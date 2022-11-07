Çıkarılabilir pillere sahip minik elektrikli araç Silence S04 Türkiye'ye geliyor

Normalde Silence S04'ün iki farklı versiyonu mevcut. Ancak konuyla ilgili detayları paylaşan Emre Özpeynirci'ye göre Türkiye'ye " L7e ağır dört tekerlekli motorlu araç" olarak sınıflandırılan, klima gibi özellikleri de bulunan üst versiyon gelecek. Önümüzdeki yıl 300 adet Silence S04 getirileceği ve fiyatının 350 bin TL'nin altında olması için çalışıldığı ifade ediliyor.
Silence S04, özellikleriyle neler sunuyor?
Silence S04'te 19 hp güç üreten elektrik motoru mevcut. Bu motor, minik elektrikli aracın 90 km/s son hıza çıkmasına imkân veriyor. Silence S04, elektrikli ve küçük olmasının yanı sıra değiştirilebilir bataryası ile şehir içi ulaşım için pratik bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Aracın uzunluğu 2.33 metre, genişliğiyse 1.56 metre olarak açıklandı. İçeride iki koltuk ve 310 litrelik bagaj mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence