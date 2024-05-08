Görünüşe göre AMD, yeni nesil 'Strix Point' işlemcileriyle CPU adlandırmasını "Ryzen AI" markasıyla değiştirmeyi planlıyor. Asus'un kazara yaptığı bir sızıntıda ortaya çıkan isimlendirmeye göre, AMD'nin yakında çıkacak yüksek performanslı Ryzen işlemcileri Ryzen 8050 ailesine ait olmayacak, bunun yerine Ryzen AI markasını taşıyacak. Bu hamle, Intel'in "Core Ultra" isim değişikliği hamlesine benziyor.

Ryzen AI 9 HX 170 işlemcisi ortaya çıktı

Sızıntıya göre AMD'nin üst düzey Zen 5 tabanlı işlemcilerinden en az biri Ryzen AI 9 HX 170 olarak adlandırılacak. Yeni işlemci, 12 CPU çekirdeği ve 24 iş parçacığının yanı sıra 77 TOPS yapay zeka performansı sunan XDNA 2 tabanlı Ryzen AI motoru ve geliştirilmiş RDNA 3 tabanlı Radeon GPU'yu içerecek. Bilgi Asus'tan geldiği için AMD'nin önümüzdeki aylarda en azından bazı yeni nesil işlemcileri için Ryzen AI markasını kullanacağı kesin.

Tam Boyutta Gör Eski isimlendirme sisteminin ise tamamen terkedilmesi beklenmiyor. Sızdırılan bir broşüre göre Lenovo, ThinkPad T14 Gen 5'i AMD'nin Ryzen Pro 8040 ve Ryzen Pro 8050 serisi CPU'larıyla piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Zen 5 tabanlı işlemcilerin en azından bir kısmı bilindik isimlendirme şemasını kullanmaya devam edebilir. Ancak bu durum kullanıcılarda kafa karışıklıklarına sebep olabilir.

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Intel ve Microsoft'un "AI PC" tabirini kullanması ve yapay zeka çılgınlığı göz önüne alındığında AMD'nin de bu yola girmesi sürpriz değil. AMD'nin 12 çekirdek ve üstü tepe seviye Strix Point Halo işlemcileri için Ryzen AI isimlendirmesi kullanıp, normal Strix Point işlemcileri için ise Ryzen 8050 adlandırmasına devam etmesi muhtemel görünüyor. Böylelikle yapay zeka yetenekleri öne plana çıkarılıp, segmentler arasındaki farklar belirginleştirilmiş olacak.

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AMD isimlendirme sistemini değiştiriyor: Ryzen AI markası geliyor