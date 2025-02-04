Telefon rehberinde engellenen numaraları (kişileri) görme

Akıllı telefonlar spam aramaları engelleyebiliyor ve filtreleyebiliyor. Hangi Android telefon veya iPhone’a sahip olduğunuz fark etmek, engellenen kişileri görmeniz için bir liste vardır. Engellenen numaralar listesi, spam, sürekli rahatsızlık veya başka bir nedenden engellediğiniz numaraları içerir. Bazen engellediğiniz bir numaranın size ulaşmasını isteyebilirsiniz. Bu durumda engellenen numaraları görme yolunu bilmeniz önemlidir.

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Engellenen numaraları görme (Android & iOS) 📲 Tam Boyutta Gör Engellediğim numaraları nasıl görebilirim? sıkça merak edilir. Akıllı telefonlarda engellenen numarayı görmenin birkaç farklı yolu vardır. Telefonda engellenen numaraları görmenin en basit yollarından biri Kişiler veya Telefon uygulamasını kullanmaktır. Android cihaz ve iPhone’larda engellenen numaralar nasıl bulunur adım adım görelim: iPhone’da engellenen numaraları görme ❌ Tam Boyutta Gör Ayarlar’ı açın Uygulamalar’a gelin Telefon’a girin Engellenen kişiler’e dokunun. Bu listede iPhone rehberinde engellenen numaraları görebilirsiniz. Samsung telefonda engellenen kişileri görme ❌ Tam Boyutta Gör Telefon uygulamasını açın Sağ üstte üç noktaya dokunun. Açılır menüden Ayarlar’ı seçin. Engellenen numaralar’a dokunun. Şimdi Samsung telefonda engellenen kişileri görmeniz gerek. Huawei telefonda engellenen kişi listesini görme ❌ Telefon uygulamasını açın. Üç noktaya dokunun. Engellenenler bölümüne gidin. Huawei telefonda engellediğiniz numaraları görebilirsiniz. Xiaomi Redmi telefonda engellenen numaraları bulma ❌ Ana ekrandaki Telefon simgesine dokunun. Sağ üstteki üç noktaya dokunun. Ayarlar’ı seçin. Engellenen numaralar’a girin. Redmi telefonda rehberden engellediğiniz numaralar burada çıkacak.

WhatsApp’ta engellenen numaraları görme 👥 Bazı Android telefon ve iPhone kullanıcıları rehberde engellenen kişileri görmenin yolunu ararken, bazıları da WhatsApp’ta engelledikleri numaraları nasıl bulacaklarını merak ediyor. WhatsApp engellenenler listesini görmek için şu adımları izleyin: WhatsApp’ı açın. Ayarlar’a gelin. Gizlilik’e dokunun. Engellenenler’e girin. WhatsApp engelli listesi karşınıza çıkacaktır. Engellenen kişiyi geri getirmek için numaraya dokunun. En altta Kişinin engeleni kaldır’a dokunun.

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Telefonda karşı tarafın engelini kaldırma 📱 Tam Boyutta Gör Engellediğiniz bir telefon numarası sizi arayamaz veya mesaj gönderemez. Numara engelleme, spam mesajları veya aramaları durdurmanın en basit ve etkili yoludur ancak bazen fikrimizi değiştirip bir numaranın engelini kaldırmak isteyebiliriz. Peki, telefon engeli kaldırma nasıl yapılır? İşte Android telefon ve iPhone’da engellenmiş kişinin engelini kaldırma adımları: iPhone’da engellenen numaraları kaldırma ✅ Tam Boyutta Gör Ayarlar’a girin. Uygulamalar listesinde Telefon’u seçin. Engellenen Kişiler’e dokunun. Düzenle’ye dokunun. Kırmızı eksi simgesine dokunun. Engeli Kaldır’a dokunun. Samsung telefonda engellenen kişiyi kaldırma ✅ Kişiler uygulamasını açın. Engelini kaldırmak istediğiniz kişiye dokunun. Üç noktaya dokunun. Kişinin engelini kaldır’a dokunun.

Rehberde engellenen numaraları görme ve engellenen kişileri kaldırma, yeni iPhone ve Android telefon kullanıcılarının sıkça merak ettiği konuların başında geliyor. Bu rehber yazıda Android ve iOS cihazda engellenen kişiler listesini bulmak için yapmanız gerekenleri anlattık.

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