) olursa ne olur?
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    lterlemez 10 sa.
    Kırmızı ekibin depolama alanında kullanıcıların daha hızlı bir sistem etmesini sağlayan StoreMI indirme bağlantısı kaldırıldı.


    Bu ne demen usta?
    1 Yanıt Yanıtla
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    northwood (_ _) 8 sa. lterlemez
    Kelimeyi atlamışım düzelttim :)
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    The white warrior (Sıradan bir vatandaş ) 1 gün
    amd.com/...

    Yeni Amd çözümünü bekleyin diyor alt kısımlarda. StoreMi yerine yeni alternatif gelecek yani. İsterseniz Fuzedrive kullanabilirsiniz diyor
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    selahattın ısık (Sélahattin Işık) 2 gün
    Koca firmalarin a4ada bi denedigi sacmaliklardan biriydi..

    Nvme ssd ler havada ucusuyor cachelameyle pc kullandirtacaklar..

    İlla yapacaklarva dram sektorunde is birligi yapip ucuza ssd sattirsinlar..

    İntel ve anakart ureticilerinden farki eksgra donanim alin demediler..
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    cat174 (Ahmed Ensar ) 2 gün
    DH Haberın doğru fakat ,çok büyük bir kısmı eksik. Kaldırdı fakat birkaç ay sonra yeni versiyon ile yayınlanacak kısmını neden koymadınız.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    northwood (_ _) 2 gün cat174
    İçinde bulunduğumuz çeyrek içerisinde StoreMI’nin yerini alacak ve baştan dizayn edilmiş bir yapıya sahip olacak yazılımı da müjdeleyen firma yeni uygulama hakkında detay vermemiş.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    tahir40 (Tahir ) 2 gün
    Xiaomi dava açmasın diye kapatmışlardır ;)
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    hckoca (Halil Çağatay KOCA) 2 gün
    Ssd ler ucuzladı ve yaygınlaştı. Bu teknolojiyi kullanmak için gerek kalmadı. Pc toplayan herkes 240 GB lik bile olsa ssd takıyor.
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    fhrstw 2 gün
    Güvenlik açığı olabilir. Yeni yazılım duyuracaklarmış kullanmamakta fayda var şuan.
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    ugrpkr 2 gün fhrstw
    Yeni yazılım gelipte ona geçersem eğer asıl merak ettiğim diskin içindekileri. Umarım silinmez yedek almak için yeterli kapasitede başka diskim yok
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    ugrpkr 2 gün
    Bununla birlikte hali hazırda yazılımı kullanan kullanıcıların kullanımına ise engel olunmayacak. AMD yazılımın indirme bağlantısını sitesinden kaldırmakla birlikte harici kaynaklardan indirmelere karşı da uyarıda bulunmuş.



    İyi bari kullanıyordum etkisi olmayacak. İndirme dosyasıda şükür var 😛
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    taharetmusluğu_ 2 gün ugrpkr
    Hocam bu işlem kolay bir işlem mi acaba ben bir kere indirdim ama yedek alın falan diyince herhalde bir kere yaptıktan sonra geri almak zor olacak diye düşünüp kurmadım.
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