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    Vivo X300 Pro’nun neredeyse tüm özellikleri gün yüzüne çıktı

    Vivo’nun Ekim ayında tanıtmayı planladığı X300 Pro modeliyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Son bilgiler telefona dair merak edilen neredeyse her bir soruya yanıt veriyor.

    Vivo X300 Pro’nun neredeyse tüm özellikleri gün yüzüne çıktı Tam Boyutta Gör

    Vivo’nun Ekim 2025’te tanıtacağı X300 Pro modeli, amiral gemisi sınıfında dikkat çekecek yeniliklerle geliyor. Tasarım anlamında büyük bir değişim sunmayan cihaz, ortalanmış dairesel kamera modülüyle tanıdık bir çizgiyi koruyor. Ancak donanım tarafında işler değişiyor: Yeni nesil MediaTek Dimensity 9500 işlemciden güç alan model, 6.8 inç büyüklüğünde düz ve 1.5K çözünürlükte bir ekranla geliyor.

    X300 Pro’nun belki de en çok konuşulacak özelliği bataryası. Tam 7000mAh kapasite sunan bu pil, önceki modellerle kıyaslandığında önemli bir sıçrama anlamına geliyor. Şarj hızı konusunda henüz net bir bilgi yok; ancak Vivo’nun mevcut 90W kablolu ve 30W kablosuz şarj teknolojilerini daha da ileriye taşıması bekleniyor.

    Kamera tarafında ise ciddi bir atılım söz konusu. Arkada yer alan üçlü sistem; 50MP ana sensör, 50MP ultra geniş açı lens ve 200MP çözünürlüklü bir periskop telefoto kameradan oluşuyor. Ana sensör, Sony’nin LYT-828 modeli ve yüksek dinamik aralık desteğiyle öne çıkıyor. Bu sayede hem ışık hassasiyeti hem de netlik performansı bir üst seviyeye taşınmış.

    Vivo’nun bu modelle, hem performans hem kamera hem de batarya alanında sınırları zorladığı açık. X300 Pro, güçlü donanımı ve fotoğrafçılık yetenekleriyle 2025’in en iddialı telefonlarından biri olmaya aday.

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