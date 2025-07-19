Apple ile dalga geçen Samsung, Glass tasarımlı simgelerini kullanıma sundu

Theme Park uygulamasına yeni Glass ikonlar geldi
Bugün yayınlanan son Theme Park güncellemesi (sürüm 1.1.01.23) ile uygulamaya beş yeni simge efekti eklendi: Temel, Film Greni, Çift Ton, Cam ve Degrade. Bu simge efektlerinden Glass olanı, Apple'ın yeni Liquid Glass tasarımına benzer şekilde cam benzeri şeffaflık efektleri ekliyor.
Apple’ın Liquid Glass tasarımı hala simgelerin arka planlara nasıl uyum sağlayacağını geliştirme aşamasındayken, Samsung’un çözümü neredeyse her ayrıntıyı (üçüncü parti uygulamalar dahil) kişiselleştirmenize olanak tanıyor.
Yeni Cam efektiyle simgelerin şeffaflığını, parlamasını, tonunu, doygunluğunu ayarlayabiliyor, duvar kağıdınızla eşleştirebiliyorsunuz. Hatta bildirimler dahi yarı saydam ve modern bir görünüme kavuşabiliyor. Üstelik bunları yapmak için sistem güncellemesi gerekmiyor ancak One UI 8'in yüklü olması gerekiyor.
Güncellemeyi Samsung Galaxy Store'dan indirebilir veya bölgenizde henüz mevcut değilse APK dosyasını yükleyebilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: