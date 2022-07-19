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    AMD Zen 4 3D V-Cache işlemciler beklenenden erken çıkış yapabilir

    Önümüzdeki aylarda yeni nesil Ryzen 7000 işlemcilerini duyurmaya hazırlanan AMD, sürpriz bir hamlede bulunabilir. Zen 4 3D V-Cache işlemciler beklenenden daha erken gelecek gibi gözüküyor.
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    AMD Zen 4 3D V-Cache işlemciler beklenenden erken çıkış yapabilir
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    Zen 3 mimarisinin sonlarına yaklaşırken 3D V-Cache teknolojisi ile güçlendirilen Ryzen 7 5800X3D modelini piyasaya süren AMD, kullanıcılardan olumlu yorumlar almayı başarmıştı. Günümüzde PCIe Gen 5 ve DDR5 belleklere destek sunacak yeni nesil Zen 4 işlemciler üzerinde çalışmalarını sürdüren kırmızı ekip, 3D V-Cache Ryzen 7000 modellerini beklenenden daha erken piyasaya sürebilir.

    Seriye birden fazla model eklenebilir

    Twitter üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan Greymon55, Raphael-X kod adlı Ryzen 7000X3D serisinin Raphael'den sadece iki ay sonra piyasaya sürülmek üzere hazırlandığını söyledi. Bununla birlikte Kasım ayında 64MB ile 128MB arasında değişen oldukça yüksek bir önbellek boyutu ile gelecek işlemci serisinin Ryzen 5 7600X3D, Ryzen 7 7800X3D ve Ryzen 9 7900X3D dahil olmak üzere birden fazla işlemci modelinden oluşması bekleniyor.

    Raphael kod adlı Ryzen 7000 masaüstü işlemcilerin ise bu sonbaharda, muhtemelen 15 Eylül'de piyasaya sürülmesi planlanıyor. AMD, Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7800X, Ryzen 9 7900X ve 7950X olmak üzere dört üst düzey işlemciyi piyasaya sürecek. Bunlar sırasıyla 6, 8, 12 ve 16 çekirdek yapısı ile gelecek ve Intel'in Raptor Lake mimarisinin karşısına konumlandırılacak.

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    juanmata09 5 gün önce

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