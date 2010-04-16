Android işletim sistemli LG GT540'ın yeni renk seçenekleri gün yüzüne çıktı

LG Mobile'ın bir kaç ay önce düzenlenen CES etkinliği kapsamında sergilediği GT540'ın yeni renk alternatifleri internette boy gösterdi.

Fuarda yalnızca beyaz renkli versiyonunu gördüğümüz Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanan GT540'ın bilinen teknik özellikleri arasında 320x480 piksel dokunmatik ekran, microSD kart girişi, 3 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, yüz algılama sistemi, 3.5 mm kulaklık girişi ve Bluetooth bulunuyor.

LG GT540'ın fiyatı ve kesin çıkış tarihi şu an için belirsizliğini koruyor. Daha önce telefonun nisan ayına doğru dağıtımına başlanabileceği söylentisi vardı. Belki GT540 yakında bizlere bir sürpriz yapabilir.