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    Intel ve AMD işlemcilerde yeni bir güvenlik açığı ortaya çıktı

    ETH Zürih üniversitesindeki araştırmacılar tarafından 'Retbleed' olarak adlandırılan yeni bir güvenlik açığı keşfedildi. Yeni açığa karşı birçok AMD ve Intel işlemcinin savunmasız olduğu bildiriliyor.
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    Intel ve AMD işlemcilerde yeni bir güvenlik açığı ortaya çıktı
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    ETH Zürih üniversitesindeki araştırmacılar tarafından Intel ve AMD işlemcileri etkileyen yeni bir güvenlik açığı tespit edildi. 'Retbleed' olarak adlandırılan ve öncelikle eski işlemcileri etkileyen yeni açık, hassas kullanıcı bilgilerinin ele geçirilmesine yol açabilir.

    Paylaşılan düzeltmeler işlemci performansını etkiliyor

    Bir tür "hayalet" güvenlik açığı olan Retbleed, işlemci tarafından yürütülen bir sonraki talimat adresinin tahmin edilmesini ve tahmin onaylanmadan önce otomatik olarak yürütülmesini sağlıyor. 

    Paylaşılanlara göre bu tür güvenlik açıkları 2018'den beri biliniyor ve yonga üreticileri hafifletici adımlarda bulundu. Ancak bugün yayınlanan bir araştırma makalesinde açığı keşfeden doktora öğrencisi Johannes Wikner ve ETH Zürih bilgisayar güvenliği profesörü Kaveh Razavi, üç ila altı yıllık Intel ve Zen 3 dahil olmak üzere AMD işlemlerin Retbleed’e karşı potansiyel olarak savunmasız olduğunu bildirdi.

    Intel ve AMD'nin sorunu çözmeye yönelik çalışmalarını analiz eden Wikner ve Razavi, çözümlerin performans üzerinde bir etki oluşturduğunu ve "Maalesef bu, bilgisayarı %12-28 daha yavaş hale getiren önemli bir performans maliyetiyle birlikte geliyor." açıklamasında bulundu.

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    juanmata09 2 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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