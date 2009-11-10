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Analiz: Verizon 6 Kasım'dan bu yana 100.000 tane Droid sattı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Analiz: Verizon 6 Kasım'dan bu yana 100.000 tane Droid sattı
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Satışa sunulmadan önce hazırlanan reklamlarla adından söz ettirmeyi başaran Droid, Verizon'un son dönemde üstüne titrediği cihazların başında geliyor. Droid'le Apple ve AT&T'e karşı cephe alan Amerika'nın en büyük kablosuz servis sağlayıcısı, Verizon'un 6 Kasım'da satışa çıkardığı Moto Droid'in ilk satış sayıları Apple'ın iPhone 3Gs ile ulaştığı sayıların oldukça gerisinde olabilir. Broadpoint AmTech'in analisti Mark McKechnie'nin yaptığı analize göre Verizon geçen 4 günlük sürede 100.000 adet Droid satmayı başarabildi. Analiz ayrıca Verizon'un stoğunda Cuma gününe kadar yetebilecek 100.000 adet Droid bulunduğunu gösterirken, yıl sonuna kadar Droid'in 1 milyon satış sayısını aşan Android'li akıllı telefon olacağını da öngörüyor.

Bilindiği gibi Apple, 19 Haziran'da piyasaya sürdüğü iPhone 3Gs ile ilk hafta sonunda 1 milyon ünite satış gerçekleştirmişti. Ancak Apple'ın bu sayıya toplam 8 ülkedeki satışlarla ulaştığını hatırlatalım.


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merttr 10 yıl
Cep telefonunda motorola kesinlikle guclu bir oyuncu degil amerikada , Samsung-Lg-Apple 3lusu en populerler ama Motorola kesinlikle cep telleriyle fark yapan bir firma degil ,
Ps: eger modem dersen haklisin derim , amerikadaki modemlerin %60indan fazlasinin motorola oldugunu tahmin ediyorum
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bigatusac 10 yıl
bu telin işletim sistemi android os.bu işletim sistemi tarayıcı olarak internet explorer desteklermi?
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aorhan20 10 yıl
Bilindiği üzere amerika pazarının enbüyük oyuncusu motorola dır neredeyse 3 makinadan 2 sini satmaktalar ama onlar için dünya genelinde ne satacakları önemli diye tahmin ediyorum
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