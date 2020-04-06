AMD StoreMI’yi geliştirmeyi durdurdu

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AMD’nin güncel işlemcileriyle kullanıma sunduğu StoreMI teknoloji yayınlanan duyuruya göre artık daha fazla geliştirilmeyecek. Firma yeni bir çözümün hazırlığında olduğunu da müjdeledi.

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StoreMI tedavülden kalktı

Sistemde bağlı bulunan SSD ve HDD sürücülerini tek bir disk haline getirerek işlemlerin disk ihitiyacına göre SSD veya geleneksel sürücüye konumlanmasını sağlayan StoreMI geçtiğimiz ayın sonu itibariyle destek veya güncelleştirme almayacak.

Bununla birlikte hali hazırda yazılımı kullanan kullanıcıların kullanımına ise engel olunmayacak. AMD yazılımın indirme bağlantısını sitesinden kaldırmakla birlikte harici kaynaklardan indirmelere karşı da uyarıda bulunmuş.

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Ayrıca Bkz. "GDDR5 stokları tükeniyor"

İçinde bulunduğumuz çeyrek içerisinde StoreMI’nin yerini alacak ve baştan dizayn edilmiş bir yapıya sahip olacak yazılımı da müjdeleyen firma yeni uygulama hakkında detay vermemiş. 2 GB DRAM önbellek ayrılmasını da sağlayan StoreMI NVMe ile kombine edilen HDD’li sistemlerde yüklenme sürelerini 3 kata kadar kısaltabiliyordu.

https://www.amd.com/en/technologies/store-mi

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