Epic Games'te Yaz İndirimleri başladı! %90'a varan fırsatlar

Epic Games Store'da "Yaz İndirimleri" başladı
Epic Games Store'da 17 Temmuz'dan 31 Temmuz tarihine kadar sürecek Yaz indirimleri döneminde birçok oyunda yüzde 90'a varan indirimler sunuluyor. Dolayısıyla Steam'in dolar kuruna geçtiği şu dönemde oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz.
Bunlar arasından FC 2025 2.599 TL yerine 519,99 TL'ye, Assassin's Creed Shadows 1.749 TL yerine 1.311 TL'ye ve Hogwarts Legacy 2.099 TL yerine 524,75 TL'den satın alınabiliyor. Epic Games Yaz indirimleri kapsamında fiyatı düşen tüm oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz. AyrıcaEpic Ödülleri sayesinde para iadesi tam %20 olarak geri alınabiliyor.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Cyberpunk 2077
|999 TL
|399,60 TL
|-%60
|The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
|829 TL
|165,80 TL
|-%80
|Clair Obscur: Expedition 33
|820 TL
|738 TL
|-%10
|Hogwarts Legacy
|2.099 TL
|524,75 TL
|-%75
|Mount & Blade II Bannerlord
|999 TL
|499,50 TL
|-%50
|EA SPORTS FC 25
|2.599,99 TL
|519,99 TL
|-%80
|Need for Speed™ Unbound
|1.199,99 TL
|167,99 TL
|-%86
|It Takes Two
|1.199,99 TL
|359,99 TL
|-%70
|Assassin's Creed Odyssey
|1.499 TL
|299,80 TL
|-%80
|Assassin's Creed Valhalla
|1.499 TL
|374,75TL
|-%75
|Assassin's Creed Shadows
|1.749 TL
|1.311,75 TL
|-%25
|Red Dead Redemption 2
|2.299 TL
|574,75 TL
|-%80
|Assassin's Creed Shadows
|1.749 TL
|1.311,75 TL
|-%25
|Far Cry® 6
|1.499 TL
|374,75 TL
|-%75
|Prince of Persia: The Lost Crown
|999 TL
|399,60 TL
|-%60
|The Last of Us Part I
|1.099 TL
|549,50 TL
|-%50
|UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection
|899 TL
|359,60 TL
|-%60
|God of War
|899 TL
|359,60 TL
|-%60
|God of War Ragnarök
|1.499 TL
|1.199,20 TL
|-%20
|The Last of Us Part I
|1.099 TL
|549,50 TL
|-%50
|Marvel's Spider-Man Remastered
|1.099 TL
|549,50 TL
|-%50
|Marvel's Spider-Man: Miles Morales
|899 TL
|449,50 TL
|-%50
|Marvel's Spider-Man 2
|1.499 TL
|1.199,20 TL
|-%20
|Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT
|1.499 TL
|1.004,33 TL
|-%33