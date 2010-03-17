Android işletim sistemi için geliştirilen uygulama sayısı 30.000'e dayandı

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Google'ın HTC, Samsung, LG Mobile, Sony Ericsson, Motorola, Acer, Alcatel, Huawei gibi pek çok üretici tarafından benimsenen mobil işletim sistemi Android, gün geçtikçe yaygınlaşmaya ve gelişmeye devam ediyor.

Geride bıraktığımız Mobil Dünya Kongresi'nde Eric Schmidt'in her gün Android işletim sistemini kullanan ve farklı firmalarca üretilen 60.000 civarında modelin satıldığına ilişkin sözlerinin ardından Google'ın temsilcilerinden bir başka sürpriz açıklama geldi. Yeni açıklamaya göre Android işletim sistemine uyarlanan uygulama sayısı 30.000 barajına dayandı. 2009 yılının aralık ayında Androlib.com adresinde uygulama sayısı 20.000 olarak hesaplanmıştı ve bu gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık. Google'a göre o tarihte uygulama sayısı 16.000'di ve 3 ay içerisinde sayı 14.000 artarak 30.000'e ulaştı. ''Peki bu uygulamalardan ne kadarı ücretli ne kadarı ücretsiz?'' sorusunun cevabını firma vermekten kaçınırken Androlib, %61 ücretsiz, %39 ücretli olarak hesaplamış.

Anlaşılan Google, 2013 yılındaki ikincilik hedefine emin adımlarla yaklaşıyor.

http://www.mobilecrunch.com/2010/03/16/google-android-market-now-serving-30000-apps/