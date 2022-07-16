Tam Boyutta Gör

ETH Zürih üniversitesindeki araştırmacılar tarafından Intel ve AMD işlemcileri etkileyen yeni bir güvenlik açığı tespit edildi. 'Retbleed' olarak adlandırılan ve öncelikle eski işlemcileri etkileyen yeni açık, hassas kullanıcı bilgilerinin ele geçirilmesine yol açabilir.

Paylaşılan düzeltmeler işlemci performansını etkiliyor

Bir tür "hayalet" güvenlik açığı olan Retbleed, işlemci tarafından yürütülen bir sonraki talimat adresinin tahmin edilmesini ve tahmin onaylanmadan önce otomatik olarak yürütülmesini sağlıyor.

Paylaşılanlara göre bu tür güvenlik açıkları 2018'den beri biliniyor ve yonga üreticileri hafifletici adımlarda bulundu. Ancak bugün yayınlanan bir araştırma makalesinde açığı keşfeden doktora öğrencisi Johannes Wikner ve ETH Zürih bilgisayar güvenliği profesörü Kaveh Razavi, üç ila altı yıllık Intel ve Zen 3 dahil olmak üzere AMD işlemlerin Retbleed’e karşı potansiyel olarak savunmasız olduğunu bildirdi.

Intel’in masaüstü ekran kartı Arc A750, RTX 3060’ı geride bıraktı 3 sa. önce eklendi

Intel ve AMD'nin sorunu çözmeye yönelik çalışmalarını analiz eden Wikner ve Razavi, çözümlerin performans üzerinde bir etki oluşturduğunu ve "Maalesef bu, bilgisayarı %12-28 daha yavaş hale getiren önemli bir performans maliyetiyle birlikte geliyor." açıklamasında bulundu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel ve AMD işlemcilerde yeni bir güvenlik açığı ortaya çıktı