Android 2.1 işletim sistemli Samsung Galaxy S GT-I9000 duyuruldu

Samsung, Android 2.1 işletim sistemli akıllı telefonu Galaxy S GT-I9000'i duyurdu. Donanım özellikleriyle oldukça iddialı geldiği belirtilen Android telefon hakkında bilgiler verildi.
Samsung'un duyurduğu Android 2.1 işletim sistemli 4 inç boyutunda Super AMOLED ekran bulunuyor ve bu ekranın WVGA 800 x 480 çözünürlük vereceği bildirildi. Galaxy S GT-I9000'de biri 5 mp otomatik odaklanma özellikli diğeri ise VGA olmak üzere 2 adet kamera bulunuyor. İşlemci hızının 1GHz olduğu söylenen telefonda Samsung'un kendi hazırladığı kullanıcı arabirimi yüklenmiş. 8 GB ve 16 GB dahili hafızaya sahip olan Android telefonun 32GB'ye microSD desteği bulunuyor.
Samsung Galaxt S GT-I9000'in ekran boyutu ve işlemci hızının ardından en çok dikkat çeken özelliğinin Bluetooth 3.0 desteği olduğu belirtiliyor. USB 2.0, WiFi 802.11 b/g/n ve 3G (HSDPA 7.2 mps) gibi özelliklere de sahip olan telefonda wype, Layar, DLNA streaming uygulaması ve ThinkFree Office görüntüleyicisi gibi programların yüklenmiş olarak piyasaya sunulacağı açıklandı.
Samsung'un üreteceği Android 2.1 işletim sistemli akıılı telefonu Galaxy S GT-I9000'in piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor
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kamera flash i yok ama karanlikta hangi cep telefonu guzel cekmiski beni cok enterese etmiyo acikcasi. android isletim sistemi olmasi ekraninin guzelligi insani vuruyor.
Iphone 4g ole kolay piyasaya hakim olamicak gibi gozukuyor karsisinda bu telefonlar varken. Buyuk ihtimal tercihim bu telefon olacak.
Nerde?
Ofis uygulaması thinkfree düzenleme modu yok ama ilerde çıkartılacakmış. Şuan kullandığım Archos 5 Internet Tablet aynı ofis programı var. Dosyaları çok hızlı açmakta... Özellikle Symbian lı offis programlarından çok çok daha hızlı...
Rakibi de HTC EVO 4G ...
muhtemelen 1250-1500 arasında olacaktır
ama sanki iphone a alternatif olma çabası var dizaynında ..