Galaxy Z Fold7 ve Watch Ultra’nın tanıtılacağı Galaxy Unpacked tarihi netleşti

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un her yaz düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliği için tarih netleşti. Katlanabilir telefonlardan akıllı saatlere kadar birçok yeni ürünün tanıtılacağı etkinlik, bu yıl da teknoloji tutkunlarının odağında olacak. Bu bağlamda geri sayım başladı diyebiliriz. Peki yeni etkinlikte bizleri neler bekliyor? İşte detaylar...

Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihi paylaşıldı

Sektördeki güvenilir kaynaklardan Evan Blass'ın aktardığı bilgilere göre Galaxy Unpacked 2025, 9 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Etkinlik TSİ 17.00’de başlayacak ve Samsung’un yaz lansmanlarına ev sahipliği yapmayı alışkanlık hâline getirdiği New York şehrinde gerçekleştirilecek. Her ne kadar konum doğrudan doğrulanmasa da, paylaşılan saat dilimi detayları bu ihtimali güçlendiriyor.

Samsung'un bu etkinlikte katlanabilir telefon pazarındaki yeni modelleri olan Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 ve Flip7 FE'yi vitrine çıkarması bekleniyor. Buna ek olarak, Galaxy Watch 8 ve Watch 8 Classic modelleri ile birlikte daha üst Galaxy Watch Ultra (2025) modelinin de tanıtılacak. Bunlara ek olarak, uzun süredir gündemde olan ve Project Moohan kod adıyla anılan XR başlığı da etkinlikte bir kez daha gösterilebilir.

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Keza geçtiğimiz haftalarda Project Moohan’ın yanı sıra One UI 7 güncellemesinin de ilk kez Galaxy S25 serisiyle birlikte kullanıma sunulacağı ifade edilmişti. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

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Galaxy Z Fold7 ve Watch 8 geliyor: İşte Galaxy Unpacked tarihi

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