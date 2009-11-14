Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'nin yeni yonga seti 890GX Mayıs ayında gelebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,3b
1
23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD'nin yeni yonga seti 890GX Mayıs ayında gelebilir
Tam Boyutta Gör

Yaz aylarında duyurduğu 785G çipsetiyle entegre grafik performansı en yüksek çözümü sunduğunu belirten AMD'nin bir sonraki adımı ise 8 serisi yeni yonga seti ailesi olabilir. Kimi kaynaklar firmanın 795GX çipsetini hazırlayabileceğini söylüyor olsa bile son gelen bilgilere göre, 785G'den sonraki adımın 8 serisi yeni çipset çözümlerine geçiş olacağına işaret ediyor.

AMD'nin 8 serisi altında hazırlayacağı yeni yonga seti modellerinden birisi de 790GX'in yerine konumlandırılması beklenen 890GX olacak. 785G ile DirectX 10.1 destekli entegre grafik birimine geçiş yapan AMD'nin bu atağını 890GX ile sürdürmesi ve saat hızı 700MHz olarak belirlenen DirectX 10.1 destekli IGP'sini 890GX üzerinde kullanması öngörülüyor.

DirectX 10.1 desteğinin yanı sıra Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunacak olan yeni IGP ile birlikte 890GX çipsetinde ısıl güç tasarımının 22 Watt olacağı belirtiliyor. Mayıs ayında lanse edilmesi beklenen 890GX yonga seti için yeni anakart modellerinin ise Computex 2010 fuarında tanıtılması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
NecroCyber-777 10 yıl
süper bir haber 790gxler bile muhteşemdi bu daha muhteşem olacak bence yeni amd işlemciler çok iyi oc olur artık bence:)) param olsa hemen alırdım 2.sistem kurardım bunla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ser_ka_n 9 yıl

Nisan da gelmesi bekleniyor :

AMD Roadmap update 890GX+SB850

09 January 2010 by bluetooth

en.ocworkbench.com/...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 10 yıl
oofff 45 waatlık veya 65 watlık bir enerji işlemcisiyle harika htpc anakartı olur. zaten amd grafikli chipi üzerine grafikli chip kalmadı. nvidia da yarışmıyor galiba onboard da amd ile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XRacer 10 yıl
IGP'nin adı (HD 5200? veya HD4300?) ve yaklaşık performansı nedir,bu konuda bilgi var mı? AMD hakikatten IGP'de başarılı işler yapıyor,ondan merak ediyorum.HD3200'ün (düşük detaylarda tabii) takılmadan oynatamadığı oyun yok gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lethian 10 yıl
890FX gelse de şu benim emektar 790FX'i değiştirsem. Windows RC1 süresi bitmeden bekliyordum açıkcası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 10 yıl
Sideport var ise birazdaha bellek takviye edilebilir, grafik kartının işlemci ve bellekleri oc. ile güzel değerlere de çıkabiliyor, bunlarda tekrar ayarlansa aslında birçok kullanıcının işini görecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VenomS 10 yıl
bu arada everestte benim 785G 880GX olarak gözüküyor burdaki haberdeb yola çıkarsak amd direk 890GX çıkartacak demektir bu arada voltaj vermeden 785G 800Mhz sorun çıkartmadan oyun oynatabiliyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 10 yıl
Zaten giriş seviyesine uygun bir başarım göstereceği için DX 11 desteği olmaması çok da önemli değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 10 yıl
DirectX 10.1 de nesi 11 yapsalar bari
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17265 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
çipset, yonga seti ve amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Oyun Dünyasında Bu Hafta (16 Kasım) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim