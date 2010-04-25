AMD'nin 25 Watt TDP'li Athlon II 250u işlemcisi, AiO bilgisayarlarla yaygınlaşıyor

AMD'nin düşük güç tüketimli işlemcilerinden Athlon II X2 250u yaygınlaşmaya başladı. Bir süredir konuşulmakta olan ancak farklı ürünlerle yaygın anlamda pazarda olmayan Athlon II X2 250u, Asus, HP ve Lenovo gibi dünya devi isimlerin, hepsi bir arada (AiO) formundaki bilgisayarlarında yer almaya başladı. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 25 Watt'lık güç tüketimine sahip olan işlemci, 45nm Regor çekirdeğini temel alıyor ve bu açıdan K10 mimarisinin ultra-düşük güç tüketimine sahip ilk temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor.

2MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan işlemci, 0.85v ile 1.15v gerilimleri arasında görev yapıyor. 1.6GHz'de çalışan işemci, düşük saat hızı nedeniyle mevcut Athlon II X2 işlemcilerinden daha yavaş çalışıyor olsa da 25 Watt'lık güç tüketimiyle, hepsi bir arada formundaki bilgisayarlar ve nettop'lar için AMD tarafındaki iddialı modellerden biri olmayı başarıyor. Soket AM3 formunda olan ve C2 revizyonunu temel alan işlemci, HP Pavilion All-in-One MS225 ve Lenovo C305 gibi sistemlerde yer alırken, yeni sistemlerle pazardaki yaygınlığının artması bekleniyor.