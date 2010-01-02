Analiz: Apple, 2010 mali yılının çeyreğinde 9.5 milyon iPhone satışı yaptı

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Apple'ın 2010 mali yılının ilk çeyreğini geride bırakmasının ardından firmanın bu 3 aylık dönemde açıklayacağı finansal verilerle ilgili öngörüler iyiden iyiye şekillenmeye başladı. Kaufman Bros'un analistlerinden Shaw Wu'a göre Apple, iPhone'dan Mac'lere kadar oldukça başarılı bir dönemi geride bıraktı. İşte analistimizin Apple'ın bu çeyrekte açıklayacağı finansal verilerle ilgili öngörüleri;

Apple, Çin ve Güney Kore'de de satışına başladığı iPhone'dan bu çeyrekte 9.5-10 milyon arasında ünite satmayı başardı. Bu sayının 8.8 milyonluk bir önceki tahminin üzerinde olmasının nedenleri arasında başta cihazın yeni pazarların yanında Avrupa'da da yeni operatörlerle satılmaya başlaması geliyor.

iMac, Macbook Pro'lar ve Macbook'da yapılan revizyonların ardından 2,9 milyon Mac satışı gerçekleşti.

Yeni nesil kameralı iPod Nano, iPod Touch ve AppStore'un katkısıyla birlikte 22 milyon iPod satışı yapıldı.

Cupertino merkezli firma bu çeyrekte hisse başına 2.15 dolarlık kar elde ederek, gelirini 12.4 milyar dolara çıkardı. Önceki hesaplamalarda bu veriler hisse başına 1.99 dolar ve 11.7 milyar dolardı.

Bu verilerin Shaw Wu'nun yaptığı hesaplamalar sonucu ortaya çıkan öngörüler olduğunu ve bu çeyrekle ilgili kesin finansal verilerin yakın zamanda Apple tarafından açıklanacağını belirtelim.

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