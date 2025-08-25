TSMC, ABD yaptırımlarından kaçınmak için 2nm sürecinde Çinli tedarikçileri devreden çıkarıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki yıl çok sayıda son teknoloji çip TSMC’nin 2nm üretim sürecinden faydalanacak. Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi, Nisan ayından itibaren yonga siparişleri almaya başladığı bildirildiği için rakiplerine kıyasla şimdiden avantajlı durumda. Şirket uzun yıllardır hedeflerini gerçekleştirmek için Çin menşeli çip üretim ekipmanlarına güveniyordu. Ancak ABD yönetiminin baskıları sebebiyle, TSMC’nin artık bu araçları aşamalı olarak terk ederek başka alternatiflere yönelmekten başka seçeneği kalmadı.

2nm yonga plakalarının tam ölçekli üretiminin bu yılın ilerleyen dönemlerinde TSMC'nin Hsinchu tesisinde, ardından Kaohsiung'daki tesiste başlaması bekleniyor. Şirketin ABD’nin Arizona eyaletinde inşaatı süren üçüncü fabrikası ise gelecekteki üretim planlarını karşılamak için kullanılacak.

Aksi takdirde ABD fonlarına erişemeyecek

Nikkei Asia’nın haberine göre TSMC’nin Çin ekipmanlarını devre dışı bırakma kararı, büyük ölçüde ABD’de gündeme gelen “China EQUIP Act” gibi düzenlemelere karşı bir hamle. Bu tasarı, ulusal güvenlik açısından risk taşıyan yabancı tedarikçilerin ekipmanlarını kullanmaya devam eden çip üreticilerinin ABD fonlarından yararlanmasını yasaklamayı öngörüyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu tasarının hedefi Çinli ekipman üreticileri.

TSMC geçmişte AMEC ve Mattson Technology gibi Çinli şirketlerin ekipmanlarını daha eski üretim teknolojilerinde kullanıyordu. Ancak 2nm sürecine geçişle birlikte Tayvan ve ABD’deki tesislerde bu araçlar aşamalı olarak devreden çıkarılıyor. Bunun yalnızca teknolojik yetersizlikten mi yoksa tamamen ABD’yi memnun etme amacıyla mı yapıldığı kesin değil. Ayrıca TSMC, Çin kaynaklı kimyasal ve malzemelerin kullanımını da gözden geçirerek bölgeye olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.

Aslında şirketin Çin yapımı araçları 3nm geçişinde bırakma niyeti vardı, fakat o dönemde riskler ve teknik zorluklar fazlaydı ve ABD’den de herhangi bir müdahale söz konusu değildi. Bugün ise durum değişmiş durumda.

Tahminlere göre TSMC gelecek yıl tam kapasiteye ulaşacak dört fabrikaya sahip olacak ve aylık yaklaşık 60.000 plaka üretimiyle çok sayıda müşterinin talebini karşılamaya çalışacak.

