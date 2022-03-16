Google, 2015 yılından bu yana alan adı kayıt hizmetini beta sürümde sunuyordu. Teknoloji devi yaptığı yeni bir açıklamayla Google Domains'in artık beta sürümden çıkarttıklarını ve genel kullanıma sunduklarını duyurdu.

Google, indirim kodu sunuyor

300'den fazla alan uzantısı sunan Google Domains, Google tarafından kullanılan altyapıyla aynı olan 'yüksek performanslı' DNS'ye erişim sunuyor. Gerçek kişilerden oluşan 24 saat müşteri desteği sunduklarını da belirten teknoloji devi, şimdiden milyonlarca aktif müşterileri olduğunu söylüyor.

Google blog gönderisinde: "Google Domains'i 26 ülkede beta sürümünden çıkarıp genel kullanıma sunuyoruz. Milyonlarca aktif kayıtla, alan adlarının müşteriler için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz ve genellikle bir işletmenin, markanın veya tutkunun tam kalbinde yer alan bir hizmet sunma sorumluluğunu ciddiye alıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Google, 15 Nisan'a kadar yeni ve geri gelen kullanıcılara herhangi bir alan kaydında veya başka bir kayıt kuruluşundan alan aktarımında DOMAINS20 koduyla %20 indirim sunuyor.

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Google Domains, 7 yıl sonra beta sürümden çıkarıldı