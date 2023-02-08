Netflix üyelik fiyatı ne kadar? 2023 Netflix abonelik ücretleri

Netflix filmleri ve dizileri, orijinal yapımları ile öne çıkan dijital platformların başında geliyor. Bu içerikleri izlemek isteyen kullanıcılar ise Netflix paket fiyatlarını merak ediyor. Ancak Kaliforniya merkezli yapım şirketi Netflix'te, fiyat ve özellik bakımından farklılık gösteren üç adet abonelik ücreti seçeneği bulunuyor. Peki Netflix üyeliği satın almak isteyenler için aylık Netflix ücreti kaç para?

Netflix üyelik ücretleri (2023) 🏷️ Tam Boyutta Gör Netflix aylık ücreti, seçilen abonelik paketine göre değişiyor. Netflix temel paket fiyatı 63.99 TL,standart paket fiyatı 97.99 TL ve en üst paket olan özel paket fiyatı da 130.99 TL. Netflix öğrenci üyeliği için ise özel bir abonelik paketi bulunmuyor. Netflix'te yeni üye olacak kullanıcılar zamlı ücretlere tâbi tutulurken, mevcut üyeler için ise fiyat değişikliği hemen yansıtılmıyor. Mevcut aboneler, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün öncesinden e-posta ile bilgilendiriliyor. Bu nedenle güncel Netflix paket fiyatları farklılık gösterebiliyor.

Netflix ücretsiz üyelik var mı 🆓 Tam Boyutta Gör Netflix’te ücretsiz deneme üyeliği yok. Kaliforniyalı dijital içerik platformu; ücretsiz deneme özelliğini 2020'de duyurarak 3 ay ücretsiz Netflix seçeneği sumuştu. Ancak kullanıcılar bunu suistimal etti. Hal böyle olunca ücretsiz üyelik seçeneği kaldırıldı. Yani şu anda Türkiye'de Netflix ücretsiz izleme mümkün değil.

Netflix'te yıllık üyelik var mı 📆 Tam Boyutta Gör Disney Plus’ın aksine Netflix yıllık üyelik ücreti almıyor. Yani aylık olarak ücretlendiriliyorsunuz. Dolayısıyla 1 yıllık Netflix almak mümkün değil.

Netflix internet veri kullanım miktarı ne kadar? 1 yıl önce eklendi

Netflix paketleri özellikleri 💻 Tam Boyutta Gör Netflix üyelik paketleri, platformdaki dizi, film ve orijinal yapımları hangi kalitede (çözünürlükte) izleyeceğinizi, aynı anda kaç ekranda izleyeceğinizi ve beğendiğiniz içerikleri aynı anda kaç cihaza indireceğinizi belirliyor. Netflix planları şu şekilde 👇🏻 Netflix temel paket : Tek cihaz, 720p çözünürlük, Reklamsız, 1 cihaza indirme

: Tek cihaz, 720p çözünürlük, Reklamsız, 1 cihaza indirme Netflix standart paket : İki cihaz, 1080p çözünürlük, Reklamsız, 2 cihaza indirme

: İki cihaz, 1080p çözünürlük, Reklamsız, 2 cihaza indirme Netflix özel paket : Dört cihaz, 4K+ HDR çözünürlük, Reklamsız, 6 cihaza indirme, Konumsal ses

Netflix plan değiştirme nasıl yapılır 🔽 Tam Boyutta Gör Netflix plan değişikliği için aşağıdaki adımları izleyin: Netflix’e giriş yapın. Profil simgesine tıklayın. Hesap’a tıklayın. Plan Ayrıntıları altında Planı Değiştir’e tıklayın. Planı seçin. Onayla ile plan değişikliğini tamamlayın. Daha yüksek fiyatlı bir plana geçtiğinizde (standart paketten özel pakete gibi) paket değişikliği hemen geçerli olur. Daha düşük ücretli bir plana geçtiğinizde (özel plandan standart plana gibi) bu değişiklik, bir sonraki faturalama tarihinizde geçerli olur. Daha yüksek ücretli paketin özelliklerini bir sonraki faturalama tarihine kadar kullanmaya devam edebilirsiniz.

En iyi Netflix dizileri listesi (Yerli ve Yabancı) 1 ay önce eklendi

Binlerce film, dizi ve orijinal yapımla Netflix, abonelik modelli hizmet veren dijital platformların başında geliyor. Netflix aylık ücret karşılığında içeriklerini izlemeye açıyor, ücretsiz izleme seçeneği sunmuyor. Platform içeriğinin zenginleşmesi ve kalitenin artması zamları da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla Netflix üyelik ücreti belirli olmayan aralıklarla güncelleniyor. Netflix ne kadar? rehberimizden 2023 Netflix paket fiyatlarını takip edebilirsiniz.

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