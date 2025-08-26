AMD RDNA 4 mimarisi detaylandı: Modüler yapı ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi AMD RDNA 4 mimarisi, optimize edilmiş hesaplama birimleri, daha iyi yapay zeka entegrasyonu ve hızlandırılmış ışın izleme performansı gibi yeniliklerle tanıtıldı. Son olarak şirket, Hot Chips 2025 kapsamında RDNA 4 mimarisine yönelik daha fazla teknik ayrıntı paylaştı. Yeni bilgiler, mimarinin modüler SoC yapısı, esnek ölçeklenebilirliği ve bellek tarafındaki yenilikleri gösteriyor.

AMD RDNA 4 mimarisi detaylandı

Paylaşılan bilgilere göre RDNA 4 mimarisi, farklı segmentlerde kullanılabilecek çeşitli GPU konfigürasyonlarını mümkün kılan modüler SoC yaklaşımıyla tasarlandı. Bu yapı sayesinde AMD, Navi 44 gibi daha küçük GPU'lardan Navi 48 gibi üst seviye modellerine kadar geniş bir ürün yelpazesini aynı temel mimari üzerinden geliştirebiliyor.

Tam Boyutta Gör Bellek tarafında ise AMD, bant genişliği ihtiyacını azaltmaya yönelik yeni sıkıştırma ve veri işleme algoritmaları sundu. Bu donanımsal teknikler, yazılım tarafında ek bir müdahale olmadan %15'e kadar raster performansı artışı, %25’e varan fabric bant genişliği düşüşü ve daha düşük güç tüketimi getiriyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca AMD, LPDDR belleklerin düşük güç avantajına rağmen bant genişliği ve paket boyutu nedeniyle ekran kartlarında uygun bir seçenek olmadığını vurguladı. Yeni modüler mimari, güvenlik ve güç yönetimi tarafında da daha esnek çözümler sunuyor. Kontrol birimlerine farklı yetki seviyeleri tanımlanabilirken, RAS (Reliability, Availability, Serviceability) teknolojileri de doğrudan bileşenlere entegre edilmiş durumda.

Bu yaklaşım, hem veri merkezi odaklı Instinct GPU'larda hem de Radeon ürünlerinde farklı seviyelerde kullanılabiliyor. AMD'nin şu anda dört adet Navi 48 SKU'su ve üç adet Navi 44 SKU'su mevcut, ancak RDNA 4'ün modüler SoC yapısı gelecekteki yapılandırmalara olanak sağlayabilir

