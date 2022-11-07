Çıkarılabilir pillere sahip minik elektrikli araç Silence S04 Türkiye'ye geliyor

Tam Boyutta Gör Bir yıl önce tanıtılan ve özellikle değiştirilebilir pilleriyle dikkatleri üzerine çeken küçük elektrikli araç Silence S04 Türkiye'ye geliyor. İspanyol üretici Silence'in Türkiye temsilcisi olan Doğan Holding, Silence S04'ü 2023'ün Mart ayında satışa sunmaya hazırlanıyor.

Normalde Silence S04'ün iki farklı versiyonu mevcut. Ancak konuyla ilgili detayları paylaşan Emre Özpeynirci'ye göre Türkiye'ye " L7e ağır dört tekerlekli motorlu araç" olarak sınıflandırılan, klima gibi özellikleri de bulunan üst versiyon gelecek. Önümüzdeki yıl 300 adet Silence S04 getirileceği ve fiyatının 350 bin TL'nin altında olması için çalışıldığı ifade ediliyor.

Silence S04, özellikleriyle neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Silence S04'ün Türkiye'de satılacak üst versiyonunda toplam 11.2 kWsa kapasite sunan iki küçük batarya paketi bulunuyor. 35 kg ağırlığındaki bu çıkarılabilir bataryalar, tekerlekli bir valiz gibi taşınıp evde şarj edilebiliyor. Toplam 4 saatte doldurulabilen pillerin evden şarj edilmesi durumunda 20-30 TL gibi bir dolum maliyeti oluyor. Silence S04, bu versiyonda yaklaşık 150 km sürüş menzili sunuyor.

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Silence S04'te 19 hp güç üreten elektrik motoru mevcut. Bu motor, minik elektrikli aracın 90 km/s son hıza çıkmasına imkân veriyor. Silence S04, elektrikli ve küçük olmasının yanı sıra değiştirilebilir bataryası ile şehir içi ulaşım için pratik bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Aracın uzunluğu 2.33 metre, genişliğiyse 1.56 metre olarak açıklandı. İçeride iki koltuk ve 310 litrelik bagaj mevcut.

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Çıkarılabilir pillere sahip Silence S04 Türkiye'ye geliyor