Android'den iOS'a WhatsApp aktarma özelliği kullanıma sunuldu

Geçtiğimiz yıl iPhone'dan Android'e aktarım özelliğini devreye alan WhatsApp, nihayet Android'den iOS'a geçmek isteyen kullanıcılar için de sohbet aktarım özelliğini 2022'de beta olarak kullanıma sundu.
Android'den iPhone'a WhatsApp aktarımı yapabilmek için
Öncelikle eski ve yeni cihazlarınızın aşağıdaki gereksinimleri karşılaması gerekiyor:
- Android telefonunuzun Android 5 veya üzeri Android sürümüne sahip olması,
- iOS telefonunuzun iOS 15.5 veya üzeri Android sürümüne sahip olması,
- Android telefonunuz WhatsApp’ın 2.22.7.74 veya daha yeni bir sürümünün yüklü olması,
- iPhone telefonunuzda WhatsApp’ın 2.22.10.70 veya daha yeni bir sürümü yüklü olması,
- Android telefonunuzda iOS’e Taşı uygulamasının yüklü olması,
- iOS’e Taşı uygulamasıyla eşleşebilmesi ve Android telefonunuzdaki verilerin taşınabilmesi için iPhone’unuzun hiç kullanılmamış veya fabrika ayarlarına sıfırlanmış olması
gerekmekte. Cihazlarınız tüm bu koşulları sağlıyorsa aşağıdaki adımları izleyerek Android'den iOS'a WhatsApp aktarımını gerçekleştirebilirsiniz.
11 adımda Android'den iOS'a WhatsApp aktarma
- Android telefonunuzda iOS’e Taşı uygulamasını açın ve ekrandaki talimatları izleyin.
- iPhone’unuzda bir kod görüntülenir. Sizden istendiğinde bu kodu Android telefonunuza girin.
- Sürdür’e dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.
- Verileri Aktar ekranında WhatsApp’ı seçin.
- Android telefonunuzda başlata dokunun ve WhatsApp’ın verileri dışa aktarma işlemi için hazırlamasını bekleyin. Veriler hazırlandıktan sonra Android telefonunuzdaki hesabınızdan çıkış yapılır.
- iOS’e Taşı uygulamasına dönmek için ileriye dokunun.
- Verileri Android telefonunuzdan iPhone’unuza aktarmak için sürdüre dokunun ve iOS’e Taşı uygulamasının aktarımın tamamlandığını onaylamasını bekleyin.
- App Store’dan WhatsApp’ın en yeni sürümünü yükleyin.
- WhatsApp’ı açın ve eski cihazınızda kullandığınızla aynı telefon numarasını kullanarak giriş yapın.
- Sizden istendiğinde Başlata dokunun ve işlemin tamamlanmasını bekleyin.
- Yeni cihazınızı etkinleştirme işlemini tamamladığınızda Android'deki WhatsApp sohbetlerinizin iOS cihazınıza aktarılmış olduğunu göreceksiniz.
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aga kalk atinanın fethi
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şükürler olsun dolar artık düşecek