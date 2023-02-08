Netflix üyelik fiyatı ne kadar? 2023 Netflix abonelik ücretleri

- Netflix üyelik ücretleri (2023) 🏷️
- Netflix ücretsiz üyelik var mı 🆓
- Netflix'te yıllık üyelik var mı 📆
- Netflix paketleri özellikleri 💻
- Netflix plan değiştirme nasıl yapılır 🔽
- Netflix üyeliği nasıl alınır 🆕
- Yorumlar
Netflix filmleri ve dizileri, orijinal yapımları ile öne çıkan dijital platformların başında geliyor. Bu içerikleri izlemek isteyen kullanıcılar ise Netflix paket fiyatlarını merak ediyor. Ancak Kaliforniya merkezli yapım şirketi Netflix'te, fiyat ve özellik bakımından farklılık gösteren üç adet abonelik ücreti seçeneği bulunuyor. Peki Netflix üyeliği satın almak isteyenler için aylık Netflix ücreti kaç para?
Netflix üyelik ücretleri (2023) 🏷️
Netflix'te yeni üye olacak kullanıcılar zamlı ücretlere tâbi tutulurken, mevcut üyeler için ise fiyat değişikliği hemen yansıtılmıyor. Mevcut aboneler, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün öncesinden e-posta ile bilgilendiriliyor. Bu nedenle güncel Netflix paket fiyatları farklılık gösterebiliyor.
Netflix ücretsiz üyelik var mı 🆓
Netflix'te yıllık üyelik var mı 📆
Netflix paketleri özellikleri 💻
- Netflix temel paket: Tek cihaz, 720p çözünürlük, Reklamsız, 1 cihaza indirme
- Netflix standart paket: İki cihaz, 1080p çözünürlük, Reklamsız, 2 cihaza indirme
- Netflix özel paket: Dört cihaz, 4K+ HDR çözünürlük, Reklamsız, 6 cihaza indirme, Konumsal ses
Netflix plan değiştirme nasıl yapılır 🔽
- Netflix’e giriş yapın.
- Profil simgesine tıklayın.
- Hesap’a tıklayın.
- Plan Ayrıntıları altında Planı Değiştir’e tıklayın.
- Planı seçin.
- Onayla ile plan değişikliğini tamamlayın.
Daha yüksek fiyatlı bir plana geçtiğinizde (standart paketten özel pakete gibi) paket değişikliği hemen geçerli olur. Daha düşük ücretli bir plana geçtiğinizde (özel plandan standart plana gibi) bu değişiklik, bir sonraki faturalama tarihinizde geçerli olur. Daha yüksek ücretli paketin özelliklerini bir sonraki faturalama tarihine kadar kullanmaya devam edebilirsiniz.
Netflix üyeliği nasıl alınır 🆕
- Netflix kayıt olma sayfasına gidin.
- Planı seçin.
- E-posta adresinizi girin.
- Parola belirleyin.
- Bir ödeme yöntemi girin.
- Netflix izlemeye hazırsınız!
Binlerce film, dizi ve orijinal yapımla Netflix, abonelik modelli hizmet veren dijital platformların başında geliyor. Netflix aylık ücret karşılığında içeriklerini izlemeye açıyor, ücretsiz izleme seçeneği sunmuyor. Platform içeriğinin zenginleşmesi ve kalitenin artması zamları da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla Netflix üyelik ücreti belirli olmayan aralıklarla güncelleniyor. Netflix ne kadar? rehberimizden 2023 Netflix paket fiyatlarını takip edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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