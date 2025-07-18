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    Epic Games'te Yaz İndirimleri başladı! %90'a varan fırsatlar

    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store’da Yaz İndirimleri 2025 başladı. İşte Yaz indirimlerinde öne çıkan ve kaçırılmaması gereken oyunlar...      

    Epic Games'te Yaz İndirimleri başladı! %90'a varan fırsatlar Tam Boyutta Gör
    Steam’in dolara geçişinin ardından Türk oyuncuların adeta son kalesi olan Epic Games Store'da ücretsiz oyun ve indirim fırsatları devam ediyor. Son olarak Epic Games Store'da merakla beklenen Yaz İndirimleri başladı. İşte FC 25, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy dahil olmak üzere indirime giren tüm oyunlar...

    Epic Games Store'da "Yaz İndirimleri" başladı

    Epic Games Store'da 17 Temmuz'dan 31 Temmuz tarihine kadar sürecek Yaz indirimleri döneminde birçok oyunda yüzde 90'a varan indirimler sunuluyor. Dolayısıyla Steam'in dolar kuruna geçtiği şu dönemde oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz.

    Bunlar arasından FC 2025 2.599 TL yerine 519,99 TL'ye, Assassin's Creed Shadows 1.749 TL yerine 1.311 TL'ye ve Hogwarts Legacy 2.099 TL yerine 524,75 TL'den satın alınabiliyor. Epic Games Yaz indirimleri kapsamında fiyatı düşen tüm oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz. AyrıcaEpic Ödülleri sayesinde para iadesi tam %20 olarak geri alınabiliyor.

    Epic Games Yaz İndirimleri
    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    Cyberpunk 2077 999 TL 399,60 TL -%60
    The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition 829 TL 165,80 TL -%80
    Clair Obscur: Expedition 33 820 TL 738 TL -%10
    Hogwarts Legacy 2.099 TL 524,75 TL -%75
    Mount & Blade II Bannerlord 999 TL 499,50 TL -%50
    EA SPORTS FC 25 2.599,99 TL 519,99 TL -%80
    Need for Speed™ Unbound 1.199,99 TL 167,99 TL -%86
    It Takes Two 1.199,99 TL 359,99 TL -%70
    Assassin's Creed Odyssey 1.499 TL 299,80 TL -%80
    Assassin's Creed Valhalla 1.499 TL 374,75TL -%75
    Assassin's Creed Shadows 1.749 TL 1.311,75 TL -%25
    Red Dead Redemption 2 2.299 TL 574,75 TL -%80
    Assassin's Creed Shadows 1.749 TL 1.311,75 TL -%25
    Far Cry® 6 1.499 TL 374,75 TL -%75
    Prince of Persia: The Lost Crown 999 TL 399,60 TL -%60
    The Last of Us Part I 1.099 TL 549,50 TL -%50
    UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection 899 TL 359,60 TL -%60
    God of War 899 TL 359,60 TL -%60
    God of War Ragnarök 1.499 TL 1.199,20 TL -%20
    The Last of Us Part I 1.099 TL 549,50 TL -%50
    Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 549,50 TL -%50
    Marvel's Spider-Man: Miles Morales 899 TL 449,50 TL -%50
    Marvel's Spider-Man 2 1.499 TL 1.199,20 TL -%20
    Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT 1.499 TL 1.004,33 TL -%33
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