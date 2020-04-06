AMD StoreMI’yi geliştirmeyi durdurdu

AMD’nin güncel işlemcileriyle kullanıma sunduğu StoreMI teknoloji yayınlanan duyuruya göre artık daha fazla geliştirilmeyecek. Firma yeni bir çözümün hazırlığında olduğunu da müjdeledi.İlginizi Çekebilir SK Hynix, 6500 MB/s’ye ulaşabilen PE8000 sürücülerini duyurdu
StoreMI tedavülden kalktı
Sistemde bağlı bulunan SSD ve HDD sürücülerini tek bir disk haline getirerek işlemlerin disk ihitiyacına göre SSD veya geleneksel sürücüye konumlanmasını sağlayan StoreMI geçtiğimiz ayın sonu itibariyle destek veya güncelleştirme almayacak.
Bununla birlikte hali hazırda yazılımı kullanan kullanıcıların kullanımına ise engel olunmayacak. AMD yazılımın indirme bağlantısını sitesinden kaldırmakla birlikte harici kaynaklardan indirmelere karşı da uyarıda bulunmuş.
Ayrıca Bkz. "GDDR5 stokları tükeniyor"
İçinde bulunduğumuz çeyrek içerisinde StoreMI’nin yerini alacak ve baştan dizayn edilmiş bir yapıya sahip olacak yazılımı da müjdeleyen firma yeni uygulama hakkında detay vermemiş. 2 GB DRAM önbellek ayrılmasını da sağlayan StoreMI NVMe ile kombine edilen HDD’li sistemlerde yüklenme sürelerini 3 kata kadar kısaltabiliyordu.
https://www.amd.com/en/technologies/store-mi Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu ne demen usta?
Yeni Amd çözümünü bekleyin diyor alt kısımlarda. StoreMi yerine yeni alternatif gelecek yani. İsterseniz Fuzedrive kullanabilirsiniz diyor
Nvme ssd ler havada ucusuyor cachelameyle pc kullandirtacaklar..
İlla yapacaklarva dram sektorunde is birligi yapip ucuza ssd sattirsinlar..
İntel ve anakart ureticilerinden farki eksgra donanim alin demediler..
İyi bari kullanıyordum etkisi olmayacak. İndirme dosyasıda şükür var 😛