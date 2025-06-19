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    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Fold7 ve Watch Ultra’nın tanıtılacağı Galaxy Unpacked tarihi netleşti

    Samsung’un yaz dönemi Galaxy Unpacked etkinliği için tarih netleşti. Galaxy Z Fold7, Flip7 ve Watch 8 serisi başta olmak üzere birçok cihaz kullanıcılarla buluşacak.

    Galaxy Z Fold7 ve Watch 8 geliyor: İşte Galaxy Unpacked tarihi Tam Boyutta Gör
    Samsung'un her yaz düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliği için tarih netleşti. Katlanabilir telefonlardan akıllı saatlere kadar birçok yeni ürünün tanıtılacağı etkinlik, bu yıl da teknoloji tutkunlarının odağında olacak. Bu bağlamda geri sayım başladı diyebiliriz. Peki yeni etkinlikte bizleri neler bekliyor? İşte detaylar...

    Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihi paylaşıldı

    Sektördeki güvenilir kaynaklardan Evan Blass'ın aktardığı bilgilere göre Galaxy Unpacked 2025, 9 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Etkinlik TSİ 17.00’de başlayacak ve Samsung’un yaz lansmanlarına ev sahipliği yapmayı alışkanlık hâline getirdiği New York şehrinde gerçekleştirilecek. Her ne kadar konum doğrudan doğrulanmasa da, paylaşılan saat dilimi detayları bu ihtimali güçlendiriyor.

    Samsung'un bu etkinlikte katlanabilir telefon pazarındaki yeni modelleri olan Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 ve Flip7 FE'yi vitrine çıkarması bekleniyor. Buna ek olarak, Galaxy Watch 8 ve Watch 8 Classic modelleri ile birlikte daha üst Galaxy Watch Ultra (2025) modelinin de tanıtılacak. Bunlara ek olarak, uzun süredir gündemde olan ve Project Moohan kod adıyla anılan XR başlığı da etkinlikte bir kez daha gösterilebilir.

    Keza geçtiğimiz haftalarda Project Moohan’ın yanı sıra One UI 7 güncellemesinin de ilk kez Galaxy S25 serisiyle birlikte kullanıma sunulacağı ifade edilmişti. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

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    zetec motor nedir nazar gerçek mi hap ağızda erirse ne olur passat 1.8 t arka silecek ağır kusur mu

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