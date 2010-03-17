Android işletim sistemi için geliştirilen uygulama sayısı 30.000'e dayandı

Google'ın HTC, Samsung, LG Mobile, Sony Ericsson, Motorola, Acer, Alcatel, Huawei gibi pek çok üretici tarafından benimsenen mobil işletim sistemi Android, gün geçtikçe yaygınlaşmaya ve gelişmeye devam ediyor.
Geride bıraktığımız Mobil Dünya Kongresi'nde Eric Schmidt'in her gün Android işletim sistemini kullanan ve farklı firmalarca üretilen 60.000 civarında modelin satıldığına ilişkin sözlerinin ardından Google'ın temsilcilerinden bir başka sürpriz açıklama geldi. Yeni açıklamaya göre Android işletim sistemine uyarlanan uygulama sayısı 30.000 barajına dayandı. 2009 yılının aralık ayında Androlib.com adresinde uygulama sayısı 20.000 olarak hesaplanmıştı ve bu gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık. Google'a göre o tarihte uygulama sayısı 16.000'di ve 3 ay içerisinde sayı 14.000 artarak 30.000'e ulaştı. ''Peki bu uygulamalardan ne kadarı ücretli ne kadarı ücretsiz?'' sorusunun cevabını firma vermekten kaçınırken Androlib, %61 ücretsiz, %39 ücretli olarak hesaplamış.
Anlaşılan Google, 2013 yılındaki ikincilik hedefine emin adımlarla yaklaşıyor.
http://www.mobilecrunch.com/2010/03/16/google-android-market-now-serving-30000-apps/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hort
Yukarıdaki arkadaşada katılıyorum bir çok işe yaramaz cihaz getirdiler tr ye şu htc ni cihazlarnı zamanıda getirmiyorlar gelse getirende alanda memnukalacak vala
geç kalma
WinMo7'den bahsediyorsan bi nane olmaz ondan. Daha önce kullanıcıya sunduğun şeyi kullanıcının elinden alırsan kullanıcıda bir daha senin yüzüne bakmaz.
Apple'ın izlediği politikayı izlemeye çalışıyor MS ama biraz tersten:) Önceden Multitasking sunun WinMo, 7 ile buna izin vermeyecek. iPhoneOS V3 ile multitasking'e izin vermiyor. V4'de verme ihtimali var(Dedikodular o yönde).
O yüzden WinMo7 eski kullanıcı kitlesini de kaybedecektir.
iphone dan tek eksik yönü oyunlar konusunda maalesef. Mesela nfs shift iphone aynı kalite de geldiği gün işte olay bitmiştir diyeceğim.
HTC ne zaman iphone kadar büyük ekranlı bir android çıkarırsa o zaman heroyu elden çıkarırım.
Aradiginiz ozelliklerdeki en kral telefon HTC Desire dir. Iphone a gore coooooook artisi var.