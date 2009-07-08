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AMD'nin çift çekirdekli Phenom II X2 550 BE işlemcisi 6.12GHz'e ulaştı

9 yıl
40,6b
1
49
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin çift çekirdekli Phenom II X2 550 BE işlemcisi 6.12GHz'e ulaştı
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AMD cephesinden hız aşırtma haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün dört çekirdekli işlemciyle 7GHz barajını aşan firmanın kısa bir süre önce pazara sunduğu çift çekirdekli Phenom II X2 550 Black Edition işlemcisi ulaştığı yüksek frekans değerleriyle dikkat çekiyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, 3.1GHz'de çalışan ve 80 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olan çarpan kilidi açık işlemci, Sıvı Azot (LN2) ile yapılan yeni bir çalışmada 6.12GHz seviyesine ulaşarak %100'e yakın bir hız aşırtma başarımı sergilemeyi başardı.

Soket AM3 formunda olan, hem DDR2 hem de DDR3 bellek desteği sunan kombo bellek kontrolcüsüyle donatılan Callisto kod adlı Phenom II X2 550 Black Edition işlemcisi bilindiği gibi 6MB büyüklüğünde seviye 3 bellek birimine de sahip. Asus'un Soket AM3 işlemciler için hazırladığı Crosshair III Formula anakartı üzerinde yapılan denemelerde işlemci çarpanının 28'e çıkartıldığı ve Sıvı Azot ile ekstrem soğutma koşullarında 6.12GHz'lik saat hızına ulaşıldığı ve işlemcinin kendi segmentinde PiFast dünya rekorunu kırdığı belirtiliyor.

AMD'nin çift çekirdekli Phenom II X2 550 BE işlemcisi 6.12GHz'e ulaştı
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DH Misafiri 9 yıl
AMD Phenom II X2 550 AM3 3.1GHz 7MB Cache 45nm , ile 1600mhz ddr3 ram lar uyumlu calısır mı yoksa 1600mhz yı destekleyememe gibi bi sorun olur mu?
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SiLVeR_FoX 9 yıl
anakart destekliyorsa işlemciden yana bir sıkıntı olmaz
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Nehalem 9 yıl
Herkes Hava Soğutma ile 3.8 Ghz falan yapar diyor ama bu hava soğutma Cpu'nun Stok fanıylamı yoksa Extrem Hava soğutma çözümleriylemi
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No Way Out 9 yıl

Nehalem

Herkes Hava Soğutma ile 3.8 Ghz falan yapar diyor ama bu hava soğutma Cpu'nun Stok fanıylamı yoksa Extrem Hava soğutma çözümleriylemi

Konunun açılış tarihi : 8 Temmuz 2009
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LoRd_67 9 yıl
6.2 ghz oh.biz 3.2 lerde dolasalım ayıp ya

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Hofer_18 9 yıl
herifler azot ln2 kullaniyor arkadaslara cani gönülden katiliyorum hangi kullanici su anda böyle bir sogutmaya sahip ki..
kaldi ki 6 ghz cok gereksiz bir hiz su an icin..
ama amd overclockda bende varim demesi iyi birsey rekabet söz konusu..
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aktuz 9 yıl
sıvı azot testi sonucu ne işime yarar diyenlere katılıyorum. hiç bir anlamı yok. overclock işide zaten artık kendini akıllı-uyanık sananları kazıklama işi oldu. özel bir ram,anakart,fan almadan 300-400 mhz artırsın da ona denebilir gizli performansı açığa çıkardım ne güzel oldu diye.
sen işlemciye 400 dolar vermemek için ucuzunu alıyorsun, 60 dolar
FAN'a, 100 dolar RAM'e, 100 dolar anakarta fazladan ödüyorsun. ne anladım bu işten. üstelik ne stabilite kalıyor ne birşey.
Hedayse nin yazdıklarınada katılıyorum.
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ThE LoSt 9 yıl
işlemci hakkını vermiş 6 ghz mükemmel bir hız acaba hava soğutmayla 4.5ghz yaparmı.
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hedayse 9 yıl
Kimse boşa çabalamasın arkadaşlar. AMD her zaman orta kesime hitap eder, bu bir gerçek. Şu anda da ürettiği chipsetlerden o/b bir anakart alıp orta seviye yani Athlon II 245 gibi bir işelmci ile mesela, evde her işini rahatlıkla görebilecek sistemi cazip fiyata toplamak mümkün. Gerekirse 50 dolarlık bir anakart ile bile bu iş yapılabilinir. Kaldıki oyun oynarım ben o/b kesmez diyende varsa yinede her yönde cazip AMD.
Oc. yönünde yinede güzel adımlar attığını ispatlamaya çalışıyor.
Parası çok olan gitsin İNTEL alsın, Az olan yada cebini düşünen de AMD alsın. İkisinin arasındaki performans farkını test programları dışında gözle görmek zor alsında.Büyük konuşmak istemiyorum ama AMD den başka sisteme para vermem, ki verirsem de benim gözümde o verdiğim para haramdır.
Herkes son bir kere daha düşünsün bakalım, evde bilgisayar ile ne yoğunlukta iş yapıyoruz ve ne kadar güçlü sisteme ihtiyacımız var = ???
Şu an kullandığım Athlon x2 +4400 bile default haliyle her işimi görebilir durumdayken, ben 3Ghz kullanıyorum.
İşin sonunda Türk milleti olarak teknolojiye çok düşkün bir millet olduğumuz kanaatindeyim, abartıdan başka bir şey değil aslında yaptığımız.
Lisanı kusur işlemiş isem affoluna.
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Jack-Sparrow 9 yıl

hedayse

Kimse boşa çabalamasın arkadaşlar. AMD her zaman orta kesime hitap eder, bu bir gerçek. Şu anda da ürettiği chipsetlerden o/b bir anakart alıp orta seviye yani Athlon II 245 gibi bir işelmci ile mesela, evde her işini rahatlıkla görebilecek sistemi cazip fiyata toplamak mümkün. Gerekirse 50 dolarlık bir anakart ile bile bu iş yapılabilinir. Kaldıki oyun oynarım ben o/b kesmez diyende varsa yinede her yönde cazip AMD.
Oc. yönünde yinede güzel adımlar attığını ispatlamaya çalışıyor.

Parası çok olan gitsin İNTEL alsın, Az olan yada cebini düşünen de AMD alsın. İkisinin arasındaki performans farkını test programları dışında gözle görmek zor alsında.Büyük konuşmak istemiyorum ama AMD den başka sisteme para vermem, ki verirsem de benim gözümde o verdiğim para haramdır.
Herkes son bir kere daha düşünsün bakalım, evde bilgisayar ile ne yoğunlukta iş yapıyoruz ve ne kadar güçlü sisteme ihtiyacımız var = ???
Şu an kullandığım Athlon x2 +4400 bile default haliyle her işimi görebilir durumdayken, ben 3Ghz kullanıyorum.

İşin sonunda Türk milleti olarak teknolojiye çok düşkün bir millet olduğumuz kanaatindeyim, abartıdan başka bir şey değil aslında yaptığımız.

Lisanı kusur işlemiş isem affoluna.



Aynen katılıyorum. Bende şu anda Amd Athlon x64 +5200 2.70 ghz işlemci var. 3d tasarım öğrendiğim için artık işimi görmüyor çoğu zaman. Bu yüzden biraz daha para biriktirip i7 920 almayı düşünüyorum. Tabi bu 1-2 ayı bulucak gibi :) O zamana kadar da belki fiyatı biraz daha inmiş olur. Sanırım i7 beni bir kaç yıl götürür gibi.

Bu arada Amd kullanıyorum 2 senedir. 4-5 ay önce bir intel işlemcili bilgisayar geçti elime. Onu kullandıktan sonra arada ki farkı çok iyi anladım. Amd aynen arkadaşın dediği gibi orta seviyeye hitap eden ve fiyatıyla da ucuz pc isteyenlerin istediği türden bir işlemci.

Ama canıma taaaaak etti :) Artık kurtulmanın vakti geldi bu amd'den. Geri sayıma başladım bile :)

Kalın sağlıcakla.
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Pandemic 9 yıl
bidon bidon LN2 alayım hemen.
Sadece ölü işlemci bunlar. AMD çöpten çıkarıyor ve satıyor.
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birolhan1 9 yıl

safakhan

bidon bidon LN2 alayım hemen.



Sadece ölü işlemci bunlar. AMD çöpten çıkarıyor ve satıyor.


evet haklısın amd intelden kiloyla hurda niyetine alıyor zaten bu çekirdekleri.
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Şahi_13 9 yıl

safakhan

bidon bidon LN2 alayım hemen.



Sadece ölü işlemci bunlar. AMD çöpten çıkarıyor ve satıyor.


Şaka gibi ya,gün görmemiş yorumun bu kadarını sanırım ilk kez okudum.

Tabi arkadaşım,geri dönüşüm ürünleri bunlar,bizde temacıyız
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prescott2400 9 yıl

safakhan

bidon bidon LN2 alayım hemen.



Sadece ölü işlemci bunlar. AMD çöpten çıkarıyor ve satıyor.


amd nin çöpleri en azından işe yarıyor.

ya intelin çöplerine ne demeli? ön bellek özürlüsü celeron serisi ve dual-core serisi?

bu işlemciler çokmu iş yapıyor?


amd böyle bir atak yapmasa intel hâlâ 150-200$ a dual-core'u bize itelemeye devam edecekti. [>:]
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bodyman700 9 yıl
hava soğutmayla fazla uğraşmadan 4ghz gördüğümüz gün heralde olay bitecektir benim için
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zagor33 9 yıl
Bu işlemciyi hava soğutma ile 3.8/3.9 GHz. yapmak mümkün. 100 Dolarlık bir işlemci için çok güzel değerler. BE olduğu için pahalı anakart/RAM da gerektirmiyor.

4 GHz. şart mıdır?

Orjinalden alıntı: bodyman700

hava soğutmayla fazla uğraşmadan 4ghz gördüğümüz gün heralde olay bitecektir benim için


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selcuksert38 9 yıl
bı ıslemcısının 7ghz gectıgı soylenmıstı tabı helyum sogutmayla (yaklasık -270c dir)bu tıp haberler reklam kokan haberdır daha öteye gıtmıyo nedense.yanı amd reklamını yapıyo ama i7 ye daha bı rakıp cıkarabılmış degıl.
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Urzais100 9 yıl
TURK-ŞAD
Hocam bende sana katılyorum. Evimde böyle bir sistemi kullanamadıktan sonra çok da önem teşkil etmiyor BENİM İÇİN
Elbette çok zordur bunu yapmak ama, benim için önemli olan evimde ne kadar ghz ile kullandığımdır :)
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simplethinks 9 yıl
Normal sistemlerde kullanılacak corei serisinden daha performanslı işlemciler bekliyoz
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