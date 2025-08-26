Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD RDNA 4 mimarisi detaylandı: Modüler yapı ve dahası

    AMD, Hot Chips 2025'te RDNA 4 mimarisine dair yeni ayrıntılar paylaştı. Modüler SoC yapısı, bellek sıkıştırma teknikleri, esnek GPU konfigürasyonları ve dahası...

    AMD RDNA 4 mimarisi detaylandı: Modüler yapı ve dahası Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi AMD RDNA 4 mimarisi, optimize edilmiş hesaplama birimleri, daha iyi yapay zeka entegrasyonu ve hızlandırılmış ışın izleme performansı gibi yeniliklerle tanıtıldı. Son olarak şirket, Hot Chips 2025 kapsamında RDNA 4 mimarisine yönelik daha fazla teknik ayrıntı paylaştı. Yeni bilgiler, mimarinin modüler SoC yapısı, esnek ölçeklenebilirliği ve bellek tarafındaki yenilikleri gösteriyor. 

    AMD RDNA 4 mimarisi detaylandı

    Paylaşılan bilgilere göre RDNA 4 mimarisi, farklı segmentlerde kullanılabilecek çeşitli GPU konfigürasyonlarını mümkün kılan modüler SoC yaklaşımıyla tasarlandı. Bu yapı sayesinde AMD, Navi 44 gibi daha küçük GPU'lardan Navi 48 gibi üst seviye modellerine kadar geniş bir ürün yelpazesini aynı temel mimari üzerinden geliştirebiliyor.

    AMD RDNA 4 mimarisi detaylandı: Modüler yapı ve dahası Tam Boyutta Gör
    Bellek tarafında ise AMD, bant genişliği ihtiyacını azaltmaya yönelik yeni sıkıştırma ve veri işleme algoritmaları sundu. Bu donanımsal teknikler, yazılım tarafında ek bir müdahale olmadan %15'e kadar raster performansı artışı, %25’e varan fabric bant genişliği düşüşü ve daha düşük güç tüketimi getiriyor.
    AMD RDNA 4 mimarisi detaylandı: Modüler yapı ve dahası Tam Boyutta Gör
    Ayrıca AMD, LPDDR belleklerin düşük güç avantajına rağmen bant genişliği ve paket boyutu nedeniyle ekran kartlarında uygun bir seçenek olmadığını vurguladı. Yeni modüler mimari, güvenlik ve güç yönetimi tarafında da daha esnek çözümler sunuyor. Kontrol birimlerine farklı yetki seviyeleri tanımlanabilirken, RAS (Reliability, Availability, Serviceability) teknolojileri de doğrudan bileşenlere entegre edilmiş durumda.

    Bu yaklaşım, hem veri merkezi odaklı Instinct GPU'larda hem de Radeon ürünlerinde farklı seviyelerde kullanılabiliyor. AMD'nin şu anda dört adet Navi 48 SKU'su ve üç adet Navi 44 SKU'su mevcut, ancak RDNA 4'ün modüler SoC yapısı gelecekteki yapılandırmalara olanak sağlayabilir

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    buspon 5 mg kullanıcı yorumları karoserde ezik ve çizik ne demek megane 4 lastik basıncı pomem forum metatechtr güvenilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    DELL Latitude 3540
    DELL Latitude 3540
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum