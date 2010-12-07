Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android 2.3 "Gingerbread" resmen duyuruldu

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in merakla beklenen Gingerbread kod adlı 2.3 sürümü resmen duyuruldu.
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
49,1b
1
31
Cep İşletim Sistemleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android 2.3
Tam Boyutta Gör

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in merakla beklenen Gingerbread kod adlı 2.3 sürümü resmen duyuruldu.

Google'ın Samsung işbirliğiyle hazırladığı Nexus S ile resmi olarak gün yüzüne çıkan Android Gingerbread (2.3), Android kullanıcılarına birçok yenilik getirdi. Google'ın en yeni ve en hızlı Android versiyonu olan Gingerbread'in sahip olduğu yenilikleri inceleyelim.

Görsel değişiklikler

Android 2.3 Gingerbread, görsel olarak çok büyük değişiklikler sunmasa da, bildirim çubuğunun siyah hale gelmesi, daha canlı ikonlar ve yeşil işaretleme gibi yenilikler gözlerden kaçmadı.

Menüler arası ve pencereler arası geçişler daha kaliteli ve akıcı hale getirildi.

Performans

Gingerbread'in Froyo'dan daha hızlı olduğu belirtildi. Donanımsal hızlandırma desteği ile oyunlar ve grafikler çok daha keskin ve akıcı hale getirildi.

Android 2.3
Tam Boyutta Gör

Oyunlar

Android 2.3 Gingerbread ile oyunlar artık çok daha keyifli olacak. Gingerbread'in sunacağı donanımsal hızlandırma oyunlara grafiksel olarak katkı yapacak.

Grafiksel gelişmelerin yanında oynanabilirliğin de arttırılması için 3 eksenli jiroskop desteği sunuldu, diğer sensörlerin performansı arttırıldı.

Yeni iletişim yöntemleri

Android 2.3 Gingerbread ile Internet telefonu özelliği, Nexus S ile birlikte Android dünyasına dahil olan ön kamera sayesinde görüntülü görüşme sistemi gibi yenilikler Gingerbread'ın sunacağı yeniliker arasında yer alıyor.



Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 sürüm numaralı Gingerbread ile kullanıcılara yeni tasarıma sahip bir klavye de geliyor. Kullanımı daha kolay olan bu klavye ile hata oranı düşük bir kullanıcı deneyimi sunulacak.

Samsung'un Google için hazırladığı Nexus S ile resmen gün yüzüne çıkan Android Gingerbread'in 2011 yılı içinde piyasada bulunan diğer modeller içinde yayınlanması bekleniyor.




Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hareketliperde 1 yıl
s3 e yüklemeyi denedim olmuyor neden acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bluelife07 5 yıl
hadi inşallah gelsede kullansak bekliyorum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 5 yıl
çıktı mı 2.3 beyler
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atomcu 5 yıl

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ömersgs 5 yıl

Xiaomi mi3e gelirmi bu sürüm ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pulstar 5 yıl Ömersgs
Ömersgs


Xiaomi mi3e gelirmi bu sürüm ?


Ram yetersizliğinden gelmeyecekmiş hocam.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Limon- 5 yıl
Bildirim çubuğu beyazdı bir ara,şimdi şeffaf oldu.Kapasitif tuş bile yoktu,tuşlar şimdi ekranda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miller57 8 yıl
Kardeşim bırakın bu işleri yok bıdı bıdı yaptı yok bisküvi konuştu... Adamlar yapmış işte 2.3 gingerbread'i. Beğenen kullanır beğenmeyen froyo'ya devam edebilir. Allah Allah yaa :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pulstar 5 yıl
Arif'in Manchester United'a attığı golü ararken kendimi bu başlıkta buldum.

Vayyy arkadaş dedim... Ner'den nereye?...
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
HD2 içinde çıkarsalarda denesek!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kirmizibulten 8 yıl
hep bidi bidi.oraya koymuslar biskuviyi konusuyor.kardesim ac isletim sistemini gorelim nedir ne degildir arayuz nasil? performans nasil? duyuru yapiyorsunuz ama sadece laf var video da.mal satiyorsun mal yok ortada.ilk izlenimlere gore pek fazla bir fark yok gibime geliyor.testleri gorecegiz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asiboldon 8 yıl

kirmizibulten

hep bidi bidi.oraya koymuslar biskuviyi konusuyor.kardesim ac isletim sistemini gorelim nedir ne degildir arayuz nasil? performans nasil? duyuru yapiyorsunuz ama sadece laf var video da.mal satiyorsun mal yok ortada.ilk izlenimlere gore pek fazla bir fark yok gibime geliyor.testleri gorecegiz.


Gayri resmi nete düşen videoda; Görsellik, menü geçişleri gibi iyileştirmeleri olan yeni arayüz; yeni market ve yeni kamera özellikleri üzerinde durulmuş.


youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sofd 8 yıl

kirmizibulten

hep bidi bidi.oraya koymuslar biskuviyi konusuyor.kardesim ac isletim sistemini gorelim nedir ne degildir arayuz nasil? performans nasil? duyuru yapiyorsunuz ama sadece laf var video da.mal satiyorsun mal yok ortada.ilk izlenimlere gore pek fazla bir fark yok gibime geliyor.testleri gorecegiz.


Koymuslar biskuviyi konusuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
49092 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, android ve google
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl NVIDIA GTX 570 Video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim