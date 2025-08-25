Donald Trump, Intel’e müşteri bulacak

Intel 18A için müşteri aranıyor
Intel yönetimi, mali teşvikler olmadan TSMC gibi rakiplerle rekabet etmenin mümkün olmadığını uzun süredir dile getiriyor. Şirketin üst düzey yöneticileri, dış kaynaklı siparişlerin düşük kalması halinde ileri seviye üretim yarışından tamamen çekilebileceklerini açıkça belirtmişti. Bu noktada, Trump yönetiminin pazarlık gücü devreye girerek Intel’in Apple ve Nvidia gibi dev firmalardan sipariş alma ihtimalini artırabilir. Böyle bir gelişme, yalnızca Intel’in üretim kapasitesini büyütmekle kalmayacak, aynı zamanda TSMC’ye karşı gerçek bir rekabet ortamı yaratma potansiyeli taşıyacak.
Bu durum Batı dünyası için ilginç bir yöntemmiş gibi görünse de Çin, uzun zamandır çip endüstrisine inanılmaz bir devlet desteği sunuyor. Tayvan hükümetinin TSMC’de en büyük hissedar olması da yine başka bir örnek. Bu bağlamda ABD’nin Intel üzerindeki etkisinin artması şaşırtıcı değil.
ABD, Intel’i kurtarmak için tüm tuşlara basıyor olsa da Intel Foundry Services’in (IFS, çip üretim birimi) geleceği büyük ölçüde 18A üretim teknolojisinin başarısına bağlı. Şirket, bu süreçle Panther Lake mobil işlemciler ve Clearwater Forest sunucu çiplerini geliştirmeyi planlıyor. 18A’nın potansiyelini en net olarak 2026 yılında göreceğiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: