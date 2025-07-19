Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple ile dalga geçen Samsung, Glass tasarımlı simgelerini kullanıma sundu

    Samsung, iOS 26 ile birlikte gelen "Liquid Glass" tasarımıyla dalga geçse de rakibinin izinden gitmeye devam ediyor. Şirket, Theme Park uygulamasını güncelleyerek yeni Glass simge efektleri ekledi.

    Apple ile dalga geçen Samsung, Glass simgelerini kullanıma sundu Tam Boyutta Gör
    Samsung, iOS 26 ile birlikte gelen "Liquid Glass" tasarımıyla dalga geçse de rakibinin izinden gitmeye devam ediyor. Şirket, Theme Park (Tema Parkı) uygulamasını güncelleyerek yeni Glass (Cam) simge efektleri ekledi.

    Theme Park uygulamasına yeni Glass ikonlar geldi

    Bugün yayınlanan son Theme Park güncellemesi (sürüm 1.1.01.23) ile uygulamaya beş yeni simge efekti eklendi: Temel, Film Greni, Çift Ton, Cam ve Degrade. Bu simge efektlerinden Glass olanı, Apple'ın yeni Liquid Glass tasarımına benzer şekilde cam benzeri şeffaflık efektleri ekliyor.

    Apple’ın Liquid Glass tasarımı hala simgelerin arka planlara nasıl uyum sağlayacağını geliştirme aşamasındayken, Samsung’un çözümü neredeyse her ayrıntıyı (üçüncü parti uygulamalar dahil) kişiselleştirmenize olanak tanıyor.

    Yeni Cam efektiyle simgelerin şeffaflığını, parlamasını, tonunu, doygunluğunu ayarlayabiliyor, duvar kağıdınızla eşleştirebiliyorsunuz. Hatta bildirimler dahi yarı saydam ve modern bir görünüme kavuşabiliyor. Üstelik bunları yapmak için sistem güncellemesi gerekmiyor ancak One UI 8'in yüklü olması gerekiyor.

    Apple ile dalga geçen Samsung, Glass simgelerini kullanıma sundu Tam Boyutta Gör
    Glass Icon'u ayarlamak için Theme Park'ı açmanız ve "Tema Oluştur" seçeneğine dokunmanız gerekiyor. Alt sekmelerden "Icon" menüsünü seçtiğinizde açılır menüde Glass stilini bulacaksınız. Burada simge rengi, cam görünümü ve parlaklık tonu gibi ayarların yanı sıra  doygunluk ve şeffaflık kaydırıcılarıyla ince ayar yapabilirsiniz.

    Güncellemeyi Samsung Galaxy Store'dan indirebilir veya bölgenizde henüz mevcut değilse APK dosyasını yükleyebilirsiniz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Suudilerin trilyon dolarlık şehir projesi çıkmazda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sıfır araba alırken ödeme ne zaman yapılır schedule türkçe yama etkileyici klan açıklamaları steam kredi kartı doğrulama engelli raporu itiraz yorumlari

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum