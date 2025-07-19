Apple ile dalga geçen Samsung, Glass tasarımlı simgelerini kullanıma sundu

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Tam Boyutta Gör Samsung, iOS 26 ile birlikte gelen "Liquid Glass" tasarımıyla dalga geçse de rakibinin izinden gitmeye devam ediyor. Şirket, Theme Park (Tema Parkı) uygulamasını güncelleyerek yeni Glass (Cam) simge efektleri ekledi.

Theme Park uygulamasına yeni Glass ikonlar geldi

Bugün yayınlanan son Theme Park güncellemesi (sürüm 1.1.01.23) ile uygulamaya beş yeni simge efekti eklendi: Temel, Film Greni, Çift Ton, Cam ve Degrade. Bu simge efektlerinden Glass olanı, Apple'ın yeni Liquid Glass tasarımına benzer şekilde cam benzeri şeffaflık efektleri ekliyor.

Apple’ın Liquid Glass tasarımı hala simgelerin arka planlara nasıl uyum sağlayacağını geliştirme aşamasındayken, Samsung’un çözümü neredeyse her ayrıntıyı (üçüncü parti uygulamalar dahil) kişiselleştirmenize olanak tanıyor.

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Yeni Cam efektiyle simgelerin şeffaflığını, parlamasını, tonunu, doygunluğunu ayarlayabiliyor, duvar kağıdınızla eşleştirebiliyorsunuz. Hatta bildirimler dahi yarı saydam ve modern bir görünüme kavuşabiliyor. Üstelik bunları yapmak için sistem güncellemesi gerekmiyor ancak One UI 8'in yüklü olması gerekiyor.

Tam Boyutta Gör Glass Icon'u ayarlamak için Theme Park'ı açmanız ve "Tema Oluştur" seçeneğine dokunmanız gerekiyor. Alt sekmelerden "Icon" menüsünü seçtiğinizde açılır menüde Glass stilini bulacaksınız. Burada simge rengi, cam görünümü ve parlaklık tonu gibi ayarların yanı sıra doygunluk ve şeffaflık kaydırıcılarıyla ince ayar yapabilirsiniz.

Güncellemeyi Samsung Galaxy Store'dan indirebilir veya bölgenizde henüz mevcut değilse APK dosyasını yükleyebilirsiniz.

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Apple ile dalga geçen Samsung, Glass simgelerini kullanıma sundu

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