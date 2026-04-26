    Windows 11'e yeni ekran filtreleri geliyor: Okuma modu ve daha fazlası

    Microsoft, Windows 11 kullanıcıları için göz sağlığını koruyan yeni "Screen Tint" özelliğini test ediyor. Farklı renk filtreleri ve kişiselleştirilebilir seçeneklerle ekran deneyimi iyileşiyor.

    Gelen bilgilere göre, teknoloji meraklıları Windows 11'in önizleme sürümlerinde "Screen Tint" (Ekran Renk Tonu) adı verilen yeni bir özellik keşfetti. Mobil cihazlardaki okuma modlarına benzer bir işleyişe sahip olan bu özellik, kullanıcılara çeşitli renk filtreleri sunarak ekran başında geçirilen süreyi daha konforlu hale getirmeyi amaçlıyor. Windows 11'de halihazırda bulunan ve yalnızca ekranı sarımtırak bir tona bürüyen "Gece Işığı" özelliğinin aksine, Screen Tint çok daha özelleştirilmiş çözümler sunuyor.

    Farklı ihtiyaçlar için kişiselleştirilmiş renk tonları

    Yeni özellik, her biri farklı bir amaca hizmet eden altı hazır ayar ile birlikte geliyor. Örneğin; Calm Amber uzun süreli ekran kullanımı için idealken, Rose Tint migreni tetikleyen faktörleri azaltmaya yardımcı oluyor. Soft Yellow göz yorgunluğunu düşürüp okuma konforunu artırırken, Cool Blue parlak ışık koşullarında parlamaya karşı hassasiyeti olan kullanıcılar için geliştirilmiş. Ayrıca ışığa duyarlılığı (fotofobi) olanlar için Gentle Green ve yüksek kontrasttan rahatsız olanlar için Natural Grey seçenekleri de mevcut.

    Screen Tint'in yetenekleri sadece bu hazır ayarlarla sınırlı kalmıyor. Kullanıcılar "Özel Renk" seçeneği sayesinde kendi filtrelerini oluşturabiliyor ve tüm seçeneklerin yoğunluğunu bir kaydırıcı yardımıyla istedikleri seviyeye ayarlayabiliyorlar. Özelliğin ne zaman kararlı sürüme geleceği henüz netlik kazanmasa da, özellikle uzun süre ekran karşısında çalışanlar için önemli bir iyileştirme olması bekleniyor.
    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

