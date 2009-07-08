AMD'nin çift çekirdekli Phenom II X2 550 BE işlemcisi 6.12GHz'e ulaştı

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AMD cephesinden hız aşırtma haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün dört çekirdekli işlemciyle 7GHz barajını aşan firmanın kısa bir süre önce pazara sunduğu çift çekirdekli Phenom II X2 550 Black Edition işlemcisi ulaştığı yüksek frekans değerleriyle dikkat çekiyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, 3.1GHz'de çalışan ve 80 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olan çarpan kilidi açık işlemci, Sıvı Azot (LN2) ile yapılan yeni bir çalışmada 6.12GHz seviyesine ulaşarak %100'e yakın bir hız aşırtma başarımı sergilemeyi başardı.

Soket AM3 formunda olan, hem DDR2 hem de DDR3 bellek desteği sunan kombo bellek kontrolcüsüyle donatılan Callisto kod adlı Phenom II X2 550 Black Edition işlemcisi bilindiği gibi 6MB büyüklüğünde seviye 3 bellek birimine de sahip. Asus'un Soket AM3 işlemciler için hazırladığı Crosshair III Formula anakartı üzerinde yapılan denemelerde işlemci çarpanının 28'e çıkartıldığı ve Sıvı Azot ile ekstrem soğutma koşullarında 6.12GHz'lik saat hızına ulaşıldığı ve işlemcinin kendi segmentinde PiFast dünya rekorunu kırdığı belirtiliyor.

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