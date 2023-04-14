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    Android 13 kullanımı iki kat arttı

    Google’ın en yeni işletim sistemi Android 13, üreticilerin güncelleme takvimine hız vermesi ile birlikte yükselmeye başladı. 3 ayda kullanım oranı iki kat artmış durumda. 
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    Android 13 Tam Boyutta Gör
    Android işletim sisteminin en başından beri temel sorunu olan dağınık yapısına halen bir çözüm bulunabilmiş değil. Geniş bir ekosistem olduğu için 2013 yılından kalma Android sürümleri bile halen kullanılıyor. Bu da güncelleme ve uygulama tarafında sorun oluşturuyor.

    Android 13 yaygınlaşıyor

    Google tarafından yayınlanan son rakamlara göre Android 13 kullanım oranı Ocak ayındaki yüzde 5 seviyesinden yüzde 12 seviyesine yükseldi. Diğer sürümlerde yaşanan küçük düşüşler bu tarafa artış olarak yansımış durumda.

    Ekosistemde en büyük kullanım oranı yüzde 23.5 ile Android 11 sürümünde. Android 10 sürümü yüzde 18.5 ile onu takip ederken Android 12 sürümü de yüzde 16.5 seviyesinde. Yani 2019 ve sonrası sürümler yüzde 60 seviyesinde seyrediyor.

    Bununla birlikte 2013 yılında çıkan KitKat sürümünden Android 10 sürümüne kadar yüzde 26 civarında bir kullanım oranı mevcut. Özellikle Android 9 veya Android 10 altına uyumlu olmayan uygulamalar bu kesimi sıkıntıya sokuyor. Dahası zaten bu kesime sıra dışı durumlar hariç güncelleme de verilmiyor.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

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