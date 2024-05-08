AMD, isimlendirme sistemini değiştiriyor: Ryzen AI markası geliyor

Ryzen AI 9 HX 170 işlemcisi ortaya çıktı
Sızıntıya göre AMD'nin üst düzey Zen 5 tabanlı işlemcilerinden en az biri Ryzen AI 9 HX 170 olarak adlandırılacak. Yeni işlemci, 12 CPU çekirdeği ve 24 iş parçacığının yanı sıra 77 TOPS yapay zeka performansı sunan XDNA 2 tabanlı Ryzen AI motoru ve geliştirilmiş RDNA 3 tabanlı Radeon GPU'yu içerecek. Bilgi Asus'tan geldiği için AMD'nin önümüzdeki aylarda en azından bazı yeni nesil işlemcileri için Ryzen AI markasını kullanacağı kesin.
Intel ve Microsoft'un "AI PC" tabirini kullanması ve yapay zeka çılgınlığı göz önüne alındığında AMD'nin de bu yola girmesi sürpriz değil. AMD'nin 12 çekirdek ve üstü tepe seviye Strix Point Halo işlemcileri için Ryzen AI isimlendirmesi kullanıp, normal Strix Point işlemcileri için ise Ryzen 8050 adlandırmasına devam etmesi muhtemel görünüyor. Böylelikle yapay zeka yetenekleri öne plana çıkarılıp, segmentler arasındaki farklar belirginleştirilmiş olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.