Android işletim sistemini kullanacağı iddia edilen HTC Rome kameralara yakalandı

Cep bilgisayarı pazarında adından sıkça söz ettiren HTC, bilindiği üzere Windows Mobile'ın dışında Google'ın mobil işletim sistemi Android'e de ağırlık vermeye başladı.

HTC'nin yeni cihazı Touch.B'nin fotoğrafları bugün, Mobifrance.com tarafından internete sızdırıldı. Henüz hakkında hiçbir detay bulunmayan Touch.B'nin ''Rome'' kod adına sahip olduğu ve Android işletim sistemini kullanacağı iddia ediliyor. Fotoğraflarda görüldüğü kadarıyla telefonun alt kısmında gitgide standartlaşan microUSB girişi mevcut. Yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.