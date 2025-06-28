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    One UI 8 ile kilit ekranına şekil değiştiren saat tasarımı geliyor

    Yeni saat tasarımı, iOS benzeri derinlik efektleri getiriyor ve rakamların kilit ekranı duvar kağıdında yer alan nesneye göre hareket edebiliyor.               

    One UI 8 ile kilit ekranına şekil değiştiren saat geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, Android 16 tabanlı yeni yazılımı One UI 8'in beta testlerine devam ediyor ve güncellemenin Temmuz ayında tanıtılacak Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 modelleriyle birlikte yayınlanması bekleniyor. Tanıtımdan önce şirket, yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

    Kilit ekranı saatine yeni efekt geliyor

    Samsung, Galaxy S25 için en son One UI 8 beta sürümünde (BYFB ile biten), kilit ekranı için geliştirilmiş bir saat widget'ı da dahil olmak üzere ilginç yeni değişiklikler test ediyor. Bu yeni saat, iOS benzeri derinlik efektleri getiriyor ve rakamların kilit ekranı duvar kağıdında yer alan nesneye göre hareket edebiliyor.

    One UI 7 ve daha eski sürümleri kullanan cihazlarda bu efekt doğal yollarla elde edilemiyor. Derinlik efekti için Good Lock adlı uygulamadan Lockstar modülünü yüklemek gerekiyor, fakat bu yöntem bile kusursuz değil ve kullanıcılar için zahmetli olabiliyor.

    Yeni One UI 8.0 beta ile bu zorluk ortadan kalkıyor. Widget sadece otomatik uyum sağlamakla kalmıyor; kullanıcılar saat widget’ını kilit ekranında istedikleri yere taşıyabiliyor. Saatin her bir rakamı, seçilen konuma ve arka plandaki görsele göre yeniden boyutlandırılarak boşluklara uyum sağlıyor. Ice Universe'nin yayınladığı videoda, her zaman açık ekrandan kilit ekranına geçişte saatin nasıl şekil değiştirdiği görülüyor.

    Samsung, yeni kilit ekranı saatine ek olarak, Now Brief arayüzü için de yeni bilgi kartları ekledi. Bu yeni bilgi kartları, park yeri hatırlatıcıları, akıllı ev uyarıları ve giyilebilir cihaz pil uyarıları gibi yeni işlevler ekliyor.

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    zippo tek seferde yanmıyor quick f kapsül kullanıcı yorumları calgon kullanmayın ilk öpüşme artık dua etmek istemiyorum

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