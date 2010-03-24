Android 2.1 işletim sistemli Samsung Galaxy S GT-I9000 duyuruldu

Samsung, Android 2.1 işletim sistemli akıllı telefonu Galaxy S GT-I9000'i duyurdu. Donanım özellikleriyle oldukça iddialı geldiği belirtilen Android telefon hakkında bilgiler verildi.

Samsung'un duyurduğu Android 2.1 işletim sistemli 4 inç boyutunda Super AMOLED ekran bulunuyor ve bu ekranın WVGA 800 x 480 çözünürlük vereceği bildirildi. Galaxy S GT-I9000'de biri 5 mp otomatik odaklanma özellikli diğeri ise VGA olmak üzere 2 adet kamera bulunuyor. İşlemci hızının 1GHz olduğu söylenen telefonda Samsung'un kendi hazırladığı kullanıcı arabirimi yüklenmiş. 8 GB ve 16 GB dahili hafızaya sahip olan Android telefonun 32GB'ye microSD desteği bulunuyor.

Samsung Galaxt S GT-I9000'in ekran boyutu ve işlemci hızının ardından en çok dikkat çeken özelliğinin Bluetooth 3.0 desteği olduğu belirtiliyor. USB 2.0, WiFi 802.11 b/g/n ve 3G (HSDPA 7.2 mps) gibi özelliklere de sahip olan telefonda wype, Layar, DLNA streaming uygulaması ve ThinkFree Office görüntüleyicisi gibi programların yüklenmiş olarak piyasaya sunulacağı açıklandı.

Samsung'un üreteceği Android 2.1 işletim sistemli akıılı telefonu Galaxy S GT-I9000'in piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor