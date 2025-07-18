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    Android 16 tabanlı Nothing OS 4.0 alacak telefonlar: İşte liste

    Android 16 tabanlı Nothing OS 4.0 kararlı sürümü için yayın takvimi belli oldu. Peki yeni sürüm hangi Nothing cihazlara geliyor veya ne zaman ulaşacak? İşte detaylar...

    Android 16 tabanlı Nothing OS 4.0 alacak telefonlar: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Google'ın Android 16 sürümünü beklenenden erken yayınlaması, birçok markanın yayın takvimini değiştirdi. Bu markalardan biri de Nothing. Şirket, Nothing OS 4.0 sürümünün Android 16 tabanlı olacağını daha önce doğrulamıştı. Şimdi ise yeni sürüm için ilk zaman penceresi paylaşıldı. İşte güncelleme alacak modeller...

    Paylaşılan detaylara göre Nothing Phone (3), sonbaharda çıkacak güncellemeyi alan ilk model olacak. Ancak cihaz, ilginç bir şekilde kutudan Nothing OS 4.0 ile çıkmadı. Android 16'nın erken gelişi, şirketin kendi arayüzünü hazırlaması için yeterli zamanı bırakmamış olabilir. Güncelleme, Nothing Phone (3)’ten sonra diğer modellere de adım adım sunulacak.

    Hangi modeller güncelleme alacak?

    Güncellemeyi alacak cihazlar Nothing tarafından resmi olarak duyuruldu. İlk Nothing Phone (1) bu listeye dahil değil. Android 12 ile çıkış yapan bu model, üç büyük güncelleme desteğini tamamlamış durumda. Güncellemeyi alacak modeller ise şu şekilde:

    • Nothing Phone (3)
    • Nothing Phone (3a)
    • Nothing Phone (3a) Pro
    • Nothing Phone (2)
    • Nothing Phone (2a)
    • Nothing Phone (2a) Plus
    • CMF Phone 1
    • CMF Phone 2 Pro

    Yeni özellikler neler olacak?

    Android 16 ile birlikte gelecek yeniliklerden biri, canlı bildirim sistemi. Bu özellikle birlikte yolculuk paylaşımı ya da yemek siparişi gibi işlemler, doğrudan kilit ekranı üzerinden takip edilebilecek. iPhone'daki Live Activities veya Samsung'un Now Bar özelliğine benzer şekilde çalışacak bu sistem, uygulama açma ihtiyacını azaltıyor.

     

    Ayrıca Android 16, bildirim yoğunluğunu azaltmak için yeni bir sınıflandırma ve ses kontrol sistemi de getiriyor. Aynı uygulamadan gelen hızlı ve art arda bildirimlerin sesi otomatik olarak azaltılacak. Güncellemenin güvenlik tarafında da önemli yenilikler var. Android Protection adı verilen yeni güvenlik katmanı sayesinde kötü amaçlı uygulamalar, tehlikeli web siteleri, dolandırıcılık çağrıları ve çevrimiçi saldırılara karşı daha etkili bir koruma sunulacak.

    Buna ek olarak, Nothing’in Glyph Matrix arayüzü için daha fazla etkileşimli widget, mini oyun ve bildirim desteği de planlanıyor. Ancak bu yeniliklerin sadece Nothing Phone (3) modeliyle sınırlı kalıp kalmayacağı henüz net değil.

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