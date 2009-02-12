AMD'nin RS880 kod adlı yeni yonga seti 3. çeyrekte geliyor

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Soket AM3 formundaki DDR3 destekli yeni işlemci ailesinin ilk temsilcilerini geçtiğimiz günlerde kullanıma sunan AMD, bir yandan da yeni yonga setlerini geliştirmeye devam ediyor. Her ne kadar geriye doğru uyumluluk çerçevesinde Soket AM3 işlemciler mevcut anakartlarda kullanılabiliyor olsa da bilindiği üzere AMD, 790FX ve 790GX yonga setlerinin DDR3 destekli varyasyonlarını da hazırlamış durumda.

AMD'nin Soket AM3 işlemciler için hazırlık çalışmaları devam eden 8 serisi yeni yonga setleri merakla bekleniyor. ATi'yi satın aldıktan sonra platform üreticiliğine de soyunan ve yonga setlerine de ağırlık vermeye başlayan AMD, özellikle entegre grafik işlemcili çözümleriyle başarı elde etmiş hatta yüksek satış rakamlarına da ulaşmıştı. Firmanın 8 serisi yonga seti ailesi altında kullanıma sunacağı ilk çözüm RS880 olacak.

Son gelen bilgilere göre 780G yonga setinin yerini alması ve Soket AM3 işlemcilerle kullanılması beklenen yonga setini üçüncü çeyrekte anons edilebileceği belirtiliyor. Bahsi geçen bu plan doğrultusunda Haziran ayında Tayvan'da yapılacak Computex fuarında boy göstermesi beklenen yonga setinin Radeon HD 43xx serisi, DirectX 10.1 destekli entegre grafik işlem birimiyle gelmesi de ihtimaller dahilinde yer alıyor.

Güç tüketimi yönünde çeşitli iyileştirmeler içereceği de bildirilen RS880'e güney köprüsü olarak SB750 yongasının kırpılmış bir versiyonu olan SB710 eşlik edecek gibi görünüyor. 12+2 USB 2.0 ve 6x SATA-II desteği sunacak yeni güney köprüsünün farklı RAID kurulumlarına da destek verecek. Öte yandan 790GX yonga setinin yerini alması beklenen RS880D kod adlı model ise 4.çeyrekte gelecek gibi görünüyor.