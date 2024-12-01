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    Samsung, One UI 7 ile Windows DeX uygulamasını sonlandırıyor

    Samsung, kullanıcıların telefonlarını Windows PC'lere yansıtmalarını ve dosya paylaşmalarını sağlayan DeX uygulamasını sonlandırıyor. Artık Windows Bağlantısı ile aynı işlev gerçekleştirilecek.
    Samsung, One UI 7 ile Windows DeX uygulamasını sonlandırıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 7.0 ile işletim sistemine önemli değişikler getiriyor. Şirket şimdiye kadar çok fazla ayrıntı açıklamasa da, tasarımdan işlevselliğe kadar birçok yeniliğin gerçekleştiğine dair ekran görüntüleri ve videolar sızdırıldı. Samsung, yeni güncellemesiyle bazı özelliklere olan desteği de kaldıracak. Bu özelliklerden biri de Windows için Samsung DeX uygulaması olacak.

    Windows Bağlantısı işlevi kullanılacak

    Samsung DeX uygulaması, kullanıcıların mobil cihazlarının ekranını Windows PC'lerine yansıtmalarını ve cihazlar arasında sürükle bırak yöntemiyle kolayca dosya paylaşılmasını sağlayan bir uygulama. Ancak, Samsung’un İngiltere web sitesinde yer alan bir not, One UI 7.0’dan itibaren bu uygulamanın artık desteklenmeyeceğini gösteriyor. İlgili açıklamada, "Windows işletim sistemindeki PC için DeX, One UI 7 sürümünden itibaren desteği sonlandıracak. Müşterilerimizi mobil telefonlarını ve bilgisayarlarını Windows Bağlantısı özelliği aracılığıyla bağlamaya teşvik ediyoruz" ifadeleri kullanılıyor.

    Microsoft, bir süredir Windows Bağlantısı özelliğiyle benzer bir işlev sunduğundan Samsung DeX özelliğine olan gereksinim ortadan kalktığı için Samsung bu işlevi sonlandırma kararı aldı. Üstelik Windows Bağlantısı diğer Android cihazlarla da çalışıyor.

    Masaüstü DeX modu devam edecek

    Windows için DeX uygulamasının kaldırılmasına rağmen, Samsung cihazlarda yerleşik olarak sunulan bağımsız DeX modu bu değişiklikten etkilenmeyecek. Bu özellik, Samsung telefonların ve tabletlerin bir monitöre bağlanarak masaüstü benzeri bir deneyim sunmasını sağlıyor. 

    One UI 7.0 güncellemesiyle kaldırılacak bir diğer özellik, Galaxy Store üzerinden indirilebilen Edge Panel eklentileri olacak. Kullanıcılar, bu güncellemeyle birlikte artık ek panelleri indiremeyecek. Samsung'un bu kararının altında, fazla kullanılmayan özellikleri sistemden çıkararak daha sade ve verimli bir işletim sistemi sunmak olduğu düşünülüyor.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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