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    android ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android 11 Geliştirici Önizlemesi 3 ile son kapatılan uygulamayı geri getirmek mümkün

    Google'ın mobil işletim sistemi Android, 11. sürümü ile çok da uzak olmayan bir zamanda karşımıza çıkacak. Bu sürümde gelecek yenilikler ise artık ufak ufak belli oluyor.
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    android
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Mobil işletim sisteminin sonraki sürümü olacak olan ve ismi olup olmayacağı belirsiz sürüm Android 11, henüz hâlâ geliştirici önizlemelerine sahip. Bu sürümlerden 3 numaralı versiyon, en dikkat çekici değişiklik olarak son uygulamalar ekranına geri getirmeyi ekledi.

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    Önceki Android sürümlerinde, son uygulamalar ekranından silinen bir uygulama, bellekten temizleniyor. Bu durum, uygulamanın eski hâline getirilmesini olanaksız kıldığı için doğal olarak yanlışlıkla kapatılan bir uygulama geri açıldığında her şey de yeniden başlıyor. Bu durum, özellikle uzun bir mesaj yazarken yanlışlıkla uygulama sonlandırıldığı zaman can sıkıcı hâle geliyordu. 

    Android 11 DP3 (Geliştirici Önizlemesi 3) ile birlikte, henüz hâlâ biraz hatalı olsa da yukarı sürükleyerek son uygulamalar ekranından silinen bir uygulama, ekranın üzerinden aşağı sürüklenerek geri getirilebiliyor. Bu durumun mümkün olması için Android, uygulamaları bellekten silme işlemini, son uygulamalar ekranında çıkılana kadar erteliyor. 

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    Bu fonksiyonel olarak işe yarayacak özellik, Android 11 ‘in kullanıcılara sunulacak sürümünde var olur mu olmaz mı bilinmez çünkü Google, şimdiye kadar önizlemelerde gösterdiği çok sayıda özelliği final sürümde çeşitli nedenlerden ötürü çıkarmıştı.



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