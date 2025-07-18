Galaxy Z Fold 8, bir özelliğiyle ilk olabilir: Apple'dan önce geliyor

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Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Z Fold 7 & Flip 7 modellerini yeni duyurmuş olsa da, gelecek nesil Galaxy Z Fold 8 için hazırlıklar başladı. Öyle ki ​​​​​​Samsung'un katlanabilir ekran teknolojisinde önemli bir eşiğe yaklaştığı iddia ediliyor. Analist Ming-Chi Kuo'nun son raporuna göre, kırışıksız katlanabilir ekran ilk olarak Galaxy Z Fold 8 modelinde kullanılacak.

Galaxy Z Fold 8, bir özelliğiyle ilk olabilir

Kaçıranlar için uzun süredir beklenen iPhone Fold modelinin kırışıksız katlanabilir ekrana sahip olacağı konuşuluyor. Ancak Samsung, bir sonraki katlanabilir modelinde Apple'dan bir adım önde davranabilir.

Yeni nesil ekran teknolojisinin arkasında, Samsung Display'in önemli tedarikçilerinden biri olan Fine M-Tec bulunuyor. Şirket, lazerle işlenmiş metal plakalarla güçlendirilmiş iç menteşe tasarımı geliştirmiş durumda. Bu tasarım, ekranın katlama noktasında stresin daha dengeli dağılmasını sağlarken, kırışıklık izini neredeyse tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Fine M-Tec, yalnızca Galaxy Z Fold 8 için değil, aynı zamanda Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modelinin de iç menteşe tedarikçisi olacak. Kuo'nun tahminlerine göre, şirket Apple'a yapılacak sevkiyatların yüzde 80'inden fazlasını üstlenecek ve Fold 8 için de tek tedarikçi olacak.

Samsung'un üçe katlanır telefonu Galaxy Z TriFold olarak adlandır 10 sa. önce eklendi

Şu an için detaylar belirsiz. Ancak Samsung'un planladığı lazer menteşe sistemi, katlanabilir telefonların dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanım kalitesi açısından da önemli bir ilerleme sunabilir. Eğer raporlar doğrulanırsa, Fold 8, kırışıksız ekran deneyimini sunan ilk ticari katlanabilir telefon olabilir.

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Samsung Galaxy Z Fold 8, bir özelliğiyle ilk olabilir!

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