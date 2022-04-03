Vivo Pad'in yeni görüntülerini yayınladı

Tam Boyutta Gör

Çinli Vivo markası ilk tabletini gözler önüne sermeye devam ediyor. Vivo Pad'in yüksek kaliteli yeni basın görselleri markanın resmi Weibo hesabında yayınlandı. Tabletin 11 Nisan tarihinde resmi olarak tanıtılması planlanıyor.

Galaxy Watch 5 pil ömrü konusunda kullanıcıları memnun edecek 1 gün önce eklendi

Görünüşe bakılırsa cihaz mavi ve gri olmak üzere iki renk seçeneği ile tüketicilere sunulacak. Arka panelinde yuvarlak modüle yerleştirilmiş çift kamera sistemi göze çarpıyor. Ayrıca aksesuarların bağlanması için manyetik temas noktaları var.

Vivo Pad hakkında bilinenler

Vivo Pad'in temel özellikleri zaten daha önce netleşmişti. Tablet gücünü Qualcomm'un 5G özellikli Snapdragon 870 yonga setinden alacak. Bununla birlikte kutudan Android 12 işletim sistemiyle çıkacak ve ekran kalemini destekleyecek.

Tam Boyutta Gör

Cihazın 2.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 11 inç ekranla geleceği bildiriliyor. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 44W hızlı şarj destekli 8.040 mAh pilinden alacak. Tabletin 390 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı da notlar arasında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.