Telefon rehberinde engellenen numaraları (kişileri) görme

- Engellenen numaraları görme (Android & iOS) 📲
- iPhone’da engellenen numaraları görme ❌
- Samsung telefonda engellenen kişileri görme ❌
- Huawei telefonda engellenen kişi listesini görme ❌
- Xiaomi Redmi telefonda engellenen numaraları bulma ❌
- WhatsApp’ta engellenen numaraları görme 👥
- Telefonda karşı tarafın engelini kaldırma 📱
- iPhone’da engellenen numaraları kaldırma ✅
- Samsung telefonda engellenen kişiyi kaldırma ✅
- Yorumlar
Akıllı telefonlar spam aramaları engelleyebiliyor ve filtreleyebiliyor. Hangi Android telefon veya iPhone’a sahip olduğunuz fark etmek, engellenen kişileri görmeniz için bir liste vardır. Engellenen numaralar listesi, spam, sürekli rahatsızlık veya başka bir nedenden engellediğiniz numaraları içerir. Bazen engellediğiniz bir numaranın size ulaşmasını isteyebilirsiniz. Bu durumda engellenen numaraları görme yolunu bilmeniz önemlidir.
Engellenen numaraları görme (Android & iOS) 📲
iPhone’da engellenen numaraları görme ❌
- Ayarlar’ı açın
- Uygulamalar’a gelin
- Telefon’a girin
- Engellenen kişiler’e dokunun.
- Bu listede iPhone rehberinde engellenen numaraları görebilirsiniz.
Samsung telefonda engellenen kişileri görme ❌
- Telefon uygulamasını açın
- Sağ üstte üç noktaya dokunun.
- Açılır menüden Ayarlar’ı seçin.
- Engellenen numaralar’a dokunun.
- Şimdi Samsung telefonda engellenen kişileri görmeniz gerek.
Huawei telefonda engellenen kişi listesini görme ❌
- Telefon uygulamasını açın.
- Üç noktaya dokunun.
- Engellenenler bölümüne gidin.
- Huawei telefonda engellediğiniz numaraları görebilirsiniz.
Xiaomi Redmi telefonda engellenen numaraları bulma ❌
- Ana ekrandaki Telefon simgesine dokunun.
- Sağ üstteki üç noktaya dokunun.
- Ayarlar’ı seçin.
- Engellenen numaralar’a girin.
- Redmi telefonda rehberden engellediğiniz numaralar burada çıkacak.
WhatsApp’ta engellenen numaraları görme 👥
- WhatsApp’ı açın.
- Ayarlar’a gelin.
- Gizlilik’e dokunun.
- Engellenenler’e girin.
- WhatsApp engelli listesi karşınıza çıkacaktır.
- Engellenen kişiyi geri getirmek için numaraya dokunun.
- En altta Kişinin engeleni kaldır’a dokunun.
Telefonda karşı tarafın engelini kaldırma 📱
iPhone’da engellenen numaraları kaldırma ✅
- Ayarlar’a girin.
- Uygulamalar listesinde Telefon’u seçin.
- Engellenen Kişiler’e dokunun.
- Düzenle’ye dokunun.
- Kırmızı eksi simgesine dokunun.
- Engeli Kaldır’a dokunun.
Samsung telefonda engellenen kişiyi kaldırma ✅
- Kişiler uygulamasını açın.
- Engelini kaldırmak istediğiniz kişiye dokunun.
- Üç noktaya dokunun.
- Kişinin engelini kaldır’a dokunun.
Rehberde engellenen numaraları görme ve engellenen kişileri kaldırma, yeni iPhone ve Android telefon kullanıcılarının sıkça merak ettiği konuların başında geliyor. Bu rehber yazıda Android ve iOS cihazda engellenen kişiler listesini bulmak için yapmanız gerekenleri anlattık.Kaynakça https://support.google.com/phoneapp/answer/6325463?hl=en https://support.apple.com/en-us/111104 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P