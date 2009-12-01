Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android işletim sistemini kullanacağı iddia edilen HTC Rome kameralara yakalandı

9 yıl
12,3b
1
4
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Cep bilgisayarı pazarında adından sıkça söz ettiren HTC, bilindiği üzere Windows Mobile'ın dışında Google'ın mobil işletim sistemi Android'e de ağırlık vermeye başladı.

HTC'nin yeni cihazı Touch.B'nin fotoğrafları bugün, Mobifrance.com tarafından internete sızdırıldı. Henüz hakkında hiçbir detay bulunmayan Touch.B'nin ''Rome'' kod adına sahip olduğu ve Android işletim sistemini kullanacağı iddia ediliyor. Fotoğraflarda görüldüğü kadarıyla telefonun alt kısmında gitgide standartlaşan microUSB girişi mevcut. Yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.


http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=tr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.mobifrance.com%2Fnews%2F2009-12-01%2Fid15755%2F-Exclusif-Premi-res-photos-du-smartphone-HTC-Touch-B-nom-de-code-ROME-%2F%3Futm_source%3Dfeedburner%26utm_medium%3Dfeed%26utm_campaign%3DFeed%253A%2BPdafranceNews%2B%28PDAFrance%2BNews%29&sl=auto&tl=en Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smeee 9 yıl

..Knight..




Cep bilgisayarı pazarında adından sıkça söz ettiren HTC, bilindiği üzere Windows Mobile'ın dışında Google'ın mobil işletim sistemi Android'e de ağırlık vermeye başladı.


HTC'nin yeni cihazı Touch.B'nin fotoğrafları bugün, Mobifrance.com tarafından internete sızdırıldı. Henüz hakkında hiçbir detay bulunmayan Touch.B'nin ''Rome'' kod adına sahip olduğu ve Android işletim sistemini kullanacağı iddia ediliyor. Fotoğraflarda görüldüğü kadarıyla telefonun alt kısmında gitgide standartlaşan microUSB girişi mevcut. Yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.





Android için ürün yelpazesini genişletmeye çalışmak bu. Birde bu micro usb değil standart 11 pin mini usb
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
quzman 9 yıl
Ekran gerçekten küçük görünüyor ancak telefon kasa kalitesi olarak gerçekten iyi gibi ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bizimdenizci 9 yıl
sadece ekranmı kendiside küçülmüş gibi :)
önünde kamarasıda yok.. fazla şansı yok gibime geliyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KayhanKaan 9 yıl
Ekranı küçükmüş.Bence dokunmatik telefonda ekran 3.5 inchten küçük olmamalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Oyun Dünyasında Bu Ay ( Aralık 09 ) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim