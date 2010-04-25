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AMD'nin 25 Watt TDP'li Athlon II 250u işlemcisi, AiO bilgisayarlarla yaygınlaşıyor

9 yıl
11,1b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin düşük güç tüketimli işlemcilerinden Athlon II X2 250u yaygınlaşmaya başladı. Bir süredir konuşulmakta olan ancak farklı ürünlerle yaygın anlamda pazarda olmayan Athlon II X2 250u, Asus, HP ve Lenovo gibi dünya devi isimlerin, hepsi bir arada (AiO) formundaki bilgisayarlarında yer almaya başladı. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 25 Watt'lık güç tüketimine sahip olan işlemci, 45nm Regor çekirdeğini temel alıyor ve bu açıdan K10 mimarisinin ultra-düşük güç tüketimine sahip ilk temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor.

2MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan işlemci, 0.85v ile 1.15v gerilimleri arasında görev yapıyor. 1.6GHz'de çalışan işemci, düşük saat hızı nedeniyle mevcut Athlon II X2 işlemcilerinden daha yavaş çalışıyor olsa da 25 Watt'lık güç tüketimiyle, hepsi bir arada formundaki bilgisayarlar ve nettop'lar için AMD tarafındaki iddialı modellerden biri olmayı başarıyor. Soket AM3 formunda olan ve C2 revizyonunu temel alan işlemci, HP Pavilion All-in-One MS225 ve Lenovo C305 gibi sistemlerde yer alırken, yeni sistemlerle pazardaki yaygınlığının artması bekleniyor.


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DiciQ 9 yıl
AMD keşke üst düzey notebooklara işlemci üretse intel bagımlılıgından faiş fiyatlardan kurtarabilse bizleri
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doctorfizik 9 yıl

DiciQ

AMD keşke üst düzey notebooklara işlemci üretse intel bagımlılıgından faiş fiyatlardan kurtarabilse bizleri

amd notebook pazarında nerede ise hiç yok bırak üstü-altı.... keşke olsa... o zaman notebook'larda da aynen masaüstünde olan rekabet ortamı olurdu...
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huxi20 9 yıl
ben de öyle bekliyorum :)
zaten AMD nin fiyat politikasıyla nVidia nin fiyat politikası arasındaki fark ortada. keşke ion platformu gibi toplam güç tüketimi 28 watt ta kalan platformların işlemcilerini de üretse ne güzel olur. gerçi ben bu işlemcinin boştaki kullanımında ve chipsetin boştaki kullanımında o değerin bile altına düşeceğini düşünüyorum ama rekabet rekabettir:)
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huxi20 9 yıl
intelin işlemcisi 25 watt değil ama amd nin chipsetlerinin çok gerisinde olan 945 chipseti arayı fazlasıyla kapatıyor:)
araya bi de video oynatma performansı eklendiğinde amd tarafında hem işlemci hem de chipset daha güçlü olduğu için çok daha mantıklı bir seçim olacaktır.
ama tüm bunların yanında amd kalkıp da atom+ion platformunda olduğu gibi aşırı fiyat uygulamasına giderse bi anlamı kalmaz...
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freestyler_07 9 yıl

huxi20

intelin işlemcisi 25 watt değil ama amd nin chipsetlerinin çok gerisinde olan 945 chipseti arayı fazlasıyla kapatıyor:)

araya bi de video oynatma performansı eklendiğinde amd tarafında hem işlemci hem de chipset daha güçlü olduğu için çok daha mantıklı bir seçim olacaktır.

ama tüm bunların yanında amd kalkıp da atom+ion platformunda olduğu gibi aşırı fiyat uygulamasına giderse bi anlamı kalmaz...



aşırı fiyat uygulamasına gidecegini sanmıyorum dostum çünkü amaç burda intelin atom tekelini kırmak yüksek fiyat verirse hiçbi anlamı kalmaz
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Batuist 9 yıl
intelin atom işlemcisi 25W'mı???
yapmayın...
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scheitann 9 yıl
ben x2 240 ı o şekilde kullanıyorum geceleri 8*200 0,9v
başına geçtiğimde 250*14 1,325v
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Regor 9 yıl
Athlon II 250'nin hızını düşürüp 1.6 GHz de çalıştırsak, voltajı da aynı şekilde 0.85 volta getirsek bu işlemci gibi 25 watt güç mü harcar? Ne de olsa ikisi de aynı mimaride Regor tabanlı.
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_LAZOGLAN_ 9 yıl
@freestyler_07 +1
Aynen katılıyorum.Amd bu aralar hız kesmiyor :) forever AMD
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freestyler_07 9 yıl
intelin atomuna göre gayet iyi bir seçenek. nettopları bu işlemci, amd chipset ve ati ıgp ile üretseler intelin atom+gma950 sine ii bir darbe olur kanımca
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