AMD'nin yeni yonga seti 890GX Mayıs ayında gelebilir

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Yaz aylarında duyurduğu 785G çipsetiyle entegre grafik performansı en yüksek çözümü sunduğunu belirten AMD'nin bir sonraki adımı ise 8 serisi yeni yonga seti ailesi olabilir. Kimi kaynaklar firmanın 795GX çipsetini hazırlayabileceğini söylüyor olsa bile son gelen bilgilere göre, 785G'den sonraki adımın 8 serisi yeni çipset çözümlerine geçiş olacağına işaret ediyor.

AMD'nin 8 serisi altında hazırlayacağı yeni yonga seti modellerinden birisi de 790GX'in yerine konumlandırılması beklenen 890GX olacak. 785G ile DirectX 10.1 destekli entegre grafik birimine geçiş yapan AMD'nin bu atağını 890GX ile sürdürmesi ve saat hızı 700MHz olarak belirlenen DirectX 10.1 destekli IGP'sini 890GX üzerinde kullanması öngörülüyor.

DirectX 10.1 desteğinin yanı sıra Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunacak olan yeni IGP ile birlikte 890GX çipsetinde ısıl güç tasarımının 22 Watt olacağı belirtiliyor. Mayıs ayında lanse edilmesi beklenen 890GX yonga seti için yeni anakart modellerinin ise Computex 2010 fuarında tanıtılması bekleniyor.