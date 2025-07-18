Nothing Phone 3, dayanıklılık testinde beklentileri aştı

Nothing’in yeni amiral gemisi Phone 3, dikkat çekici şeffaf tasarımı ve 799 dolarlık fiyatıyla gündeme gelmişti. Şimdi ise dayanıklılığı ve tamir edilebilirliğiyle konuşuluyor. YouTuber JerryRigEverything’in yaptığı söküm videosu, cihazın hem sağlam yapısını hem de iç mimarisini gözler önüne serdi.

Snapdragon 8s Gen 4 işlemciyle çalışan modelde, 6,67 inç boyutunda 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran yer alıyor. Gorilla Glass 7i cam, çizilme testlerinde sınıfı geçerken, alüminyum gövde de bükülme karşısında direnç gösterdi. Isı testinde geçici hasarlar görülse de ekran kendini toparladı.

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Telefonun arka kısmını açmak zahmetliydi çünkü güçlü bir yapışkanla sabitlenmişti. Bu panelin altında yer alan 489 LED’lik Glyph Matrix aydınlatma, cihazın en ayırt edici detaylarından biri. İç kısımdaki düzen ise oldukça derli toplu. 5.150 mAh kapasiteli silikon-karbon batarya kolayca çıkarılabiliyor; bu da cihaza Avrupa standartlarına göre “orta” düzeyde bir onarım notu kazandırmış.

Tasarım ne kadar çarpıcı olsa da her şey kusursuz değil. Cihazda USB-C 2.0 bağlantı noktasının tercih edilmesi, veri aktarım hızını sınırlıyor ve bu da premium seviyedeki bir telefonda hayal kırıklığı yaratıyor. Genel olarak Phone 3, hem estetik hem de teknik açıdan dengeli bir izlenim bırakıyor, fakat her kullanıcının beklentisini karşılar mı, orası şimdilik belirsiz.

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