Nothing Phone 3, Temmuz'da geliyor: İşte beklenen özellikleri

Nothing Phone 3, 6.7 inç 1.5K LTPO OLED ekrana sahip olacak. Bu, yeni modelin keskin görseller ve amiral gemisi düzeyinde dinamik yenileme hızı sunabileceği anlamına geliyor. Kamera özellikleri de sağlam görünüyor. Sızıntıya göre Nothing Phone 3, ana lens, ultra geniş lens ve 3x periskop telefoto kamera içeren üçlü 50MP arka kamera kurulumu, 50 MP selfie kamera ile gelecek.
Nothing Phone 3, 5150 mAh bataryadan güç alacak ve pil 100W şarjı destekleyecek. Kablosuz ve ters kablosuz şarj yine mevcut. eSIM desteğiyle gelecek telefon, kutusundan Android 15 tabanlı Nothing OS 3.5 ile çıkacak. Telefon, 5 yıl Android yükseltmesi ve 7 yıl güvenlik güncellemesi alacak.
twitter=https://x.com/nothing/status/1929870704968606029]
Nothing Phone 3, en yeni işlemciye sahip olmayacak olsa da dikkat çekici bir model olacak. Ekran, kamera, şarj hızı ve yazılım desteğindeki yükseltmelerle bugüne kadarki en etkileyici Nothing telefonu olabilir.
Nothing Phone 3 özellikleri (beklenen)
- Ekran: 6.7 inç, 1.5K, OLED LTPO
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4
- Arka kamera: 50 MP (birincil) + 50 MP (geniş) + 50 MP (3x periskop)
- Ön kamera: 50 MP
- Batarya: 5150 mAh, 100W şarj, kablosuz & ters şarj
- Yazılım: Nothing OS 3.5, Android 15