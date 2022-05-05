Araştırmaya göre Android kullanıcıları, iPhone kullanıcılarından daha iyi araba kullanıyor

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Sigorta platformu Jerry, 20.000 sürücü arasında bir araştırma yaptı ve Android akıllı telefon sahiplerinin, iPhone kullanıcılarından daha dikkatli sürücüler olduğunu ortaya çıkardı.

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Jerry, toplamda 13 milyon kilometreden fazla yol kat eden 20.000 sürücünün davranışlarını analiz etti. Android kullanıcıları, genel olarak güvenli sürüş, hızlanma, dikkatin dağılması, viraj alma, frenleme ve hızlanma dahil olmak üzere her bir kategoride iPhone kullanıcılarından daha yüksek ve daha güvenli sürüş puanları aldı.

Android kullanıcıları kurallara daha sadık

En ilginç istatistik dikkat dağıtma kategorisindeydi, bu da Android kullanıcılarının araba kullanırken telefonlarını ellerine alma olasılıklarının daha düşük olduğunu gösteriyor. Ayrıca Lise mezunu olmayan Android kullanıcıları, doktora, yüksek lisans ve lisans derecelerine sahip iPhone kullanıcılarından daha iyi performans gösterdiler.

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Diğer araştırmalar, Android kullanıcılarının daha vicdanlı, dürüst ve kuralları çiğneme olasılıklarının daha düşük olduğunu gösteriyor. iPhone kullanıcılarının ise daha fazla duygusallık gösterdiği ve bunun da öngörülemeyen davranışlara yol açtığı belirtildi.

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Android kullanıcıları, iPhone kullanıcılarından iyi araba sürüyor