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    Epic Games mağazasında For The King ücretsiz

    Rogue benzeri unsurlara sahip olan ve türün son dönemdeki en iyi yapımı olarak gösterilen For The King oyunu Epic Games tarafından bir haftalığına ücretsiz hale getirildi.
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    Oyunlar
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    Haber Editörü
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    Epic Games mağazasında For The King ücretsiz
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    Koronavirüs nedeniyle eve kapandığımız bu günlerde Epic Games mağazasının ücretsiz oyun kampanyası hız kesmeden devam ederken yeni haftada türünün en sevilen örneklerinden birisi olan For The King oyunu ücretsiz hale getirildi.

    For The King neler sunuyor?

    For The King, 2017 başlarında masa üstü ve konsol platformları için satışa çıkan rogue benzeri unsurlara sahip bir oyun. Beğeni puanları oldukça yüksek olan oyun sıra tabanlı olarak oynanıyor.

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    Oyuncuların tek başına, aynı cihazda veya çevrim içi çok oyunculu olarak oynayabildiği oyunda haritalar, ganimetler, görevler ve olaylar her seferinde yeniden oluşturuluyor. Oyunda hareketler ise sayı üzerinden karo tabanlı olarak ilerliyor.

    For The King oyunu Dungeon Crawl, Frozen Expanse Adventure, Gold Rush Un-Cooperative Mode, Into The Deep ve daha birçok yayınlanan genişletme içeriğini de aynı paket içerisinde sunuyor. Oyun 30 Nisan tarihine kadar vitrinde kalacak.

    For The King



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