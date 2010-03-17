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AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri için saat hızı bilgileri ortaya çıktı

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri için saat hızı bilgileri ortaya çıktı
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Core i7 980X işlemcisiyle endüstride ilk defa masasüstü sistemler için 6 çekirdekli işlemci çıkaran Intel'e karşı AMD'nin de çalışma içerisinde olduğunu önceki haberlerimizde belirtmiş ve firmanın 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini hazırladığına değinerek model bilgilerini sizlerle paylaşmıştık. Elimize ulaşan yeni bilgiler, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerinin saat hızlarına netlik kazandırıyor. Phenom II X6 1035T, 1055T ve 1075T olmak üzere 6 çekirdekli üç yeni işlemci hazırlayan AMD saat hızlarını 2.6GHz ile 3GHz arasında tutacak gibi görünüyor.

Thuban kod adıyla geliştirilen Soket AM3 formundaki Phenom II X6 işlemci ailesinin pazara sunulacak en yavaş temsilcisi, 2.6GHz olarak belirlenen saat hızıyla Phenom II X6 1035T olacak. Onu 2.8GHz olarak açıklanan çalışma frekansıyla Phenom II X6 1055T modeli izlerken, serinin en hızlı modeli ve AMD'nin yeni amiral gemisi ise Phenom II X6 1075T olacak gibi görünüyor. Toplamda 9MB bellek kapasitesine sahip olacak işlemcilerin ısıl güç tasarımları ise modeline göre 95 Watt ve 125 Watt arasında değişecek. Core i7 980X'i geride bırakmaları beklenmese de Phenom II X6'ların çok daha ekonomik çözümler olacağı ve Intel'in dört çekirdeli üst seviye işlemcileriyle benzer fiyat seviyelerinden satışa sunulacakları üzerinde duruluyor ancak fiyatlar hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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Batuist 9 yıl
AMD inşallah bu işlemciler için fusion'ı geciktirmiyordur.. ver bütün enerjini fusiona... artık AMDyi anca fusion paklar...
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RaptorFX 9 yıl
Eğer testlerde de 4 cekirdekli intelleri geçerse intel fiyat indirimine gitmek durumunda kalıcak. Her ihtimalle iyi bir gelişme.
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-dehşet- 9 yıl
@fx57
İşlemcide DDR2 bellek kontrolcüsü mü var yoksa bana mı öyle geldi?
Eğer DDR2 bellek kontrolcüsü var ise bu geriye dönük olarak birçok anakart ile kullanılması anlamına gelir.
Tabi DDR2 belleklerin bant genişliği 6 çekirdekli bir işlemci için ne kadar yeterli olur tartışmaya açık.Yalnız öngörüm 1066MHZ CL5 2x2GB Ramler ile iyi işler çıkarabilir.
Intel'in dört çekirdeli üst seviye işlemcileriyle benzer fiyat seviyelerinden satışa sunulacakları üzerinde duruluyor ancak fiyatlar hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Şimdi İntel cephesinde fiyatlandırma ne durumda.
Core I7 975EE hali hazırda 999$ dan satılıyordu.Şimdi Core I7 980X çıktı.975EE nin akibeti ne oldu fiyat olarak.
AMD tepe işlemcisini İntel'in hangi işlemcisinin fiyatını baz alarak çıkacak anlamadım açıkçası.
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