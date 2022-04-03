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    Vivo Pad'in yeni görüntülerini yayınladı

    Vivo'nun ilk tableti çok yakında piyasaya sürülecek. Çinli şirket lansmana sayılı günler kala tabletin tasarımını gözler önüne seren görüntüler yayınlamaya devam ediyor.
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    Vivo Pad'in yeni görüntülerini yayınladı
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    Çinli Vivo markası ilk tabletini gözler önüne sermeye devam ediyor. Vivo Pad'in yüksek kaliteli yeni basın görselleri markanın resmi Weibo hesabında yayınlandı. Tabletin 11 Nisan tarihinde resmi olarak tanıtılması planlanıyor.

    Görünüşe bakılırsa cihaz mavi ve gri olmak üzere iki renk seçeneği ile tüketicilere sunulacak. Arka panelinde yuvarlak modüle yerleştirilmiş çift kamera sistemi göze çarpıyor. Ayrıca aksesuarların bağlanması için manyetik temas noktaları var.

    Vivo Pad'in yeni görüntülerini yayınladı

    Vivo Pad hakkında bilinenler

    Vivo Pad'in temel özellikleri zaten daha önce netleşmişti. Tablet gücünü Qualcomm'un 5G özellikli Snapdragon 870 yonga setinden alacak. Bununla birlikte kutudan Android 12 işletim sistemiyle çıkacak ve ekran kalemini destekleyecek.

    Vivo Pad'in yeni görüntülerini yayınladı
    Tam Boyutta Gör

    Cihazın 2.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 11 inç ekranla geleceği bildiriliyor. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 44W hızlı şarj destekli 8.040 mAh pilinden alacak. Tabletin 390 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı da notlar arasında.

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    C
    Ceydaglc05 2 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 3 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 3 gün önce

    direk 10k

    LooF 3 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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