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Android işletim sistemli LG GT540'ın yeni renk seçenekleri gün yüzüne çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,8b
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Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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LG Mobile'ın bir kaç ay önce düzenlenen CES etkinliği kapsamında sergilediği GT540'ın yeni renk alternatifleri internette boy gösterdi.

Fuarda yalnızca beyaz renkli versiyonunu gördüğümüz Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanan GT540'ın bilinen teknik özellikleri arasında 320x480 piksel dokunmatik ekran, microSD kart girişi, 3 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, yüz algılama sistemi, 3.5 mm kulaklık girişi ve Bluetooth bulunuyor.

LG GT540'ın fiyatı ve kesin çıkış tarihi şu an için belirsizliğini koruyor. Daha önce telefonun nisan ayına doğru dağıtımına başlanabileceği söylentisi vardı. Belki GT540 yakında bizlere bir sürpriz yapabilir.

Android işletim sistemli LG GT540'ın yeni renk seçenekleri gün yüzüne çıktı
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Android işletim sistemli LG GT540'ın yeni renk seçenekleri gün yüzüne çıktı
Tam Boyutta Gör

Android işletim sistemli LG GT540'ın yeni renk seçenekleri gün yüzüne çıktı
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Telefonla ilgili iki farklı ön inceleme videosu;


http://www.unwiredview.com/2010/04/15/lg-gt540-gets-optimus-trade-name-dresses-in-new-colors-keeps-android/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UnwiredView+%28Unwired+View%29 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
escape0121 9 yıl
TASARIM cok ŞIK
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