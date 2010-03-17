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Android işletim sistemi için geliştirilen uygulama sayısı 30.000'e dayandı

9 yıl
12,4b
1
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Android işletim sistemi için geliştirilen uygulama sayısı 30.000'e dayandı
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Google'ın HTC, Samsung, LG Mobile, Sony Ericsson, Motorola, Acer, Alcatel, Huawei gibi pek çok üretici tarafından benimsenen mobil işletim sistemi Android, gün geçtikçe yaygınlaşmaya ve gelişmeye devam ediyor.

Geride bıraktığımız Mobil Dünya Kongresi'nde Eric Schmidt'in her gün Android işletim sistemini kullanan ve farklı firmalarca üretilen 60.000 civarında modelin satıldığına ilişkin sözlerinin ardından Google'ın temsilcilerinden bir başka sürpriz açıklama geldi. Yeni açıklamaya göre Android işletim sistemine uyarlanan uygulama sayısı 30.000 barajına dayandı. 2009 yılının aralık ayında Androlib.com adresinde uygulama sayısı 20.000 olarak hesaplanmıştı ve bu gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık. Google'a göre o tarihte uygulama sayısı 16.000'di ve 3 ay içerisinde sayı 14.000 artarak 30.000'e ulaştı. ''Peki bu uygulamalardan ne kadarı ücretli ne kadarı ücretsiz?'' sorusunun cevabını firma vermekten kaçınırken Androlib, %61 ücretsiz, %39 ücretli olarak hesaplamış.

Anlaşılan Google, 2013 yılındaki ikincilik hedefine emin adımlarla yaklaşıyor.


http://www.mobilecrunch.com/2010/03/16/google-android-market-now-serving-30000-apps/ Yorum Yaz
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lyridder 6 yıl
yetmez daha çok:)
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Bestanden 6 yıl lyridder
lyridder

yetmez daha çok:)

hort
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DH Misafiri 9 yıl
dostlar sıze katılıyorum ve bence dıs tasarım olrak buyılın htc legendını secıyorum tabı kendı adıma yurt dısından hemen bıtane aldım telefon canavar ya ve dıs metal kasa da cok sık duruyor ben burdayım dıyor bugune dek cıkan androıdler hep kabaydı kalas gıbı ama legend cok sık ve zarıf tavsıye ederım
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ahmer iraz 9 yıl
Bence android os 2 den sonra yerine oturdu cihaz olarakta nexus one seçilirse de android deki tüm güncelemeler direk telefonuza yansıyacaktır ben 1 yıl lık iphone kullanıcısiyım ama android i sonunakadar destek liyorum ve benim gibi düşünen bir çok iphone kulanıcısı var.
Yukarıdaki arkadaşada katılıyorum bir çok işe yaramaz cihaz getirdiler tr ye şu htc ni cihazlarnı zamanıda getirmiyorlar gelse getirende alanda memnukalacak vala
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sinuhe.s 9 yıl
HTC ne zaman iphone kadar büyük ekranlı bir android çıkarırsa o zaman heroyu elden çıkarırım.




geç kalma
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realbrutal 9 yıl
microsoftun yeni işletim sistemi gümbür gümbür geliyor.androidin ikincilik hedefine biraz taş koyacak gibi bence
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marikanwap 9 yıl

realbrutal

microsoftun yeni işletim sistemi gümbür gümbür geliyor.androidin ikincilik hedefine biraz taş koyacak gibi bence


WinMo7'den bahsediyorsan bi nane olmaz ondan. Daha önce kullanıcıya sunduğun şeyi kullanıcının elinden alırsan kullanıcıda bir daha senin yüzüne bakmaz.
Apple'ın izlediği politikayı izlemeye çalışıyor MS ama biraz tersten:) Önceden Multitasking sunun WinMo, 7 ile buna izin vermeyecek. iPhoneOS V3 ile multitasking'e izin vermiyor. V4'de verme ihtimali var(Dedikodular o yönde).

O yüzden WinMo7 eski kullanıcı kitlesini de kaybedecektir.
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dhgerenimo57 9 yıl
Bence uygulama olarak iphone dan şu anda bile en ufak fark yok. Aynı zamanda iphone da kullanıyorum (eşimin) orada gördğüm bir çok uygulamaya android de de rastladım. Bazı uygulamaları kvk lı olması nedeni ile mi yoksa 1.5 sürümü dolayısıyla mı açmıyor bilmiyorum ama bu konuda sıkıntılı maalesef. Mesela google maps in 4.0 ı çıktı ve benim hero bunu kabul etmiyor.

iphone dan tek eksik yönü oyunlar konusunda maalesef. Mesela nfs shift iphone aynı kalite de geldiği gün işte olay bitmiştir diyeceğim.

HTC ne zaman iphone kadar büyük ekranlı bir android çıkarırsa o zaman heroyu elden çıkarırım.
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gandalf_3466 9 yıl

dhgerenimo57

Bence uygulama olarak iphone dan şu anda bile en ufak fark yok. Aynı zamanda iphone da kullanıyorum (eşimin) orada gördğüm bir çok uygulamaya android de de rastladım. Bazı uygulamaları kvk lı olması nedeni ile mi yoksa 1.5 sürümü dolayısıyla mı açmıyor bilmiyorum ama bu konuda sıkıntılı maalesef. Mesela google maps in 4.0 ı çıktı ve benim hero bunu kabul etmiyor.

iphone dan tek eksik yönü oyunlar konusunda maalesef. Mesela nfs shift iphone aynı kalite de geldiği gün işte olay bitmiştir diyeceğim.

HTC ne zaman iphone kadar büyük ekranlı bir android çıkarırsa o zaman heroyu elden çıkarırım.


Aradiginiz ozelliklerdeki en kral telefon HTC Desire dir. Iphone a gore coooooook artisi var.
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