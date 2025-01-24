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    AMD Adrenalin 25.1.1 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

    AMD, Radeon ekran kartları için yeni Adrenalin 25.1.1 sürücü güncellemesini yayınladı. Yeni sürücü Final Fantasy VII REBIRTH ve Marvel’s Spider-Man 2 desteğini getiriyor.
    AMD Adrenalin 25.1.1 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    AMD, yeni dönemde çıkan oyunlar kapsamında düzenli sürücü güncellemelerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi bilgisayar performansı söz konusu olduğunda donanım bir yana sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Geçtiğimiz saatlerde ise AMD Adrenalin 25.1.1 sürücüsü yayınlandı. Peki bu güncelleme neler getiriyor? İşte ayrıntılar…

    AMD Adrenalin 25.1.1 sürücüsü yayınlandı

    Güncelleme notlarına göre Radeon Adrenalin 24.10.1 sürücüsü, Final Fantasy VII REBIRTH ve Marvel's Spider-Man 2 için destek getiriyor. Öte yandan yeni sürücüde AMD Ryzen AI ve Radeon ürünlerinde LM Studio kullanırken yaşanan düşük performans sorunları artık düzeltildi. Ayrıca Apex Legends’ın DirectX 12 API performansında da iyileştirmeler sunuluyor.

    Devam eden sorunlara gelirsek, Marvel’s Spider-Man 2, FINAL FANTASY VII REBIRTH, Warhammer 40,000: Space Marine 2 ve Marvel Rivals gibi oyunlarda özellikle Anti-Lag 2 ve FSR 3.0 özelinde sorunlar devam ediyor. AMD Adrenalin 24.10.1 sürücüsüne buradan ulaşabilirsiniz. Bilinen sorunlar da dahil olmak üzere detaylı sürüm notları ise şu şekilde;

    Yeni Oyun Desteği

    • Marvel’s Spider-Man 2
    • FINAL FANTASY VII Rebirth

    Düzeltilen Sorunlar ve İyileştirmeler

    • DirectX® 12 API ile Apex Legends™ oynarken performans iyileştirmeleri.
    • AMD Ryzen™ AI ve Radeon™ ürünlerinde LM Studio kullanıldığında beklenenden düşük performans gözlemlenmesi.

    Bilinen Sorunlar

    • AMD Ryzen™ 7000 ve üzeri serisi işlemcilerde Radeon™ Anti-Lag 2 ve Ray Tracing etkinleştirildiğinde Marvel's Spider-Man 2 oynarken Ana Menü'de kısmi siyah ekran görünebilir. Bu sorunu yaşayan kullanıcıların geçici bir çözüm olarak Radeon™ Anti-Lag 2'yi devre dışı bırakmaları önerilir.
    • FINAL FANTASY VII REBIRTH oyununu uzun süre oynadığınızda sistem veya uygulamada ara sıra çökmeler gözlemlenebilir.
    • AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 gibi bazı AMD Grafik Ürünlerinde Warhammer 40,000: Space Marine 2 oynarken aralıklı sürücü zaman aşımı veya çökme görülebilir. Bu sorunu yaşayan kullanıcılar geçici bir önlem olarak AMD Yazılımı: Adrenalin Sürümü'nde Değişken Grafik Belleğini etkinleştirebilir (AMD Yazılımı: Adrenalin Sürümü -> Performans -> Ayarlama -> Değişken Grafik Belleği).
    • AMD FidelityFX™ Super Resolution 3 kare üretimi etkinleştirildiğinde Marvel Rivals oynarken aralıklı takılmalar gözlemlenebilir. Bu sorunu yaşayan kullanıcıların geçici bir çözüm olarak oyun başına ayarlarda AMD FidelityFX™ Super Resolution 3 kare üretimini devre dışı bırakmaları önerilir.
    • AMD Temizleme Yardımcı Programı Windows® kullanıldıktan sonra, AMD Grafik Ürünleri ile eşleştirilmiş AMD Ryzen™ 7000 ve üzeri serisi işlemcilerde yeni bir sürücü yüklemesi sırasında AMD Hata Bildirimi Aracı aralıklı olarak görünebilir.
    • OBS Studio'yu Twitch Gelişmiş Yayıncılık ile kullanırken HEVC kodlaması beklendiği gibi çalışmayabilir. 
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