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    Çıkarılabilir pillere sahip minik elektrikli araç Silence S04 Türkiye'ye geliyor

    İspanyol üretici Silence'in Türkiye temsilcisi Doğan Holding, şirketin şehir içi mobilite çözümü olarak geliştirdiği "elektrikli mikro otomobil" Silence S04'ü Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.
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    Çıkarılabilir pillere sahip Silence S04 Türkiye'ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Bir yıl önce tanıtılan ve özellikle değiştirilebilir pilleriyle dikkatleri üzerine çeken küçük elektrikli araç Silence S04 Türkiye'ye geliyor. İspanyol üretici Silence'in Türkiye temsilcisi olan Doğan Holding, Silence S04'ü 2023'ün Mart ayında satışa sunmaya hazırlanıyor.

    Normalde Silence S04'ün iki farklı versiyonu mevcut. Ancak konuyla ilgili detayları paylaşan Emre Özpeynirci'ye göre Türkiye'ye " L7e ağır dört tekerlekli motorlu araç" olarak sınıflandırılan, klima gibi özellikleri de bulunan üst versiyon gelecek. Önümüzdeki yıl 300 adet Silence S04 getirileceği ve fiyatının 350 bin TL'nin altında olması için çalışıldığı ifade ediliyor.

    Silence S04, özellikleriyle neler sunuyor?

    Çıkarılabilir pillere sahip Silence S04 Türkiye'ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Silence S04'ün Türkiye'de satılacak üst versiyonunda toplam 11.2 kWsa kapasite sunan iki küçük batarya paketi bulunuyor. 35 kg ağırlığındaki bu çıkarılabilir bataryalar, tekerlekli bir valiz gibi taşınıp evde şarj edilebiliyor. Toplam 4 saatte doldurulabilen pillerin evden şarj edilmesi durumunda 20-30 TL gibi bir dolum maliyeti oluyor. Silence S04, bu versiyonda yaklaşık 150 km sürüş menzili sunuyor.

    Silence S04'te 19 hp güç üreten elektrik motoru mevcut. Bu motor, minik elektrikli aracın 90 km/s son hıza çıkmasına imkân veriyor. Silence S04, elektrikli ve küçük olmasının yanı sıra değiştirilebilir bataryası ile şehir içi ulaşım için pratik bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Aracın uzunluğu 2.33 metre, genişliğiyse 1.56 metre olarak açıklandı. İçeride iki koltuk ve 310 litrelik bagaj mevcut.

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    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

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    gerbera 9 saat önce

    DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef

    S
    sezenhancı 2 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 3 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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