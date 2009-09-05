AMD'nin dört çekirdekli mobil işlemcileri 2010'da geliyor

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Yüksek performans segmentinde masasüstü sistemlerin yerini alabilecek "Desktop Replacement" türü dizüstü bilgisayarlar için Core 2 Quad ve Core 2 Extreme serileri altında dört çekirdekli mobil işlemciler sunan Intel, ay sonuna doğru tanıtacağı Calpella kod adlı yeni nesil mobil platformu ile Nehalem tabanlı mobil işlemcilerini devreye sokarak dört çekirdekli mobil işlemcilerin sayısını arttırmaya hazırlanıyor. Intel'in aksine AMD tarafında ise henüz dört çekirdekli herhangi bir mobil işlemci bulunmuyor fakat firma bu konudaki ilk adımını 2010 yılında atmayı planlıyor.

Önümüzdeki günlerde Tigris kod adını taşıyan yeni mobil platformunu duyurarak hem 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı mobil işlemcilerini hem de Radeon HD 4200 serisi entegre grafik çözümlerini dizüstü bilgisayarlarda kullanmaya hazırlanan AMD'nin dört çekirdekli ilk mobil işlemcilerini Phenom II Black Edition serisi altında lanse etmesi bekleniyor. Mühendislik Onay Örnekleri'nin Ocak ayında hazır olması beklenen işlemcilerin, Mart ayında, muhtemelen de Almanya'da yapılacak CeBIT 2010 fuarı ile birlikte gün ışığına çıkması ve Haziran ayında Computex 2010 fuarı ile birlikte tanıtılması beklenebilir.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak yeni işlemcilerin, K10.5 kod adlı güncel mikroişlemci mimarisini temel alması ve Black Edition serisi altında hazırlanacak modellerin çarpan kilidi açık olarak gelmesi beklenebilir. Mevcut bilgilere göre AMD'nin dört çekirdekli ilk mobil işlemcilerin de Intel'in güncel çözümlerinde olduğu gibi TDP seviyesinin yani ısıl güç tasarımı değerinin 45 Watt civarında olması bekleniyor. Dört çekirdekli yapı ile çoklu izlek desteği (4 thread) sunacak işlemcilerde AMD'nin çok çekirdekli yapıya istinaden pil ömrü için gaza basmaması ve işlemcilerin 2.0GHz-2.5GHz aralığında olması beklenebilir.

AMD'nin dört çekirdekli mobil işlemcilerinin Danube kod adlı mobil platformda kullanılması beklenirken, firmanın dört çekirdekli mobil işlemcileriyle birlikte özellikle entegre grafik performansını geliştirmesi ve dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı DirectX 11 destekli mobil grafik çözümlerini de yeni platform ile birlikte duyurması beklenebilir.