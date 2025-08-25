Giriş
    Donald Trump, Intel’e müşteri bulacak

    ABD Başkanı Donald Trump’ın Intel’den hisse alınacağı açıklamasının ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. Aktarılanlara göre ABD hükümeti, Intel’e büyük müşteriler de bulacak.

    Donald Trump, Intel’e müşteri bulacak Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Intel’in en ileri seviye çiplerini ülke içinde üretmesi için doğrudan destek sağlayacağı öne sürüldü. Yeni haberlere göre bu destek yalnızca bir hisse alımıyla sınırlı kalmayacak. Hükümet, aynı zamanda Intel’in 18A gibi gelişmiş üretim süreçlerini Amerika’da hayata geçirmesi için büyük müşterilerle görüşmelerde bulunacak. Trump, geçtiğimiz günlerde Intel’den yüzde 10 hisse alacaklarını da dile getirmişti.

    Intel 18A için müşteri aranıyor

    Intel yönetimi, mali teşvikler olmadan TSMC gibi rakiplerle rekabet etmenin mümkün olmadığını uzun süredir dile getiriyor. Şirketin üst düzey yöneticileri, dış kaynaklı siparişlerin düşük kalması halinde ileri seviye üretim yarışından tamamen çekilebileceklerini açıkça belirtmişti. Bu noktada, Trump yönetiminin pazarlık gücü devreye girerek Intel’in Apple ve Nvidia gibi dev firmalardan sipariş alma ihtimalini artırabilir. Böyle bir gelişme, yalnızca Intel’in üretim kapasitesini büyütmekle kalmayacak, aynı zamanda TSMC’ye karşı gerçek bir rekabet ortamı yaratma potansiyeli taşıyacak.

    Bu durum Batı dünyası için ilginç bir yöntemmiş gibi görünse de Çin, uzun zamandır çip endüstrisine inanılmaz bir devlet desteği sunuyor. Tayvan hükümetinin TSMC’de en büyük hissedar olması da yine başka bir örnek. Bu bağlamda ABD’nin Intel üzerindeki etkisinin artması şaşırtıcı değil.

    ABD, Intel’i kurtarmak için tüm tuşlara basıyor olsa da Intel Foundry Services’in (IFS, çip üretim birimi) geleceği büyük ölçüde 18A üretim teknolojisinin başarısına bağlı. Şirket, bu süreçle Panther Lake mobil işlemciler ve Clearwater Forest sunucu çiplerini geliştirmeyi planlıyor. 18A’nın potansiyelini en net olarak 2026 yılında göreceğiz.

