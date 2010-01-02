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Analiz: Apple, 2010 mali yılının çeyreğinde 9.5 milyon iPhone satışı yaptı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Analiz: Apple, 2010 mali yılının çeyreğinde 9.5 milyon iPhone satışı yaptı
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Apple'ın 2010 mali yılının ilk çeyreğini geride bırakmasının ardından firmanın bu 3 aylık dönemde açıklayacağı finansal verilerle ilgili öngörüler iyiden iyiye şekillenmeye başladı. Kaufman Bros'un analistlerinden Shaw Wu'a göre Apple, iPhone'dan Mac'lere kadar oldukça başarılı bir dönemi geride bıraktı. İşte analistimizin Apple'ın bu çeyrekte açıklayacağı finansal verilerle ilgili öngörüleri;

  • Apple, Çin ve Güney Kore'de de satışına başladığı iPhone'dan bu çeyrekte 9.5-10 milyon arasında ünite satmayı başardı. Bu sayının 8.8 milyonluk bir önceki tahminin üzerinde olmasının nedenleri arasında başta cihazın yeni pazarların yanında Avrupa'da da yeni operatörlerle satılmaya başlaması geliyor.
  • iMac, Macbook Pro'lar ve Macbook'da yapılan revizyonların ardından 2,9 milyon Mac satışı gerçekleşti.
  • Yeni nesil kameralı iPod Nano, iPod Touch ve AppStore'un katkısıyla birlikte 22 milyon iPod satışı yapıldı.
  • Cupertino merkezli firma bu çeyrekte hisse başına 2.15 dolarlık kar elde ederek, gelirini 12.4 milyar dolara çıkardı. Önceki hesaplamalarda bu veriler hisse başına 1.99 dolar ve 11.7 milyar dolardı.

Bu verilerin Shaw Wu'nun yaptığı hesaplamalar sonucu ortaya çıkan öngörüler olduğunu ve bu çeyrekle ilgili kesin finansal verilerin yakın zamanda Apple tarafından açıklanacağını belirtelim.


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Juan - Juan 9 yıl
olmeden acaba bızde bırgun ıphone alabılecekmıyız cok merak edıyorum
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.WondercrafteR. 9 yıl

kaan1596

olmeden acaba bızde bırgun ıphone alabılecekmıyız cok merak edıyorum


İstedikten sonra herşeyi yapabilirsin... Sabret...
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deagle100 9 yıl

kaan1596

olmeden acaba bızde bırgun ıphone alabılecekmıyız cok merak edıyorum

olur olur merak etme
bu işleri zamana bırakmak gerek
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Ridianod 9 yıl
kim demis amerikada bile pahali kabul edildigini sacmalama amerkan vatandasi olup sozlesmeli aldiginda 199$ oluyo alet beaaa
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.WondercrafteR. 9 yıl

rido_knight
kim demis amerikada bile pahali kabul edildigini sacmalama amerkan vatandasi olup sozlesmeli aldiginda 199$ oluyo alet beaaa

Sen öyle san :D
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yc#1 9 yıl
Para olsa da Samsung ve Apple'dan hisse alsak.
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Shady 9 yıl
Yaklaşık 33 milyon iPhone satışı yapıldı Eylül sonu itibariyle.
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realbrutal 9 yıl
adamlar resmen ekonomiye can veriyorlar
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Tolgá 9 yıl
acaba mali olarak intel mi daha büyük apple mı
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Mert 9 yıl

DEATH71

acaba mali olarak intel mi daha büyük apple mı

İntel:37.586 billion $
Apple:32.48 billion $
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_AMADEUS_ 9 yıl

DEATH71

acaba mali olarak intel mi daha büyük apple mı


Mantık olarak intel in daha büyük olması gerekir.
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alpa07 9 yıl
(Apple Çin ve Güney Kore'de de satışına başladığı iPhone'dan bu çeyrekte 9.5-10 milyon arasında ünite satmayı başardı. Bu sayı önceden öngörülen 8.8 milyonun da üzerinde olmasının nedenleri arasında cihazın yeni pazarların yanında Avrupa'da da yeni operatörlerle satılmaya başlaması var.)
BİZİM TURKCELLİN NOKIA E SERİSİ TELEFONLARI SATTIĞI TAKTİK VE TUTMUŞ
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Erasmus78 9 yıl
Sadece 4 ay gibi cok kisa bir surede 9.5 milyon adet iPhone satilmasi muazzam bir basaridir bence.
Zira oyle ucuz bir cihazdan bahsetmiyoruz. Sirasiyla 799$, 699$ ve 499$ fiyatlara sahip olan uc cihazdan bir ceyrekte 9.5 milyon adet satmaktan bahsediyoruz.
Demek soyle cihaz basina 150-200$ daha ucuz olsa piyasayi kasip kavuracak.
Tebrik etmekten baska yapacak bir sey yok.
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