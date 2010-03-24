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Android 2.1 işletim sistemli Samsung Galaxy S GT-I9000 duyuruldu

Dünya'nın önde gelen elektronik üreticilerinden Samsung, Android 2.1 işletim sistemine sahip akıllı telefonu Galaxy S GT-I9000'i duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Anakart
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Samsung, Android 2.1 işletim sistemli akıllı telefonu Galaxy S GT-I9000'i duyurdu. Donanım özellikleriyle oldukça iddialı geldiği belirtilen Android telefon hakkında bilgiler verildi.

Samsung'un duyurduğu Android 2.1 işletim sistemli 4 inç boyutunda Super AMOLED ekran bulunuyor ve bu ekranın WVGA 800 x 480 çözünürlük vereceği bildirildi. Galaxy S GT-I9000'de biri 5 mp otomatik odaklanma özellikli diğeri ise VGA olmak üzere 2 adet kamera bulunuyor. İşlemci hızının 1GHz olduğu söylenen telefonda Samsung'un kendi hazırladığı kullanıcı arabirimi yüklenmiş. 8 GB ve 16 GB dahili hafızaya sahip olan Android telefonun 32GB'ye microSD desteği bulunuyor.

Samsung Galaxt S GT-I9000'in ekran boyutu ve işlemci hızının ardından en çok dikkat çeken özelliğinin Bluetooth 3.0 desteği olduğu belirtiliyor. USB 2.0, WiFi 802.11 b/g/n ve 3G (HSDPA 7.2 mps) gibi özelliklere de sahip olan telefonda wype, Layar, DLNA streaming uygulaması ve ThinkFree Office görüntüleyicisi gibi programların yüklenmiş olarak piyasaya sunulacağı açıklandı.

Samsung'un üreteceği Android 2.1 işletim sistemli akıılı telefonu Galaxy S GT-I9000'in piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor

 

 

 


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DH Misafiri 9 yıl
bir kac gundur internette inceliyorum arastiriyorum bu telefonu buna rakip htc evo 4g var cikacak olan oda guzel bide iphone 4g.
kamera flash i yok ama karanlikta hangi cep telefonu guzel cekmiski beni cok enterese etmiyo acikcasi. android isletim sistemi olmasi ekraninin guzelligi insani vuruyor.
Iphone 4g ole kolay piyasaya hakim olamicak gibi gozukuyor karsisinda bu telefonlar varken. Buyuk ihtimal tercihim bu telefon olacak.
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chatnoire 9 yıl
10 gündür telefonu kullanıyorum. Henüz problem yaşamadım. Tel hakkında bilgi almak isteyenlere yardımcı olabilirim. Kolay gelsin..
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L.o.T.u.S 9 yıl
Bencede iphone la karşılaştırmayın çünkü iphone bunun kadar kaliteli bir tel değil :)
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DoSöDoKöKo 8 yıl
.
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DH Misafiri 9 yıl
fiyatı nekadar
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar kafama takılan bir sorum var samsung gibi nokia dışında ki cep telefonlarında kameranın zoom özelligi varmı acaba samsung almak istiyorum ama bu sorudan almaktan vaz geciyorum lütfen cevap verin
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sdivleli 9 yıl
İki gün önce cihazı inceleme fırsatı buldum , gerçekten mithiş bir cihaz olmuş boyutları ergenomisi , ekranı , menüleri her şeyiyle harika bir telefon. Temmuz gibi geliyormuş bu arada merak edenler için Türkiye'ye.
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The Red Fox 9 yıl

sdivleli

İki gün önce cihazı inceleme fırsatı buldum , gerçekten mithiş bir cihaz olmuş boyutları ergenomisi , ekranı , menüleri her şeyiyle harika bir telefon. Temmuz gibi geliyormuş bu arada merak edenler için Türkiye'ye.


Nerde?
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smart1978 9 yıl
İşte Android li telefon buna denir. Ekran Super AMOLED ile daha canlı. İddialı bir model gibi gözükekte. Başka rakibi çıkmazsa bu telefonu hemen alacağım...
Ofis uygulaması thinkfree düzenleme modu yok ama ilerde çıkartılacakmış. Şuan kullandığım Archos 5 Internet Tablet aynı ofis programı var. Dosyaları çok hızlı açmakta... Özellikle Symbian lı offis programlarından çok çok daha hızlı...
Rakibi de HTC EVO 4G ...
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WilliamBillMunny 9 yıl
Samsung distribütörü Başarı elektronikle konuştum. Mayıs ayı sonunda Türkiyede satışa sunulacakmış.
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narayan 9 yıl
Samsung inşallah i7500 Galaxy den sonra bunu alcağımı düşünmüyodur. donanım olarak çok güzel ama yazılım destek olarak olarak sınıfta kalıyorlar.
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AC@DC 9 yıl
Bu telefon güzel olmuş iphonu geçiyor özellik bakımından.
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bluemad 9 yıl
videodan gördümügümüz kadariyla dokunmatik ekrani iphone kadar basarili, artik iphone fiyat ve özellik bakimindan kendini tekrar gözden gecirecektir, özellik bakimindan sahsen ben bu telefonu tercih ederim ( eger nokia nin yeni telefonu oldugunu söylenen 12mp telefonu buna yakin fiyat araligi ile gelirse ilk tercih yine nokia dir tabi)
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ssonerb 9 yıl
fiyat aralıgı ne olur tahmini olan varmı ilgimi cekti telefon.
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tgezer 9 yıl

ssonerb

fiyat aralıgı ne olur tahmini olan varmı ilgimi cekti telefon.


muhtemelen 1250-1500 arasında olacaktır
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nurisexygüzel 9 yıl
Vay anasını yakında cep telefonu pc nin yerini tutucak hatta geçicek çok hızlı gelişiyor 1ghz işlemci iyidir.Ekranı biraz büyük geldi ama ince yapmışlar telefonu
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tgezer 9 yıl
güzel olmuş .. kamerası fazla sade olmuş ..
ama sanki iphone a alternatif olma çabası var dizaynında ..
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