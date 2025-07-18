Samsung'un yakında çıkacak üçe katlanır telefonu Galaxy Z TriFold olarak adlandırılabilir

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Tam Boyutta Gör Geçen hafta çıkan söylentilere rağmen, Samsung'un üçe katlanır telefonu Galaxy Unpacked etkinliğinde yer almadı. Ancak geçen hafta Samsung Electronics CEO'su TM Roh, yeni modelin bu yıl sonuna kadar piyasaya sürüleceğini doğruladı.

Roh, şu anda ürünü ve kullanılabilirliğini mükemmelleştirmeye odaklandıklarını belirterek, cihazın ismine henüz kara vermediklerini açıkladı. Ancak, X kullanıcısı Max Jambor, yeni katlanabilir telefonun "Samsung Galaxy Z TriFold" olarak adlandırılacağını iddia etti.

Daha önce telefonun katlanma şeklinden dolayı Galaxy G Fold ismine sahip olacağı belirtiliyordu. Görünüşe göre Samsung, Z isimlendirmesinden vazgeçmek istemiyor. G ismi, Samsung'un CES 2022'ye kadar uzanan ekran prototiplerine kadar uzanıyor. O dönemde, katlanma şekline göre prototip modellere Flex G ve Flex S isimleri verilmişti.

Şimdiye kadar cihazın kod adı ve model numarasına dair elimizde yalnızca Q7M ve SM-F968 bilgileri mevcut. Referans olması açısından, Galaxy Z Fold 7'nin kodları Q7 ve SM-F966.

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Samsung Galaxy Z TriFold neler sunacak?

Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre, üçe katlanır modelin 10 inç büyüklüğünde iç ekrana ve Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip olacağı belirtiliyor. Kamera kurulumunun ise Galaxy Z Fold 7'ye benzer olacağı söyleniyor; bu da 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş kamera, 10 MP telefoto kamera (3x optik zoom) ve 10 MP selfie kamerası ile gelebileceği anlamına geliyor.

Telefonun fiyatının ise 3000 dolara yakın olacağı iddia ediliyor. Ayrıca, cihazın yalnızca Çin ve Güney Kore pazarında satılacağı ve sınırlı sayıda üretileceği de gelen iddialar arasında.

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Samsung'un üçe katlanır telefonu Galaxy Z TriFold olarak adlandır

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