    AMD, ARM’ın x86’ya göre hiçbir avantajı olmadığını söylüyor

    AMD, ARM mimarisinin x86'ya karşı enerji verimliliği dahil hiçbir avantaj sunmadığını açıkladı. AMD, yeni Ryzen ve Strix ürünlerinin x86’nın üstünlüğünü kanıtladığını söylüyor.

    AMD, x86 ekosistemine olan güvenini açıkça ortaya koydu. Şirket, x86 mimarisinin enerji verimliliği gibi alanlarda bile ARM ile eşit düzeyde olduğunu iddia ediyor. Son dönemde ARM, özellikle “Windows on ARM” girişimleri ve Qualcomm’un Snapdragon X Elite işlemcileri sayesinde büyük popülerlik kazanmıştı. ARM SoC’lerin tercih edilmesinin temel nedeni, x86’a karşı hem performans hem de enerji verimliliğinde iddialı bir alternatif olarak görülmesiydi.

    AMD, x86’ya güveniyor

    AMD, ComputerBase aracılığıyla paylaştığı değerlendirmede, ARM kullanmanın gerçekten bir avantaj sunmadığını belirtti. AMD yetkilileri IFA 2025’te “Verimlilik konusuna gelince, ARM vs. x86 tartışması her yıl gündeme gelir. AMD, tıpkı Intel’in yakın zamanda yaptığı gibi, x86’ın verimsiz olduğu mitini geçen yıl çürüttü. Hem AMD Ryzen hem de Intel Core, tüm x86 ekosistemine erişim sağlarken dizüstü bilgisayarlarda son derece uzun çalışma süreleri sunabiliyor. Sonuç olarak genel paket ARM için bir avantaj sunmuyor” dedi.

    ARM, Apple’ın M serisi SoC’leri ve Qualcomm’un yeni nesil dizüstü işlemcilerinde temel mimari olarak öne çıkıyor. Qualcomm’un Snapdragon X Elite yongaları bir dönem x86 hakimiyetini sarsacak gibi görünse de, Intel ve AMD’nin mobil çözümlerini geliştirmesi ile tablo değişti. Özellikle APU segmentindeki yenilikler, x86’ın güç verimliliği ve performansını önemli ölçüde artırdı. Intel’in Lunar Lake yongaları NPU yetenekleri ve enerji verimliliği konusunda büyük adımlar atarken AMD de Strix Point ve Strix Halo APUs ile performans/watt oranlarını zirveye taşıdı. AMD’nin Ryzen 9 AI MAX 395+ modeli, toplam TOPS değerinde 126’ya ulaşarak ARM çözümlerinin çok üzerinde performans sunmayı başarmıştı. Her ne kadar bu, ARM için yolun sonu anlamına gelmese de x86’ın tüketici donanım pazarındaki hakimiyetinin kısa sürede değişmeyeceği anlaşılıyor.

