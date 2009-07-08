AMD'nin çift çekirdekli Phenom II X2 550 BE işlemcisi 6.12GHz'e ulaştı

AMD cephesinden hız aşırtma haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün dört çekirdekli işlemciyle 7GHz barajını aşan firmanın kısa bir süre önce pazara sunduğu çift çekirdekli Phenom II X2 550 Black Edition işlemcisi ulaştığı yüksek frekans değerleriyle dikkat çekiyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, 3.1GHz'de çalışan ve 80 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olan çarpan kilidi açık işlemci, Sıvı Azot (LN2) ile yapılan yeni bir çalışmada 6.12GHz seviyesine ulaşarak %100'e yakın bir hız aşırtma başarımı sergilemeyi başardı.
Soket AM3 formunda olan, hem DDR2 hem de DDR3 bellek desteği sunan kombo bellek kontrolcüsüyle donatılan Callisto kod adlı Phenom II X2 550 Black Edition işlemcisi bilindiği gibi 6MB büyüklüğünde seviye 3 bellek birimine de sahip. Asus'un Soket AM3 işlemciler için hazırladığı Crosshair III Formula anakartı üzerinde yapılan denemelerde işlemci çarpanının 28'e çıkartıldığı ve Sıvı Azot ile ekstrem soğutma koşullarında 6.12GHz'lik saat hızına ulaşıldığı ve işlemcinin kendi segmentinde PiFast dünya rekorunu kırdığı belirtiliyor.
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Konunun açılış tarihi : 8 Temmuz 2009
kaldi ki 6 ghz cok gereksiz bir hiz su an icin..
ama amd overclockda bende varim demesi iyi birsey rekabet söz konusu..
sen işlemciye 400 dolar vermemek için ucuzunu alıyorsun, 60 dolar
FAN'a, 100 dolar RAM'e, 100 dolar anakarta fazladan ödüyorsun. ne anladım bu işten. üstelik ne stabilite kalıyor ne birşey.
Hedayse nin yazdıklarınada katılıyorum.
Oc. yönünde yinede güzel adımlar attığını ispatlamaya çalışıyor.
Parası çok olan gitsin İNTEL alsın, Az olan yada cebini düşünen de AMD alsın. İkisinin arasındaki performans farkını test programları dışında gözle görmek zor alsında.Büyük konuşmak istemiyorum ama AMD den başka sisteme para vermem, ki verirsem de benim gözümde o verdiğim para haramdır.
Herkes son bir kere daha düşünsün bakalım, evde bilgisayar ile ne yoğunlukta iş yapıyoruz ve ne kadar güçlü sisteme ihtiyacımız var = ???
Şu an kullandığım Athlon x2 +4400 bile default haliyle her işimi görebilir durumdayken, ben 3Ghz kullanıyorum.
İşin sonunda Türk milleti olarak teknolojiye çok düşkün bir millet olduğumuz kanaatindeyim, abartıdan başka bir şey değil aslında yaptığımız.
Lisanı kusur işlemiş isem affoluna.
Aynen katılıyorum. Bende şu anda Amd Athlon x64 +5200 2.70 ghz işlemci var. 3d tasarım öğrendiğim için artık işimi görmüyor çoğu zaman. Bu yüzden biraz daha para biriktirip i7 920 almayı düşünüyorum. Tabi bu 1-2 ayı bulucak gibi :) O zamana kadar da belki fiyatı biraz daha inmiş olur. Sanırım i7 beni bir kaç yıl götürür gibi.
Bu arada Amd kullanıyorum 2 senedir. 4-5 ay önce bir intel işlemcili bilgisayar geçti elime. Onu kullandıktan sonra arada ki farkı çok iyi anladım. Amd aynen arkadaşın dediği gibi orta seviyeye hitap eden ve fiyatıyla da ucuz pc isteyenlerin istediği türden bir işlemci.
Ama canıma taaaaak etti :) Artık kurtulmanın vakti geldi bu amd'den. Geri sayıma başladım bile :)
Kalın sağlıcakla.
Sadece ölü işlemci bunlar. AMD çöpten çıkarıyor ve satıyor.
evet haklısın amd intelden kiloyla hurda niyetine alıyor zaten bu çekirdekleri.
Şaka gibi ya,gün görmemiş yorumun bu kadarını sanırım ilk kez okudum.
Tabi arkadaşım,geri dönüşüm ürünleri bunlar,bizde temacıyız
amd nin çöpleri en azından işe yarıyor.
ya intelin çöplerine ne demeli? ön bellek özürlüsü celeron serisi ve dual-core serisi?
bu işlemciler çokmu iş yapıyor?
amd böyle bir atak yapmasa intel hâlâ 150-200$ a dual-core'u bize itelemeye devam edecekti. [>:]
4 GHz. şart mıdır?
Hocam bende sana katılyorum. Evimde böyle bir sistemi kullanamadıktan sonra çok da önem teşkil etmiyor BENİM İÇİN
Elbette çok zordur bunu yapmak ama, benim için önemli olan evimde ne kadar ghz ile kullandığımdır :)