Galaxy Z Fold 8, bir özelliğiyle ilk olabilir: Apple'dan önce geliyor

Galaxy Z Fold 8, bir özelliğiyle ilk olabilir
Kaçıranlar için uzun süredir beklenen iPhone Fold modelinin kırışıksız katlanabilir ekrana sahip olacağı konuşuluyor. Ancak Samsung, bir sonraki katlanabilir modelinde Apple'dan bir adım önde davranabilir.
Yeni nesil ekran teknolojisinin arkasında, Samsung Display'in önemli tedarikçilerinden biri olan Fine M-Tec bulunuyor. Şirket, lazerle işlenmiş metal plakalarla güçlendirilmiş iç menteşe tasarımı geliştirmiş durumda. Bu tasarım, ekranın katlama noktasında stresin daha dengeli dağılmasını sağlarken, kırışıklık izini neredeyse tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Fine M-Tec, yalnızca Galaxy Z Fold 8 için değil, aynı zamanda Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modelinin de iç menteşe tedarikçisi olacak. Kuo'nun tahminlerine göre, şirket Apple'a yapılacak sevkiyatların yüzde 80'inden fazlasını üstlenecek ve Fold 8 için de tek tedarikçi olacak.
Şu an için detaylar belirsiz. Ancak Samsung'un planladığı lazer menteşe sistemi, katlanabilir telefonların dayanıklılığı ve uzun vadeli kullanım kalitesi açısından da önemli bir ilerleme sunabilir. Eğer raporlar doğrulanırsa, Fold 8, kırışıksız ekran deneyimini sunan ilk ticari katlanabilir telefon olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: