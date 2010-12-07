Android 2.3 "Gingerbread" resmen duyuruldu

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in merakla beklenen Gingerbread kod adlı 2.3 sürümü resmen duyuruldu.

Google'ın Samsung işbirliğiyle hazırladığı Nexus S ile resmi olarak gün yüzüne çıkan Android Gingerbread (2.3), Android kullanıcılarına birçok yenilik getirdi. Google'ın en yeni ve en hızlı Android versiyonu olan Gingerbread'in sahip olduğu yenilikleri inceleyelim.

Görsel değişiklikler

Android 2.3 Gingerbread, görsel olarak çok büyük değişiklikler sunmasa da, bildirim çubuğunun siyah hale gelmesi, daha canlı ikonlar ve yeşil işaretleme gibi yenilikler gözlerden kaçmadı.

Menüler arası ve pencereler arası geçişler daha kaliteli ve akıcı hale getirildi.

Performans

Gingerbread'in Froyo'dan daha hızlı olduğu belirtildi. Donanımsal hızlandırma desteği ile oyunlar ve grafikler çok daha keskin ve akıcı hale getirildi.

Oyunlar

Android 2.3 Gingerbread ile oyunlar artık çok daha keyifli olacak. Gingerbread'in sunacağı donanımsal hızlandırma oyunlara grafiksel olarak katkı yapacak.

Grafiksel gelişmelerin yanında oynanabilirliğin de arttırılması için 3 eksenli jiroskop desteği sunuldu, diğer sensörlerin performansı arttırıldı.

Yeni iletişim yöntemleri

Android 2.3 Gingerbread ile Internet telefonu özelliği, Nexus S ile birlikte Android dünyasına dahil olan ön kamera sayesinde görüntülü görüşme sistemi gibi yenilikler Gingerbread'ın sunacağı yeniliker arasında yer alıyor.

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 sürüm numaralı Gingerbread ile kullanıcılara yeni tasarıma sahip bir klavye de geliyor. Kullanımı daha kolay olan bu klavye ile hata oranı düşük bir kullanıcı deneyimi sunulacak.

Samsung'un Google için hazırladığı Nexus S ile resmen gün yüzüne çıkan Android Gingerbread'in 2011 yılı içinde piyasada bulunan diğer modeller içinde yayınlanması bekleniyor.