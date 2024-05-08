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    Anlık Bildirim

    AMD, isimlendirme sistemini değiştiriyor: Ryzen AI markası geliyor

    AMD, yeni nesil 'Strix Point' işlemcileriyle CPU adlandırmasını "Ryzen AI" markasıyla değiştirmeyi planlıyor. Asus'tan yapılan bir sızıntıya göre üst seviye işlemcilerde Ryzen AI markası kullanılacak.
    AMD isimlendirme sistemini değiştiriyor: Ryzen AI markası geliyor
    Görünüşe göre AMD, yeni nesil 'Strix Point' işlemcileriyle CPU adlandırmasını "Ryzen AI" markasıyla değiştirmeyi planlıyor. Asus'un kazara yaptığı bir sızıntıda ortaya çıkan isimlendirmeye göre, AMD'nin yakında çıkacak yüksek performanslı Ryzen işlemcileri Ryzen 8050 ailesine ait olmayacak, bunun yerine Ryzen AI markasını taşıyacak. Bu hamle, Intel'in "Core Ultra" isim değişikliği hamlesine benziyor.

    Ryzen AI 9 HX 170 işlemcisi ortaya çıktı

    Sızıntıya göre AMD'nin üst düzey Zen 5 tabanlı işlemcilerinden en az biri Ryzen AI 9 HX 170 olarak adlandırılacak. Yeni işlemci, 12 CPU çekirdeği ve 24 iş parçacığının yanı sıra 77 TOPS yapay zeka performansı sunan XDNA 2 tabanlı Ryzen AI motoru ve geliştirilmiş RDNA 3 tabanlı Radeon GPU'yu içerecek. Bilgi Asus'tan geldiği için AMD'nin önümüzdeki aylarda en azından bazı yeni nesil işlemcileri için Ryzen AI markasını kullanacağı kesin.

    AMD isimlendirme sistemini değiştiriyor: Ryzen AI markası geliyor Tam Boyutta Gör
    Eski isimlendirme sisteminin ise tamamen terkedilmesi beklenmiyor. Sızdırılan bir broşüre göre Lenovo, ThinkPad T14 Gen 5'i AMD'nin Ryzen Pro 8040 ve Ryzen Pro 8050 serisi CPU'larıyla piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Zen 5 tabanlı işlemcilerin en azından bir kısmı bilindik isimlendirme şemasını kullanmaya devam edebilir. Ancak bu durum kullanıcılarda kafa karışıklıklarına sebep olabilir.

    Intel ve Microsoft'un "AI PC" tabirini kullanması ve yapay zeka çılgınlığı göz önüne alındığında AMD'nin de bu yola girmesi sürpriz değil. AMD'nin 12 çekirdek ve üstü tepe seviye Strix Point Halo işlemcileri için Ryzen AI isimlendirmesi kullanıp, normal Strix Point işlemcileri için ise Ryzen 8050 adlandırmasına devam etmesi muhtemel görünüyor. Böylelikle yapay zeka yetenekleri öne plana çıkarılıp, segmentler arasındaki farklar belirginleştirilmiş olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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