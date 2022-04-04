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    Amiral gemisi Oppo Find X5 Pro+ modelinin özellikleri ortaya çıktı

    Çinli marka Oppo yeni bir amiral gemisi akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Oppo Find X5 Pro+ adı altında sunulacak modelin teknik özellikleri hakkında önemli detaylar sızdırıldı.
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    Amiral gemisi Oppo Find X5 Pro+'ın özellikleri ortaya çıktı
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    Oppo'nun piyasaya sürmeye hazırlandığı Oppo Find X5 Pro+ hakkında bazı detaylar ortaya çıktı. Çinli şirketin yeni akıllı telefonu kavisli kenarlara, Quad HD+ çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve LTPO teknolojisine sahip 6.78 inç AMOLED E6 ekran taşıyacak.

    Oppo Find X5 Pro+ modelinde Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti, MariSilicon X NPU yongası, 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB'a kadar UFS 3.1 depolama birimi yer alacak. Ayrıca 150W UltraVOOC hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil ile donatılacağı ve AirVOOC kablosuz şarj özelliği sunacağı da söyleniyor.

    Amiral gemisi Oppo Find X5 Pro+'ın özellikleri ortaya çıktı
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    Kamera özellikleri

    Akıllı telefonda 32 MP'lik bir selfie kamerası bulunacak. Arka panelinde ise 5 eksenli optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 MP Sony IMX789 ana kamera, 50 MP Sony IMX766 ultra geniş açılı lens ile birlikte 5x zoom ve OIS özellikli 64 MP OmniVision OV64B periskop ultra-telefoto kamera görev yapacak.

    Cihazın ön ve arka paneli Gorilla Glass Victus korumalı olacak. Diğer sızdırılan detayları ise alüminyum alaşımlı çerçeve, çift stereo hoparlör, ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısı, NFC, kızılötesi ve IP68 koruması olarak sıralayabiliriz. Oppo Find X5 Pro+ modelinin tanıtım tarihi hakkında henüz bir bilgi yok.

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 2 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 4 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 4 gün önce

    direk 10k

    LooF 4 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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