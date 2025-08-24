AMD Ryzen 5 5500X3D Geekbench'te test edildi: İşte erken sonuçlar

AMD Ryzen 5 5500X3D Geekbench'te test edildi
Kaçıranlar için Ryzen 5 5500X3D, .0GHz taban ve 4.0GHz boost frekanslarıyla 6 çekirdek ve 12 izlek yapısında 96 MB L3 önbellek geliyor. Bu miktar, Ryzen 5 5600X3D ve Ryzen 7 5800X3D ile aynı seviyede. Yeni testlerde ise işlemci tek çekirdekte 1.936, çoklu çekirdekte ise 9.292 puan aldı. Bu sonuçlar, Ryzen 5 5500'e kıyasla tek çekirdekte benzer olsa da, çoklu çekirdekte yaklaşık %13’lük artışa işaret ediyor.
Detaylara inecek olursak, 5500X3D'nin testlerdeki baz frekansı 4,27 GHz seviyesinde. Bu değer, işlemcinin belirli koşullarda daha yüksek frekanslara çıkabildiğini doğruluyor. Oyun performansına dair testler ise henüz paylaşılmış değil. Ancak 96 MB L3 önbellekle sahip olması, yalnızca 16 MB önbellekli Ryzen 5 5500'e kıyasla oyun tarafında kayda değer bir avantaj sunacağı kesin.