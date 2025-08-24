AMD Ryzen 5 5500X3D Geekbench'te test edildi: İşte erken sonuçlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD'nin Zen 3 mimarili uygun fiyatlı X3D işlemcisi Ryzen 5 5500X3D, Geekbench 6.4 testlerinde görünmeye başladı. Haziran ayında tanıtılan model, daha önce PassMark verilerinde Ryzen 5 5500'e göre çoklu çekirdekte %6'lık bir fark göstermişti. Son sonuçlar ise, bu rakamları büyük oranda geride bırakıyor. İşte detaylar...

AMD Ryzen 5 5500X3D Geekbench'te test edildi

Kaçıranlar için Ryzen 5 5500X3D, .0GHz taban ve 4.0GHz boost frekanslarıyla 6 çekirdek ve 12 izlek yapısında 96 MB L3 önbellek geliyor. Bu miktar, Ryzen 5 5600X3D ve Ryzen 7 5800X3D ile aynı seviyede. Yeni testlerde ise işlemci tek çekirdekte 1.936, çoklu çekirdekte ise 9.292 puan aldı. Bu sonuçlar, Ryzen 5 5500'e kıyasla tek çekirdekte benzer olsa da, çoklu çekirdekte yaklaşık %13’lük artışa işaret ediyor.

Detaylara inecek olursak, 5500X3D'nin testlerdeki baz frekansı 4,27 GHz seviyesinde. Bu değer, işlemcinin belirli koşullarda daha yüksek frekanslara çıkabildiğini doğruluyor. Oyun performansına dair testler ise henüz paylaşılmış değil. Ancak 96 MB L3 önbelleğe sahip olması, yalnızca 16 MB önbellekli Ryzen 5 5500’e kıyasla oyun tarafında kayda değer bir avantaj sunacağı kesin.

Tam Boyutta Gör Modelin satış durumu ise kısıtlı. Şu anda yalnızca Latin Amerika’da bulunabilen Ryzen 5 5500X3D'nin küresel pazara sunulup sunulmayacağı belirsizliğini koruyor. Ancak AMD'nin geçmişte bazı bölgesel modelleri daha sonra farklı pazarlara taşıdığını biliyoruz. Bu nedenle benzer bir adım bu işlemcide de yaşanabilir.

