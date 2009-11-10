Analiz: Verizon 6 Kasım'dan bu yana 100.000 tane Droid sattı

Tam Boyutta Gör

Satışa sunulmadan önce hazırlanan reklamlarla adından söz ettirmeyi başaran Droid, Verizon'un son dönemde üstüne titrediği cihazların başında geliyor. Droid'le Apple ve AT&T'e karşı cephe alan Amerika'nın en büyük kablosuz servis sağlayıcısı, Verizon'un 6 Kasım'da satışa çıkardığı Moto Droid'in ilk satış sayıları Apple'ın iPhone 3Gs ile ulaştığı sayıların oldukça gerisinde olabilir. Broadpoint AmTech'in analisti Mark McKechnie'nin yaptığı analize göre Verizon geçen 4 günlük sürede 100.000 adet Droid satmayı başarabildi. Analiz ayrıca Verizon'un stoğunda Cuma gününe kadar yetebilecek 100.000 adet Droid bulunduğunu gösterirken, yıl sonuna kadar Droid'in 1 milyon satış sayısını aşan Android'li akıllı telefon olacağını da öngörüyor.

Bilindiği gibi Apple, 19 Haziran'da piyasaya sürdüğü iPhone 3Gs ile ilk hafta sonunda 1 milyon ünite satış gerçekleştirmişti. Ancak Apple'ın bu sayıya toplam 8 ülkedeki satışlarla ulaştığını hatırlatalım.

<a href="http://www.electronista.com/articles/09/11/10/droid.passes.100k.units.on.first.weekend/">Electronista</a>