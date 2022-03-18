Android Auto uygulaması, USB kablosunun bozuk olup olmadığını anlayabilecek

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Yeni bir Google destek sayfası, Android Auto'ya gelen bir güncellemeyi gösteriyor. Güncelleme artık Android Auto'nun USB kablosunun veya bağlantı noktasının düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmesini sağlayacak.

Android Auto bozuk USB kablosunu bildirecek

İlk olarak XDA Developers editörlerinden Mishaal Rahman tarafından fark edilen Google destek sayfası, Android Auto uygulamasının artık araca bağlanan USB kablosunun çalışmasını kontrol edeceğini ve bu sayede kullanıcıların bir bağlanma problemi yaşadıklarında sorunun nereden kaynaklandığını anlamalarına yardımcı olacağını gösteriyor.

Destek sayfasında ayrıca en iyi bağlantıyı sağlayabilmek için 1 metreden daha kısa bir kablo kullanılması ve kullanıcıların USB hub'ları veya kablo uzantıları kullanmamaları gerektiğine yer verdi.

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Rahman, yeni özelliğin Android Auto 7.5.121104'te mevcut olduğunu söylüyor. Özelliğe Android Auto ayarlarından 'Bağlantı yardımı' sekmesi üzerinden erişim sağlanabilecek.

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Android Auto uygulaması, USB kablosunu kontrol edebilecek