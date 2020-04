Epic Games mağazasında For The King ücretsiz

Tam Boyutta Gör

Koronavirüs nedeniyle eve kapandığımız bu günlerde Epic Games mağazasının ücretsiz oyun kampanyası hız kesmeden devam ederken yeni haftada türünün en sevilen örneklerinden birisi olan For The King oyunu ücretsiz hale getirildi.

For The King neler sunuyor?

For The King, 2017 başlarında masa üstü ve konsol platformları için satışa çıkan rogue benzeri unsurlara sahip bir oyun. Beğeni puanları oldukça yüksek olan oyun sıra tabanlı olarak oynanıyor.

İlginizi Çekebilir

Epic Games oyun dağıtımcısı oldu

Ayrıca Bkz. "Kavga bitti, Fortnite oyunu Google Play’e geldi"

Oyuncuların tek başına, aynı cihazda veya çevrim içi çok oyunculu olarak oynayabildiği oyunda haritalar, ganimetler, görevler ve olaylar her seferinde yeniden oluşturuluyor. Oyunda hareketler ise sayı üzerinden karo tabanlı olarak ilerliyor.

For The King oyunu Dungeon Crawl, Frozen Expanse Adventure, Gold Rush Un-Cooperative Mode, Into The Deep ve daha birçok yayınlanan genişletme içeriğini de aynı paket içerisinde sunuyor. Oyun 30 Nisan tarihine kadar vitrinde kalacak.

For The King

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.