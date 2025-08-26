AMD RDNA 4 mimarisi detaylandı: Modüler yapı ve dahası

Paylaşılan bilgilere göre RDNA 4 mimarisi, farklı segmentlerde kullanılabilecek çeşitli GPU konfigürasyonlarını mümkün kılan modüler SoC yaklaşımıyla tasarlandı. Bu yapı sayesinde AMD, Navi 44 gibi daha küçük GPU'lardan Navi 48 gibi üst seviye modellerine kadar geniş bir ürün yelpazesini aynı temel mimari üzerinden geliştirebiliyor.
Bu yaklaşım, hem veri merkezi odaklı Instinct GPU'larda hem de Radeon ürünlerinde farklı seviyelerde kullanılabiliyor. AMD'nin şu anda dört adet Navi 48 SKU'su ve üç adet Navi 44 SKU'su mevcut, ancak RDNA 4'ün modüler SoC yapısı gelecekteki yapılandırmalara olanak sağlayabilir