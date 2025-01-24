AMD Adrenalin 25.1.1 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

- AMD Adrenalin 25.1.1 sürücüsü yayınlandı
- Yeni Oyun Desteği
- Düzeltilen Sorunlar ve İyileştirmeler
- Bilinen Sorunlar
- Yorumlar
AMD Adrenalin 25.1.1 sürücüsü yayınlandı
Güncelleme notlarına göre Radeon Adrenalin 24.10.1 sürücüsü, Final Fantasy VII REBIRTH ve Marvel's Spider-Man 2 için destek getiriyor. Öte yandan yeni sürücüde AMD Ryzen AI ve Radeon ürünlerinde LM Studio kullanırken yaşanan düşük performans sorunları artık düzeltildi. Ayrıca Apex Legends’ın DirectX 12 API performansında da iyileştirmeler sunuluyor.
Devam eden sorunlara gelirsek, Marvel’s Spider-Man 2, FINAL FANTASY VII REBIRTH, Warhammer 40,000: Space Marine 2 ve Marvel Rivals gibi oyunlarda özellikle Anti-Lag 2 ve FSR 3.0 özelinde sorunlar devam ediyor. AMD Adrenalin 24.10.1 sürücüsüne buradan ulaşabilirsiniz. Bilinen sorunlar da dahil olmak üzere detaylı sürüm notları ise şu şekilde;
Yeni Oyun Desteği
- Marvel’s Spider-Man 2
- FINAL FANTASY VII Rebirth
Düzeltilen Sorunlar ve İyileştirmeler
- DirectX® 12 API ile Apex Legends™ oynarken performans iyileştirmeleri.
- AMD Ryzen™ AI ve Radeon™ ürünlerinde LM Studio kullanıldığında beklenenden düşük performans gözlemlenmesi.
Bilinen Sorunlar
- AMD Ryzen™ 7000 ve üzeri serisi işlemcilerde Radeon™ Anti-Lag 2 ve Ray Tracing etkinleştirildiğinde Marvel's Spider-Man 2 oynarken Ana Menü'de kısmi siyah ekran görünebilir. Bu sorunu yaşayan kullanıcıların geçici bir çözüm olarak Radeon™ Anti-Lag 2'yi devre dışı bırakmaları önerilir.
- FINAL FANTASY VII REBIRTH oyununu uzun süre oynadığınızda sistem veya uygulamada ara sıra çökmeler gözlemlenebilir.
- AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 gibi bazı AMD Grafik Ürünlerinde Warhammer 40,000: Space Marine 2 oynarken aralıklı sürücü zaman aşımı veya çökme görülebilir. Bu sorunu yaşayan kullanıcılar geçici bir önlem olarak AMD Yazılımı: Adrenalin Sürümü'nde Değişken Grafik Belleğini etkinleştirebilir (AMD Yazılımı: Adrenalin Sürümü -> Performans -> Ayarlama -> Değişken Grafik Belleği).
- AMD FidelityFX™ Super Resolution 3 kare üretimi etkinleştirildiğinde Marvel Rivals oynarken aralıklı takılmalar gözlemlenebilir. Bu sorunu yaşayan kullanıcıların geçici bir çözüm olarak oyun başına ayarlarda AMD FidelityFX™ Super Resolution 3 kare üretimini devre dışı bırakmaları önerilir.
- AMD Temizleme Yardımcı Programı Windows® kullanıldıktan sonra, AMD Grafik Ürünleri ile eşleştirilmiş AMD Ryzen™ 7000 ve üzeri serisi işlemcilerde yeni bir sürücü yüklemesi sırasında AMD Hata Bildirimi Aracı aralıklı olarak görünebilir.
- OBS Studio'yu Twitch Gelişmiş Yayıncılık ile kullanırken HEVC kodlaması beklendiği gibi çalışmayabilir.
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